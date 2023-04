Lithium verwachting: fluctuerende prijzen en de rol van techno-geopolitieke factoren in lithium-ionbatterijen

Shivam begon zijn financiële analyse carrière in Mumbai, waar hij inflatiegegevens analyseerde en dagelijkse macro-economische beoordelingen over staatsbegrotingen schreef.… lees meer

In het afgelopen half decennium heeft het zachte, zilverwitte metaal lithium, een duidelijke verschuiving doorgemaakt wat betreft het bezetten van de marge van niche-investeringsportefeuilles naar een gewaardeerde handelswaar.

Aangespoord door de groeiende vraag naar elektrische voertuigen (EV’s), de mainstreaming van ESG en groene elektrificatie, verhoogde bezorgdheid over de heiligheid van wereldwijde toeleveringsketens en het verhaal van beperkte ondergrondse middelen, begonnen wereldwijde investeringen te stromen in exploratie- en ontwikkelingsprojecten.

Oliver Chapman, CEO van supply chain-specialisten OCI, merkte op:

“…(veel) mineralen zijn niet bijzonder zeldzaam, maar waren simpelweg te goedkoop om veel investeringen in hun ontwikkeling te rechtvaardigen.“

Met andere woorden, in tegenstelling tot het idee van wereldwijd schaarse reserves, weerhield chronische onderinvestering als gevolg van lage marktprijzen projectontwikkelaars van lithium.

Meer recentelijk zorgden beleidsondersteuning van verschillende regeringen, gerichte investeringen via programma’s voor overheidsuitgaven, nationale toezeggingen om conventionele voertuigen geleidelijk uit te faseren en de actieve elektrificatie van wagenparken ervoor dat de vraagprognoses meer dan gezond bleven. Dit alles leidde tot een ongelooflijke bull run.

Als gevolg hiervan was er een vlaag van jonge mijnwerkers die streden om nieuwe capaciteit op te bouwen.

Na de toch al explosieve rally in 2021 stegen de spotprijzen van lithiumcarbonaat (een belangrijk derivaat van lithium dat wordt gebruikt in lithium-ionbatterijen) tot een piek van CNY 597.500 (ongeveer US $80.000) per ton medio november 2022.

Bron: Investing.com

Sinds het bereiken van deze piek zijn de spotprijzen voor lithiumcarbonaat in China echter met 66,9% gedaald. Eerder deze week is de psychologisch cruciale CNY 200.000 per ton doorbroken.

Na 98 opeenvolgende sessies zonder stijging van de prijs, eindigde de compound op 13 april op CNY 197.500 per ton, wat in één maand tijd 40,6% van de spotprijs afsneed.

Slechts een paar dagen voor de piek was Goldman Sachs weggedraaid van een overschotgedreven bearish kijk op het metaal naar de verwachting van een groot tekort in het wereldwijde aanbod tegen het einde van 2022. Hierdoor werden de schattingen van een overschot van 8 kt drastisch naar beneden bijgesteld, tot een tekort van 84 kt.

Year-to-date zijn de prijzen met maar liefst 61,7% gedaald en in de voorgaande 12 maanden met 58,8% gedaald.

Het ‘waarom’ van de val

China’s langdurige zero-covid-beperkingen decimeerden de vraag van de consument, met name naar discretionaire artikelen, terwijl macro-economische onevenwichtigheden de marktprognoses van autofabrikanten temperden.

De groei is relatief traag gebleven, de detailhandelsverkopen zijn tegengevallen als gevolg van de aan-weer, af-weer pandemische beperkingen, terwijl de consumptie van grote tickets gematigd bleef.

Bron: Investing.com, TradingEconomics.com

Het besluit van China om het regime van zware beperkingen volledig te verlaten te midden van berichten over toenemende sociale spanningen eerder dit jaar, lijkt echter te hebben geleid tot een nog snellere overdracht van gevallen.

De dalende effecten op een belegerde consument reisden stroomopwaarts en kwamen terecht bij lithiumproducenten, waardoor de prijs aanzienlijk daalde.

Het marktsentiment rond elektrische voertuigen koelde aanzienlijk af in China, dat in 2021 goed was voor bijna 52% van de wereldwijde verkoop.

De omzetgroei werd bijzonder zwaar getroffen doordat de overheid contante subsidies en andere stimulansen terugdraaide om aankopen door huishoudens te ondersteunen.

In een rapport van S&P Global werd opgemerkt dat de verkoop van plug-in elektrische voertuigen voor passagiers deze maand met 55,8% daalde, tot 408.000 eenheden in januari.

Bijgevolg zijn toonaangevende binnenlandse autofabrikanten verwikkeld in een totale prijzenoorlog om de klant terug te winnen, waardoor upstream-ontwikkelaars verder onder druk worden gezet.

