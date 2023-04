Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

Hedgefondsen zijn naar verluidt short gegaan op de 10-jaars US Treasury-futures in een blijk van vertrouwen dat een recessie niet erg waarschijnlijk is.

Netto shorts hebben onlangs een hoogtepunt bereikt

Maandag onthulden gegevens van de Commodity Futures Trading Commission dat hun netto shortposities waren gestegen tot een record van 1,29 miljoen contracten.

De CFTC bevestigde ook dat het de vijfde achtereenvolgende week was dat de netto shortposities waren toegenomen. Volgens Damien McColough van Westpac Banking Corp:

Hedgefondsen denken misschien dat de inflatie hardnekkiger zal zijn dan velen in de markt verwachten.

De maandelijkse update over de voorkeurs inflatiemeter van de Fed (PCE-prijsindex) staat gepland voor later deze week. Deze zal meer duidelijkheid geven over de vraag of de Centrale Bank ervoor zal kiezen om de rente op 3 mei verder te verhogen.

BBP gegevens voor de VS binnenkort verwacht

Tot nu toe signaleren swapmarkten een stijging van 25 basispunten volgende maand. Er blijft ook een kleine kans op een volgende verhoging in juni op tafel liggen.

Het Bureau of Economic Analysis zal donderdag ook zijn eerste voorlopige schattingen voor het bruto binnenlands product (BBP) van de VS rapporteren. McColough voegde toe:

“Op het eerste gezicht weerspiegelt deze grote short [in 10-jarige Treasury-futures] niet de opvatting dat er op korte termijn een recessie zal komen.“

Het rendement op langlopende staatsobligaties is deze maand weer gestegen tot boven de 3,50%, maar ligt nog steeds ver onder het hoogste punt van begin maart en onder de tweejaarsrente.