De zilverprijs grafiek kan bulls misleiden naarmate de zwakte van de dollar wegebt

Mircea Vasiu is een marktanalist voor Invezz die al tien jaar over de aandelenmarkt en valutahandel schrijft. Mircea maakt… lees meer

De prijs van edelmetalen steeg de laatste tijd, aangewakkerd door een zwakke dollar en de toenemende angst van investeerders voor aanhoudende inflatie. Goud wordt bijvoorbeeld verhandeld boven $2000. Maar de zilverprijs grafiek vraagt om voorzichtigheid, aangezien bulls misleid kunnen worden door de zwakte van de dollar, die snel kan wegebben.

Zilver en goud worden gelijktijdig verhandeld, waarbij goud meestal de weg naar boven of naar beneden leidt. Zilver, ook wel bekend als het ‘poor man’s gold’, eindigde in maart op $24,10, een absolute winst van $3,19 op maandbasis of 15,24%.

De prestatie van vorige maand betekende veel voor de YTD-prestatie van zilver, aangezien deze positief werd. Zilver is YTD met 0,6% gestegen – niet veel, maar genoeg om interesse te wekken van bulls die hyped zijn over de angst voor aanhoudende inflatie. Ter vergelijking: goud eindigde het eerste kwartaal met een stijging van 7,96% YTD, wat aanleiding gaf tot veel speculaties dat de zilverprijs ruimte heeft om in te halen.

Edelmetalen, evenals andere grondstoffen, zijn aantrekkelijk voor beleggers in periodes van hoge inflatie. Dit komt omdat ze een indekking bieden tegen de stijging van de prijs van goederen en diensten, maar dit niet deden toen de inflatie meer dan vier decennia hoog was.

Is het nu tijd voor een comeback-rally?

Volgens de zilverprijs grafiek zouden beleggers op de huidige niveaus voorzichtig moeten zijn, aangezien de zwakte van de dollar zou kunnen wegebben. De zwakte van de dollar voedde immers de rally van edelmetalen.

De Amerikaanse dollarindex bevindt zich opnieuw op een kritiek ondersteuningsniveau

De zwakte van de dollar was een thema in 2023, zoals blijkt uit de dollarindex. Het daalde van wat een significante top lijkt te zijn.

Maar op weg naar beneden stuitte het op aanzienlijke steun – een die in het verleden sterke weerstand bood.

Daarom zou het 100-niveau de dollar vooruit moeten ondersteunen. Daarom is long zilver zijn en hier vasthouden riskant, omdat de zwakte van de dollar de recente rally aanwakkerde.

De zilverprijs grafiek wijst op een terugval

Het technische plaatje laat in 2021 een dubbele top zien en daarna een pullback. De rally in 2023 vanuit het gebied rond $20 is ronduit indrukwekkend, maar kan simpelweg worden verklaard door beleggers die erop wedden dat de kloof tussen de YTD-prestaties van goud en zilver kleiner zal worden.

Kortom, tenzij de zilverprijs boven de $28 komt, zijn de kansen gunstig voor een terugkeer naar het kritieke $20-spilgebied. Dat is vooral mogelijk als de DXY stuitert van steun.