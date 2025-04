Due settimane fa, gli investitori contavano le ore che mancavano all’annuncio del Presidente Trump sui “dazi reciproci”. Gli indici azionari globali, guidati dai principali indici statunitensi, mostravano già segni di preoccupazione da parte degli investitori.

Il Dow Jones e il Russell 2000 (un indice azionario meno popolare, ma un importante indicatore del sentiment nei confronti delle società statunitensi a media capitalizzazione, focalizzate sul mercato interno) avevano entrambi raggiunto il picco a novembre.

L’S&P 500 e il NASDAQ, entrambi con una significativa ponderazione dei giganti tecnologici, hanno raggiunto i massimi storici a metà febbraio.

Da allora, tutti i principali indici statunitensi hanno registrato un calo, riportandosi al di sotto dei livelli visti subito dopo la vittoria elettorale di Trump il 5 novembre. Hanno avuto una lieve ripresa nella seconda metà di marzo.

Ma era evidente che gli investitori stavano diventando diffidenti. Si temeva che i dazi potessero andare in entrambe le direzioni. Il presidente Trump avrebbe potuto annunciare un dazio di base modesto sui paesi che riteneva si comportassero “in modo sleale”.

Oppure avrebbe potuto fare qualcosa di peggio. Alla fine, fece qualcosa di molto, molto peggio.

La maggior parte delle tariffe ha subito un processo piuttosto rapido di rinvio, modifica e riorientamento. Ma alla luce di quanto accaduto in seguito, sembra che la tariffa di base del 10% sulle esportazioni dei partner commerciali degli Stati Uniti sia molto più in linea con le aspettative dei mercati.

Sebbene, in mancanza di una serie di negoziati bilaterali di successo, queste tariffe potrebbero tornare ai livelli reciproci originari entro tre mesi.

Ma una cosa ora sembra certa, ed è che il vero obiettivo dell’amministrazione Trump in tutta questa baraonda è la Cina.

Aggiungiamo la retorica bellicosa e la suscettibilità di entrambe le parti, e la disputa sui dazi si è trasformata in una vera e propria guerra commerciale. Gli investitori stanno ora cercando di capire se questa situazione possa essere risolta e, in caso affermativo, quanto tempo potrebbe richiedere.

Gli analisti hanno elaborato teorie contrastanti su quale parte sarà maggiormente colpita e su chi probabilmente cederà per primo. Un’argomentazione sostiene che la disponibilità del presidente Trump a ridurre la maggior parte delle tariffe sia un segno di debolezza. Forse.

Sebbene il fatto che abbia aumentato le tariffe doganali cinesi al 145% suggerisca il contrario. Si dice anche che il regime autoritario cinese sia in una posizione migliore per accettare le difficoltà per i suoi cittadini, in un modo che Trump non può.

Ma l’economia cinese è in cattive condizioni, a prescindere dai dati, e il crollo del settore immobiliare significa che non può fare affidamento sul mercato interno per sostituire quello delle esportazioni.

D’altra parte, sembra che l’amministrazione Trump possa aver preso dal panico quando i titoli del Tesoro USA sono andati in crisi. Avrebbe potuto accettare una svendita di azioni, ma non una minaccia all’asset rifugio per eccellenza del mondo.

Il rendimento del titolo trentennale ha registrato il suo maggiore balzo settimanale dagli anni ’80, nonostante il dollaro statunitense fosse in caduta libera. Sembrava che qualcosa fosse esploso.

La Cina era da biasimare? Sembra improbabile che sia stata interamente responsabile della svendita del mercato obbligazionario. Sarebbe in gran parte controproducente, dato l’ammontare del debito pubblico statunitense che detiene.

Inoltre, una mossa del genere farebbe aumentare il valore dello yuan, rendendo la vita ancora più difficile agli esportatori cinesi.

Sembra più probabile che la dislocazione tra il dollaro e i titoli del Tesoro USA sia stata in gran parte dovuta alla massiccia riduzione della leva finanziaria da parte degli hedge fund e del sistema bancario ombra.

I mercati sono stati leggermente più calmi nella settimana precedente la Pasqua. Ma non sembra che la crisi abbia ancora raggiunto il suo apice.

Gli ego in gioco sono semplicemente troppo grandi e la posta in palio troppo alta. A un certo punto, la situazione si risolverà. Ma è probabile che i mercati a rischio soffrano ancora molto prima che le cose tornino a un equilibrio più stabile.

(David Morrison è Senior Market Analyst presso Trade Nation. Le opinioni espresse sono personali.)