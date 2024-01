Apakah yang boleh kita pelajari daripada angka imbangan perdagangan terkini India, Eropah dan Indonesia?

Zon Euro, India dan Indonesia semuanya mengumumkan angka imbangan perdagangan terkini mereka hari ini. Sementara India dan Indonesia kedua-duanya melaporkan angka Disember mereka, zon Euro hanya melaporkan angka Novembernya.

Apakah angka imbangan perdagangan?

Walaupun banyak perhatian diberikan kepada angka KDNK negara, dan sama ada angka ini berkembang atau menyusut, angka imbangan perdagangan juga boleh memberikan banyak penerangan.

Apabila bercakap tentang imbangan perdagangan rantau, eksport yang lebih banyak daripada import (iaitu lebihan perdagangan) bermakna pendapatan perdagangan yang lebih tinggi daripada perbelanjaan.

Sebaliknya juga benar: kenaikan kos pengimportan dan penurunan jumlah eksport (iaitu defisit perdagangan) bermakna negara berbelanja lebih daripada pendapatan perdagangannya.

Angka imbangan perdagangan antara India, Indonesia dan Eropah

Imbangan perdagangan India adalah sekitar negatif $21.89 bilion

Imbangan perdagangan Indonesia pada 2023: Lebihan $36.93 bilion

Imbangan perdagangan zon Euro YoY pada November 2023: Lebihan €20.3 bilion

Ini bermakna, walaupun EU dan Indonesia mempunyai angka eksport yang kurang memberangsangkan berbanding India, kedua-duanya beroperasi dengan lebihan dagangan, manakala India berada pada defisit perdagangan pada masa ini.

Adakah defisit perdagangan buruk atau baik?

Di sinilah keadaan menjadi lebih bernuansa. Menurut IMF, defisit perdagangan bukanlah buruk atau baik – semuanya bergantung pada konteks.

Walaupun defisit perdagangan untuk jangka masa yang panjang boleh menjadi tanda kesusahan ekonomi di rantau, defisit perdagangan sementara boleh menjadi tanda yang menarik bahawa zon itu berkembang dari segi ekonomi. Ini kerana imbangan perdagangan yang negatif di negara atau wilayah mungkin menandakan bahawa tidak ada barangan dan perkhidmatan yang mencukupi untuk digunakan secara tiba-tiba, kerana keperluan negara telah berkembang.

Ahli akademik Blavasciunaite, Garsviene dan Matuzeviciute, yang pada tahun 2020 mengkaji kesan imbangan perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi di 28 negara Eropah yang berbeza, juga mendapati bahawa sama ada sesebuah negara mengalami defisit perdagangan adalah tidak penting berbanding sama ada keadaan itu bertambah buruk atau tidak:

Kemerosotan imbangan perdagangan mengurangkan purata pertumbuhan ekonomi dan daripada penilaian hubungan linear, kami boleh menyatakan bahawa ianya tidak penting jika ia bermula daripada defisit perdagangan atau hasil lebihan. Keputusan yang diperoleh… mencadangkan kesan negatif yang lebih kuat terhadap pertumbuhan ekonomi apabila imbangan perdagangan merosot dengan kehadiran defisit perdagangan yang besar.”

Butiran imbangan perdagangan November India

Menurut kerajaan India, imbangan perdagangan India secara kasar dianggarkan berjumlah negatif $21.89 bilion dari April hingga Disember 2023 setakat ini, berbanding negatif $13.64 bilion tahun sebelumnya.

Tetapi ini perbandingan yang agak seimbang, kerana kita membandingkan angka Disember India dengan angka November Eropah. Tetapi, menurut kerajaan India, eksport negara (terdiri daripada barangan dan perkhidmatan) meningkat 1.23 peratus YoY pada November 2023, berbanding penurunan 6.16 peratus dalam import keseluruhan.

Butiran imbangan perdagangan Indonesia untuk tahun 2023

Indonesia juga mencatatkan penurunan eksport yang besar (turun 11.33 peratus pada 2023 YoY) berbanding import yang kurang dramatik, yang juga turun 6.55 peratus pada tahun 2023 berbanding tahun 2022.

Butiran imbangan perdagangan November Eropah

Menurut Eurostat suruhanjaya Eropah, eksport barangan zon euro ke seluruh dunia pada November 2023 menurun 4.7 peratus berbanding November 2022.

Bagaimanapun, pada masa yang sama, importnya dari seluruh dunia juga menurun sebanyak 16.7 peratus, memberikan zon itu lebihan €20.3 bilion dalam perdagangan barangan dengan seluruh dunia pada November 2023, berbanding defisit sebanyak €13.8 bilion pada November 2022.

Parlimen Eropah: maksud sebenar angka-angka ini

Menurut parlimen Eropah, “imbangan perdagangan perlu dipertimbangkan sebagai sebahagian daripada keseluruhan yang lebih besar, imbangan pembayaran ekonomi”. Dengan cara ini, ia boleh mewakili “tahap keterbukaan ekonomi dengan seluruh dunia”.

Mungkin kemudian India, dengan peningkatan eksportnya, tetapi juga peningkatan defisit perdagangan, yang lebih terbuka kepada dunia berbanding Indonesia dan EU, dengan lebihan dagangan, namun import dan eksport mereka yang menyusut.