Papa Francesco muore a 88 anni.

Papa Francesco, il gesuita argentino divenuto il primo pontefice cattolico romano proveniente dalle Americhe, è morto, ha annunciato lunedì il Vaticano.

Aveva 88 anni.

La notizia è stata data in un videomessaggio dal cardinale Kevin Farrell.

“Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco”, ha detto Farrell, secondo una traduzione ufficiale.

“Alle 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. Tutta la sua vita è stata dedicata al servizio del Signore e della Sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, soprattutto a favore dei più poveri e degli emarginati.”

“Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, affidiamo l’anima di Papa Francesco all’infinito amore misericordioso del Dio Trinitario”, ha aggiunto Farrell.

Eletto 266° papa della Chiesa cattolica romana dopo le dimissioni di Benedetto XVI nel 2013, Francesco nacque Jorge Mario Bergoglio a Buenos Aires il 17 dicembre 1936.

Mentre Benedetto era considerato un fermo difensore della dottrina ortodossa, più a suo agio con i libri che con le folle, Francesco si è rivelato un papa che sorrideva spesso, abbracciava l’umiltà e portava un messaggio ampio.

La sua enfasi sulla povertà e sulla sofferenza umana ha trovato risonanza in molti non cattolici liberali, e ha definito il cambiamento climatico una questione morale che richiedeva un’attenzione urgente.

Rifiutando i privilegi legati al suo ruolo, ha preferito la foresteria vaticana ai lussuosi appartamenti papali.

È stato il primo papa gesuita, il primo proveniente dall’emisfero australe e il primo pontefice non europeo in quasi 1300 anni, dopo papa Gregorio III di Siria nel 731.

Figlio di un padre immigrato italiano e di una madre italo-argentina, Francesco era il maggiore di cinque figli.

Da giovane, ha lavorato come custode e buttafuori in un locale notturno prima di formarsi come tecnico chimico.

Fu ordinato sacerdote gesuita nel 1969 e, nel 1973, a 36 anni, divenne superiore della Compagnia di Gesù in Argentina e Uruguay, incarico che ricoprì fino al 1979.

Papa Giovanni Paolo II lo nominò vescovo nel 1992 e sei anni dopo Francesco fu nominato arcivescovo di Buenos Aires. Fu elevato al cardinalato nel 2001.

Da giovane, Francesco subì un intervento chirurgico per rimuovere parte di un polmone a seguito di una malattia polmonare, anche se nel 2013 il Vaticano dichiarò che la sua condizione non aveva mai compromesso il suo lavoro.

Negli ultimi anni della sua vita, il pontefice ha dovuto affrontare continui problemi di salute, tra cui disturbi respiratori e diversi interventi chirurgici.

Nel luglio 2021, per la prima volta da pontefice, fu ricoverato in ospedale, sottoponendosi a un intervento chirurgico al colon presso l’ospedale Gemelli di Roma per stenosi diverticolare — un evento che scosse la Chiesa nonostante le rassicurazioni del Vaticano che l’intervento fosse programmato.

È stato ricoverato nuovamente nel marzo 2023 per bronchite, scherzando poi con i giornalisti dicendo di essere “ancora vivo”.

Poco più di due mesi dopo, si sottopose a un altro intervento chirurgico per riparare un’ernia.