Andere rapporten maken de ravage nog groter en suggereren dat sommige Zuid-Koreaanse en Japanse kopers, gezien de grote verschillen in spot- en contractprijzen, langlopende koopovereenkomsten niet nakwamen.

Technologie en de tweezijdige vraag-aanbodcurve

Met prijzen die gedurende een groot deel van 2022 sterk stegen, moedigden Chinese EV-subsidies de overdreven productie en bevoorrading van batterijen aan, waardoor de vraag naar lithium later in het jaar afnam.

Chapman verklaarde:

“Toeleveringsketens passen zich altijd aan, en veel toeschouwers maken de fout om naar actuele problemen te kijken zonder rekening te houden met hoe toeleveringsketens waarschijnlijk zullen reageren…zowel vraag als aanbod reageren op stijgende prijzen – dat doen ze altijd. Hogere lithiumkosten moedigen producenten van lithium-ionbatterijen aan om naar meer efficiëntie te streven, terwijl lithiummijnbouwers manieren zoeken om de productie te verhogen.“

Kortom, hogere prijzen zorgen voor lagere prijzen.

Nu de prijzen vorig jaar naar nieuwe hoogten zijn gestegen, nam de investeringsactiviteit toe, wat de mijnbouwactiviteiten versterkte en een dramatische uitbreiding van de beschikbare middelen mogelijk maakte.

Bron: Statista (gebaseerd op schattingen voor 2022)

Chapman wijst bijvoorbeeld op de omvangrijke ontdekkingen in Cornwall, VK.

In 2022 merkte fDi Intelligence op dat gecombineerde schattingen van British Lithium en Cornish Lithium suggereren dat de productie van hard gesteente in de regio zou kunnen oplopen tot 30.000 ton per jaar.

De ontdekking van dergelijke nieuwe afzettingen zal er waarschijnlijk voor zorgen dat het aanbod de kloof met de vraag overbrugt, waardoor de prijzen op middellange tot lange termijn stabiel blijven op lagere waarden.

In februari 2023 kondigde de Geological Survey of India de ontdekking aan van een enorme reserve van 5,9 miljoen ton in Jammu en Kasjmir. Deze zal waarschijnlijk een grote bijdrage leveren aan het ‘atmanirbhar’ van India op het gebied van batterijproductie, batterijopslag, zonne- en windenergie.

Bovendien is de tijd tot productie veel korter in vergelijking met wat gewoonlijk wordt geadverteerd, waarbij Chapman opmerkt dat de Cornish-afzettingen die in 2020 zijn geïdentificeerd, tegen 2026 waarschijnlijk 10.000 ton per jaar zullen opleveren.

De prijzen zijn dus sterk gedaald, niet alleen als gevolg van de zwakke vraag in China, maar ook als gevolg van de uitbreiding van de beschikbare reserves, een proces dat zich waarschijnlijk zal voortzetten en de lithiumprijzen duurzaam onder druk zal zetten.

Als de prijzen blijven dalen, kan dit leiden tot een matiging van de exploratieactiviteit in het volgende jaar, maar het ontsluiten van nieuwe hulpbronnen heeft de vergelijking tussen vraag en aanbod voor het metaal al fundamenteel veranderd.

Een andere cruciale factor die vaak over het hoofd wordt gezien ten gunste van het overwegen van vraagfactoren, zijn de constant dalende kosten van technologie.

Chapman stelt dat als gevolg van de voordelen die worden behaald door consistente R&D, er sprake is van verhoogde efficiëntie en schaalvoordelen:

“In de afgelopen drie decennia is de prijs van lithium-ionbatterijen gemeten in kilowattuur met 97 procent gedaald…. de kosten van lithium-ionbatterijen per kilowattuur zouden in de loop van de tijd waarschijnlijk nog dalen.“

Lithiumbatterijen komen dus waarschijnlijk in een baan met een duurzaam lagere prijs, die zich in een neerwaartse trend zal voortzetten naarmate de technologische kosten afnemen.

Geopolitieke drijfveren

Tegenwoordig kan het belang van geopolitiek bij het herdefiniëren van het lithiumlandschap niet genoeg worden benadrukt.

Belangrijke ontwikkelingen waren onder meer de goedkeuring van nieuwe Amerikaanse wetgeving, de reactie van de Europese autoriteiten en de ontdekking van nieuwe reserves in India.

De Inflation Reduction Act (IRA) staat op het punt een transformerende impact te hebben op de wereldwijde toeleveringsketens van EV-batterijen.

