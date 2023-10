Pra-jualan Shiba Memu mencetuskan gelombang dalam industri mata wang kripto apabila Monero mendahului syiling lama lain dalam trend bulis yang kukuh.

Walaupun pendekatan pra-jualan inovatif Shiba Memu telah mendorong keterujaan dan pelaburan, pertumbuhan harga Monero yang konsisten menyerlahkan daya tarikan berterusan dalam aset digital yang memfokuskan privasi. Memandangkan pasaran kripto terus berkembang, kedua-dua projek wajar diperhatikan dengan teliti untuk memanfaatkan peluang pelaburan.

Pra-jualan Shiba Memu melangkaui jangkaan

Shiba Memu (SHMU), syiling meme unik yang dikuasakan oleh teknologi AI, telah menarik perhatian dunia kripto dengan pra-jualannya. Walaupun projek ini telah menjadi tajuk utama kerana pendekatan pemasaran yang berani dan gopoh, pra-jualan inilah yang menarik perhatian pelabur.

Tidak seperti pelancaran mata wang kripto tradisional, pra-jualan Shiba Memu mempunyai ciri tersendiri: harganya meningkat setiap hari pada jam 6 petang GMT. Pendekatan inovatif ini telah menyemarakkan FOMO (Fear of Missing Out) di kalangan pelabur, dan hasilnya sangat mengagumkan. Pra-jualannya, yang bersifat terbuka, telah menyaksikan pertumbuhan yang ketara.

Bermula pada $0.011125 yang sederhana, harga Shiba Memu telah meningkat secara berterusan semasa pra-jualan kepada harga semasa $0.032500. Peningkatan harga yang stabil ini telah menarik minat peminat kripto baharu dan berpengalaman yang ingin memanfaatkan potensi keuntungan.

Lonjakan harga Monero memperoleh momentum

Di sisi lain spektrum kripto, Monero (XMR) secara senyap-senyap telah menyaksikan kenaikan harga yang signifikan. Walaupun ketiadaan perkembangan atau pengumuman penting dalam beberapa minggu kebelakangan ini, harga Monero telah melonjak lebih 8% pada bulan lalu.

Carta harga Monero

Monero, yang terkenal dengan penekanan yang kuat terhadap privasi dan ketanpanamaan, secara konsisten menduduki tempat di antara mata wang kripto teratas mengikut permodalan pasaran. Dengan permodalan pasaran sebanyak $2,784,571,981, ia menduduki tempat ke-24 dalam kedudukan mata wang kripto, mengekori rapat di belakang Stellar (XLM).

Peningkatan harga XMR yang stabil, walaupun kekurangan berita penting, menunjukkan daya tahan dan daya tarikan mata wang kripto kepada pelabur yang mencari aset digital yang memfokuskan privasi.

Kelebihan unik Shiba Memu dan Monero

Kejayaan pra-jualan Shiba Memu boleh dikaitkan dengan kelebihannya yang unik. Projek ini menggabungkan populariti syiling meme dengan teknologi AI yang canggih. Berikut adalah beberapa ciri utama:

Shiba Memu memanfaatkan perisian berasaskan AI untuk belajar secara autonomi daripada strategi pemasaran yang berjaya, menulis PR dan mempromosikan dirinya di pelbagai platform. Sifatnya yang mandiri ini membezakannya daripada syiling meme lain.

Sebaliknya, tumpuan kuat Monero terhadap privasi dan keselamatan telah menjadikannya pilihan untuk pengguna yang mahukan kerahsiaan dalam transaksi mata wang kripto mereka. Transaksi di blok rantai Monero direka untuk menjadi benar-benar peribadi dan tidak dapat dikesan.

Sentimen pasaran dan prospek masa depan

Kejayaan Shiba Memu semasa pra-jualannya menunjukkan minat yang ketara dalam projek mata wang kripto yang inovatif. Kenaikan harga harian dan pendekatan pemasaran dipacu AI projek ini telah diterima dengan baik oleh komuniti kripto.

Bagi Monero, lonjakan harganya baru-baru ini menunjukkan bahawa mata wang kripto yang berfokuskan privasi terus mengekalkan nilai dalam pasaran. Walaupun terdapat kebimbangan peraturan di sesetengah wilayah, teknologi Monero kekal menarik kepada mereka yang mengutamakan kerahsiaan dalam transaksi digital mereka.

Monero (XMR) telah melepasi tahap teknikal utama dan bul nampaknya memiliki kawalan yang kukuh. Khususnya, harga mata wang kripto telah menembusi purata pergerakan penting 50 dan 100 hari pada jangka masa harian, menunjukkan potensi trend menaik.

Penunjuk teknikal menunjukkan gambaran bulis, dengan Indeks Kekuatan Relatif (RSI) pada 67.37 dan Moving Average Convergence Divergence (MACD) menunjukkan persilangan bulis. Pada masa ini berharga $150.38, XMR mengalami kerugian harian kecil sebanyak 0.08% dan jatuh di bawah purata pergerakan eksponen (EMA) 200 hari.

Analisis harga Monero

Pergerakan harga XMR telah menyaksikan ia melonjak melepasi zon permintaan $138, dan paras $160 kini boleh dilihat. Walau bagaimanapun, turun naik telah menjadi faktor, kerana XMR menghadapi banyak penolakan sekitar julat bekalan $150.