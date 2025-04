Notizie sulle criptovalute in America Latina: Meli Dólar debutta in Cile e la Bolivia abbandona il piano di acquistare carburante con criptovalute.

L’ecosistema delle criptovalute in America Latina è in costante sviluppo e molto diversificato.

Questa settimana, la società fintech Mercado Pago ha annunciato l’introduzione in Cile della sua criptovaluta “Meli Dólar”, una stablecoin progettata per seguire il valore del dollaro statunitense.

La Bolivia, d’altra parte, ha annunciato che avrebbe abbandonato i piani per l’acquisto di carburante con criptovalute nel mezzo di una crisi energetica.

Mercado Pago lancia Meli Dólar in Cile

Secondo América Economía, l’app Mercado Pago ora dispone di una funzione che consente agli utenti cileni di utilizzare le criptovalute direttamente dai propri conti.

Gli utenti potranno utilizzare i pesos cileni nei loro conti digitali per acquistare, conservare e vendere Meli Dólar.

Come precedentemente riportato da Cointelegraph en Español, il Cile si unisce ora a Brasile e Messico come gli unici paesi latinoamericani in cui Mercado Pago è operativo.

La soluzione è stata creata in collaborazione con Ripio, un’azienda specializzata in servizi di criptovalute.

Matías Spagui, Senior Director di Mercado Pago, ha sottolineato l’importanza di questo lancio, osservando: “Il dollaro statunitense è una riserva di valore affidabile a livello globale, una delle valute più stabili e un modo semplice per preservare la ricchezza in un contesto di incertezza generale”.

La Bolivia abbandona i piani per l’acquisto di carburante con criptovalute.

YPFB ha ribadito il suo impegno a mantenere una fornitura costante di carburante in tutto il paese.

Secondo l’Agencia Boliviana de Noticias, la compagnia petrolifera statale ha dichiarato il 15 aprile che l’acquisto di benzina, diesel e GPL sarà sostenuto dalle proprie risorse e dai trasferimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze Pubbliche.

YPFB ha ribadito di non avere intenzione di utilizzare criptovalute per queste transazioni, sottolineando che la sua intera strategia di approvvigionamento si basa su finanziamenti interni e aiuti governativi.

Nonostante avesse considerato l’utilizzo di criptovalute per importare benzina come piano di riserva a causa dei ritardi nell’ottenimento delle autorizzazioni di credito dall’Assemblea Legislativa Plurinazionale, YPFB ha dichiarato di aver potenziato la sua logistica per la consegna di carburanti liquidi a partire da marzo.

Questo impegno mira a garantire una fornitura costante di benzina, diesel e GPL alla popolazione boliviana, nonostante le attuali difficoltà finanziarie che colpiscono l’economia del paese.

Coinbase entra a far parte della camera fintech argentina.

Coinbase ha ufficialmente aderito alla Camera Fintech argentina, con la speranza di rafforzare i suoi legami con il settore locale.

L’ultima mossa rafforza la presenza di Coinbase in Argentina e dimostra l’impegno dell’azienda nel sostenere le iniziative fintech locali.

Matías Alberti, Country Manager di Coinbase in Argentina, ha sottolineato l’importanza di questa collaborazione, osservando che far parte della Camera Fintech argentina permette di partecipare a spazi di dialogo e collaborazione fondamentali per la crescita del settore.

Ha aggiunto che Coinbase desidera condividere la propria esperienza globale, imparando al contempo dai talenti locali, per contribuire a creare un ecosistema considerato strategico per il futuro della regione.

Mariano Biocca, direttore esecutivo della Camera argentina delle Fintech, ha elogiato la collaborazione di Coinbase, affermando che le sue conoscenze internazionali saranno di beneficio per la comunità.