De wetgeving biedt met name een belastingvermindering van $7.500 voor elektrische voertuigen. Deze zou beschikbaar zijn voor consumenten wanneer 40% van de waarde van een EV-batterij wordt vervaardigd in de Verenigde Staten of geselecteerde partnerlanden.

Tegen 2027 zal deze drempel stijgen tot 80%, wat een krachtige impuls geeft om de productie te verplaatsen van overzeese naar binnenlandse bestemmingen.

Hoewel China de op twee na grootste producent van lithium is, is het goed voor 60% van de wereldwijde lithiumraffinagecapaciteit voor batterijen en produceerde het in 2020 bijna 15 keer de totale productie van batterijklaar lithium in de VS.

Men kan zich niet anders dan afvragen of dit een sprong is die de VS echt kan maken, ondanks het feit dat de vertraging in China Biden een unieke kans biedt om te proberen het speelveld gelijk te trekken.

Simon Moores, CEO van Benchmark Mineral Intelligence, merkt op :

“…. (De IRA) heeft een soort verbonden batterijfabrikanten of chemische makers met mijnbouw… de wereld werkt samen om China uit de vergelijking te halen.“

De wetgeving lijkt vrijwel onmiddellijk effect te hebben gehad, waarbij General Motors $650 miljoen investeerde in een mijn in Nevada om een bron van lithium veilig te stellen voor toekomstige operaties en toenemende geopolitieke risico’s te omzeilen.

Dit is een enorme kapitaalinjectie voor een industrie die gewend is aan projecten en fusies van tientallen miljoenen dollars.

Evenzo wil Albemarle Corp een verwerkingsfabriek bouwen voor maar liefst $1,3 miljard in South Carolina. Dit maakt de weg vrijvoor aanzienlijk grotere deals in het Amerikaanse lithiumsegment.

Deze ontwikkelingen hebben de Chinese regering zeker van streek gemaakt, die onlangs gedwongen is EV-subsidies af te schaffen, een krachtige vraagmotor voor lithiumproducten.

Om de concurrentie op afstand te houden, meldde Caixin dat de op Ningde gebaseerde Contemporary Amperex Technology (CATL), ‘s werelds grootste batterijfabrikant, autofabrikanten scherpe kortingen is gaan aanbieden in ruil voor exclusieve langetermijncontracten.

Spanningen VS-Europa

De oorlog in Oekraïne heeft mogelijk ook geleid tot een herschikking van de Europese prioriteiten op het gebied van energiezekerheid, waarbij Moores opmerkte dat discussies over batterij- en opslagtechnologie voorrang hebben gekregen op zonne-, wind- en andere cleantech-projecten.

Verder zal het besluit van de EU om conventionele auto’s tegen 2035 uit te faseren naar verwachting de vraag naar lithium-ionbatterijen op de lange termijn hoog houden.

Nu de VS zichzelf positioneert om in één klap te profiteren van alle grote markten buiten China, voelen Europese beheerders, batterijfabrikanten en autofabrikanten zich kwetsbaar.

Aanzienlijke lithiumreserves zijn aanwezig in Duitsland, Portugal, Spanje, Finland en Oostenrijk.

Het blok heeft echter aanvullende voordelen voor de industrie geëist, waarbij de Europese Commissie (EC) verklaarde:

“Dit systeem blijft de EU zorgen baren, aangezien het discriminerende bepalingen bevat.“

Terwijl de spanningen opliepen, ontmoetten EC-president Ursula Von der Leyen en president Biden elkaar vorige maand om een nog aan te kondigen overeenkomst te bespreken om een internationale toeleveringsketen voor EV-batterijen te stroomlijnen.

Moores verwacht dat wanneer een deal wordt aangekondigd, investeringen in de Europese mijnbouw waarschijnlijk zullen profiteren van de prikkels van de IRA in ruil voor een vast deel van de productie van gekozen mineralen, waaronder lithium.

De EU worstelt echter om mijnen operationeel te maken vanwege een ingewikkeld vergunningsproces, evenals de tegenstrijdige belangen van samenstellende staten die het misschien niet handig vinden om te voldoen aan de supranationale entiteit.

De publieke opinie is ook verdeeld omdat veiligheids- en milieukwesties lithiumprojecten in de regio blijven plagen.

Ook al lijkt de Amerikaanse industrie klaar voor snelle expansie, de coalitie tussen de VS en Europa zou een belangrijk geopolitiek tegenwicht kunnen blijken te zijn voor de Chinese lithiumverwerkende industrie, maar alleen als de leiders voor meer coördinatie op sub-Europees niveau kunnen zorgen.

De vooruitzichten voor de ontwikkeling van wereldwijde toeleveringsketens in 2023 en daarna zullen grotendeels afhangen van deze relatie.

