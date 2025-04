Il mercato asiatico del gas naturale liquefatto (GNL) ha registrato un calo dei prezzi questa settimana, il che ha stimolato attività di acquisto opportunistiche da parte di alcuni importatori asiatici.

I prezzi più bassi hanno rappresentato un’opportunità interessante per questi importatori di assicurarsi carichi di GNL a un costo più favorevole, portando potenzialmente a un aumento delle importazioni nel breve termine.

“Il calo è stato determinato da una domanda a valle più debole, sebbene le interruzioni dell’offerta in Australia e Brunei abbiano rallentato ulteriori diminuzioni dei prezzi”, ha dichiarato Masanori Odaka, analista senior di Rystad Energy.

Mentre alcuni importatori asiatici si sono mossi rapidamente per bloccare prezzi più bassi, altri sono rimasti cauti a causa dell’incertezza del mercato, in parte alimentata dalle rinnovate preoccupazioni sulle tensioni commerciali, nonché dai confortevoli livelli di stoccaggio.

Nonostante le interruzioni non programmate in Norvegia, i prezzi del GNL europeo sono diminuiti. La domanda di gas di alimentazione negli Stati Uniti è rimasta forte con l’avvio delle operazioni commerciali di Calcasieu Pass, e questo ha contribuito ulteriormente alla diminuzione dei prezzi del GNL.

I prezzi del Dutch Title Transfer Facility (TTF) di giugno sono diminuiti del 2,4%, attestandosi a 11,4 dollari per MMBtu, mentre i prezzi dei derivati LNG asiatici per giugno sono diminuiti del 2% su base settimanale, raggiungendo gli 11,4 dollari per MMBtu il 15 aprile.

Asia

Secondo Rystad Energy, il prezzo di regolamento del GNL asiatico a maggio si è attestato intorno ai 12,5 dollari per MMBtu. L’agenzia ha osservato che ciò rappresenta una diminuzione dell’8,7% rispetto ai prezzi di aprile 2025, ma un aumento del 29% rispetto a maggio 2024.

Alcuni importatori, tra cui la Korea Gas Corporation (Kogas), un importatore cinese non affiliato a una compagnia petrolifera nazionale, e la CPC Corporation, si sono assicurati carichi per maggio-giugno a un prezzo pari o inferiore a 11 dollari per MMBtu.

Il mercato del GNL è in fermento, con una forte attività da parte di diversi paesi asiatici.

La sudcoreana Kogas è alla ricerca di ulteriori forniture di GNL da consegnare tra giugno 2025 e marzo 2026.

Nel frattempo, la RPGCL del Bangladesh si è già assicurata carichi di GNL per la consegna il 15-16 maggio e il 25-26 maggio. Anche la GSPC indiana era sul mercato, alla ricerca di un carico di GNL da consegnare tra il 10 e il 31 maggio, ha dichiarato Rystad.

L’impianto di GNL del Brunei, una joint venture tra il governo del Brunei, Shell e Mitsubishi, ha subito un’interruzione delle forniture l’11 aprile.

“Le previsioni di clima mite nel periodo di transizione probabilmente limiteranno il consumo di gas nei paesi dell’Asia orientale per il resto di aprile”, ha affermato Odaka.

I prezzi dell’energia elettrica in Giappone per il 17 aprile sono diminuiti di circa il 40% rispetto alla settimana precedente.

Questo coincide con una significativa quantità di manutenzione programmata in Giappone per tutti i tipi di combustibile, che ridurrà la capacità disponibile del 18% ad aprile e del 15% a maggio rispetto a marzo 2025.

Europa

I prezzi del GNL europeo sono diminuiti dell’1,5% su base settimanale, attestandosi intorno ai 10,6 dollari per MMBtu, mantenendo uno sconto di 80-90 centesimi rispetto ai prezzi TTF.

L’indice del dollaro USA è sceso sotto quota 100 per la prima volta da luglio 2023, indicando un relativo rafforzamento dell’euro e di un paniere di altre valute rispetto al dollaro USA.

Odaka ha aggiunto:

Questo potrebbe portare a direzioni diverse dei prezzi del gas, come il TTF, a seconda che siano denominati in USD o in Euro, oltre a una maggiore chiarezza sulla politica europea in materia di obiettivi di stoccaggio.

L’Europa ha registrato un aumento dell’8,6% dei flussi di gas complessivi, raggiungendo i 329,4 milioni di metri cubi il 14 aprile.

Questo è avvenuto nonostante le interruzioni non pianificate ad Aasta Hansteen, Dvalin e Troll in Norvegia, che hanno minacciato interruzioni delle forniture. I livelli di stoccaggio sotterraneo sono inoltre aumentati del 2,2%, raggiungendo i 40,5 miliardi di metri cubi, ma rimangono inferiori del 45% rispetto all’anno scorso, ha osservato Rystad.

“La maggior parte degli operatori di mercato con volumi di GNL di origine statunitense indirizza le proprie spedizioni verso l’Europa, sebbene la volatilità del mercato e le variazioni dello spread intercontinentale possano indurre questi operatori a reindirizzare le proprie spedizioni verso l’Asia”, ha affermato Odaka.

Stati Uniti

Il 15 aprile, i prezzi di riferimento Henry Hub sono diminuiti del 3,8% rispetto alla settimana precedente, attestandosi a 3,3 dollari per MMBtu. Al momento della stesura, il prezzo era di 3,255 dollari per MMBtu, in aumento dello 0,3%.

I livelli di gas di alimentazione ai terminali GNL statunitensi sono aumentati del 6,6%, raggiungendo circa 16,8 miliardi di piedi cubi al giorno (Bcfd) tra l’8 e il 14 aprile, secondo i dati di Rystad Energy.

Le restrizioni all’offerta sul mercato globale del GNL sono state ulteriormente allentate dall’inizio delle operazioni commerciali di Venture Global presso l’impianto di Calcasieu Pass LNG in Louisiana, nonostante la precedente vendita di diversi carichi sul mercato spot.

“Diverse regioni degli Stati Uniti prevedono temperature superiori alla media fino a fine aprile, esercitando una pressione al ribasso sui prezzi del gas, anche se questo sarà compensato dagli elevati livelli di gas di alimentazione ai terminali GNL statunitensi”, ha osservato Odaka.