Vooruitzichten

Nu, in het tweede kwartaal, zullen de Chinese aankopen van batterijen en EV’s en bijgevolg de vraag naar lithium waarschijnlijk gematigd blijven.

De toename van de wereldwijde productiecapaciteit in de afgelopen jaren zal waarschijnlijk wegen op de lithiumprijzen, terwijl de diepgewortelde angst voor een escalatie van pandemische protocollen consumenten uit balans heeft gehouden.

Gezien de macro-economische, volksgezondheids- en consumentenonzekerheid is het prijstraject hoogst onzeker. Als gevolg van nieuwe lithiumreserves en dalende technologiekosten verwacht Chapman echter:

“… het zal in de loop van de tijd waarschijnlijk fluctueren (maar de trend is lager).“

Soochow Securities schatte dat de prijzen met nog eens 50% zouden kunnen dalen tot CNY 100.000 per ton voordat ze zich in de zomer zouden herstellen tot CNY 150.000.

Deze prijsconsolidatievoorspelling is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat er rekening is gehouden met verbeterde autoverkopen op de Shanghai Auto Show die volgende week plaatsvindt.

De discretionaire verkoop kan echter beperkt blijven, ondanks het feit dat autofabrikanten de kostenvoordelen agressief doorberekenen aan de eindconsument.

De interesse van de consument lijkt nog steeds bearish, aangezien uit de driemaandelijkse deposantenenquête van de People’s Bank of China bleek dat 58% van de stadsbewoners liever meer zou willen sparen dan in het eerste kwartaal van 2023.

Bovendien bleek uit een onderzoek van februari door ING Research dat de vraag naar elektrische voertuigen als percentage van het totale aantal autoregistraties in China waarschijnlijk zal stagneren op 26%, terwijl de groei van de totale autoverkopen dit jaar naar schatting met de helft zal afnemen.

Dit aandeel was nog maar 6% in 2020, maar steeg enorm dankzij genereuze overheidsstimuleringsmaatregelen, die nu worden teruggedraaid. Dit draagt ook bij aan de somberheid voor de binnenlandse sector.

De zwakkere consumentenvraag en de toenemende wereldwijde capaciteit zullen op korte termijn waarschijnlijk op de prijzen drukken.

Moores merkte echter op dat prijsondersteuning uit onverwachte hoek kan komen.

“Ik heb vernomen dat er pensioenfondsen binnenkomen, wat gek is. Als pensioenfondsen willen beleggen weet je dat het een blijvertje is toch?“

Verderop zou de vraag naar lithium in de Chinese EV-sector zijn opwaartse trend moeten voortzetten. In hetzelfde rapport wordt opgemerkt dat China waarschijnlijk zijn doelstelling voor 2035 zal halen om EV’s bij te dragen aan 50% van de autoverkopen, vijf jaar eerder dan gepland. Dit komt mogelijk deels door dalende grondstofkosten.

Bron: Bloomberg, ING Onderzoek

Tegenover deze hogere prognoses staan dalende technologiekosten en aanzienlijke investeringen in de exploratie en oprichting van upstream greenfield-projecten.

De vraag naar het metaal zal op middellange tot lange termijn stijgen, maar het prijstraject van lithium zal waarschijnlijk veel toegankelijker zijn dan een paar jaar geleden.

Hoewel de vraag van de consument en de technologische effecten relatief voorspelbaar zijn en zullen uitmonden in een lagere prijsontwikkeling, blijven geopolitieke factoren een mysterie.

De belangrijkste bedreiging voor de Chinese industrie komt bijvoorbeeld met de uitrol van de IRA, terwijl Washington, DC Peking probeert te verdringen als de belangrijkste bron voor alles wat met batterijen te maken heeft.

Belangrijk: kan Europa gelijke tred houden met de VS? Als ze geen deal kunnen sluiten, is dit dan het einde van kritieke mineralen in Europa? Hoe zal China reageren op de druk die wordt uitgeoefend op zijn marktaandeel? Nu CATL miljarden dollars in fabrieken in Hongarije stopt, is Boedapest voorbestemd om de volgende grote geopolitieke grens te worden?

In zekere zin zijn alle weddenschappen uitgeschakeld en zouden de toeleveringsketens van lithium dit jaar mogelijk radicale verschuivingen kunnen zien.

Op de korte termijn, aangezien toeleveringsketens tijd nodig hebben om opnieuw op elkaar af te stemmen en de wereldwijde consument gespannen blijft, zullen de vooruitzichten voor lithiumprijzen negatief blijven.

Tegen het derde kwartaal zal het duidelijker worden of de lagere prijsomgeving de vraag naar EV’s dit jaar zelf helpt herstellen.