Lithiumaandelen herstellen sterk nu de angst rond de nationalisatiestrategie van Chili afneemt

Shivam begon zijn financiële analyse carrière in Mumbai, waar hij inflatiegegevens analyseerde en dagelijkse macro-economische beoordelingen over staatsbegrotingen schreef.… lees meer

Vorige week kondigde president Gabriel Boric van Chili de lancering aan van de nieuwe nationale lithiumstrategie van het land om het tijdperk van elektrificatie en decarbonisatie in te luiden, ecologische duurzaamheid te waarborgen en uiteindelijk zijn positie als wereldleider in de productie van zilverwit metaal te versterken.

Het beleid is er in de eerste plaats op gericht de Chileense reserves te nationaliseren en dit proces te beheren via een nieuwe staatsentiteit.

Momenteel is Chili een enorme speler op de lithiummarkt, goed voor ongeveer 30% van het wereldwijde aanbod. Het land bezit de op twee na grootste reserves ter wereld.

Source: US Geological Survey

Het voorgaande jaar was zeer winstgevend voor de staatsautoriteiten, die de export van lithiumcarbonaat in 12 maanden met 777% zagen stijgen tot bijna $8 miljard.

Toch blijft het met een aanzienlijke marge achter bij de Australische productie.

Hoewel sommigen beweren dat deze verschuiving in grondstoffencontrole hoogst onverwacht was, is dit misschien niet helemaal het geval, gezien de optimistische prognoses van de regering voor de vraag naar lithium, de strikte controles in het reeds bestaande regime van Chili en het besluit van Mexico om zijn lithiummijnen vorig jaar te nationaliseren.

Ook Zimbabwe had vlak voor de jaarwisseling de export van lithium verboden, terwijl andere landen verschillende beperkingen oplegden aan andere batterijmetalen.

Het is vanwege de wijdverspreide bezorgdheid over nationalisatie, geopolitieke fricties en kwetsbaarheden in de toeleveringsketen dat autofabrikanten zoals GM zwaar hebben geïnvesteerd in mijnbouwactiviteiten om onafhankelijke bevoorrading veilig te stellen.

Geïnteresseerde lezers kunnen dit eerdere artikel op Invezz bekijken, waarin de veranderende dynamiek in de lithiumsector wordt besproken.

Nationale lithiumstrategie

Om nieuwe wegen voor het creëren van welvaart te ontsluiten terwijl we meegaan op de golf van de komende groene energietransitie, omvatten de belangrijkste pijlers van het verklaarde beleid van de regering het volgende:

Een 100% staatsbedrijf National Lithium Company creëren om de productie te stimuleren en zich te richten op de mineraalrijke Atacama-woestijnregio en andere zoutvlakten. Dit zou de betrokkenheid van de overheid gedurende de hele industriële cyclus vergemakkelijken, niet alleen om de extractievolumes op te voeren, maar ook om de weg vrij te maken voor toegevoegde waarde via nieuwe downstreamproducten. De ontwikkeling van PPP-relaties terwijl tegelijkertijd wordt gezorgd voor milieubeheer en de rechten van lokale gemeenschappen worden beschermd. Een adequate modernisering van het institutionele kader garanderen en de fiscale horheid van de sector behouden. Technologieën ontwikkelen om effecten op het milieu te minimaliseren, zoals directe lithium extractie (DLE) over de veelgebruikte en hulpbronnen intensieve verdampingsvijvers. Een belastinghervorming ontwerpen waarbij de opbrengst van lithium wordt gebruikt om permanente en fiscaal verantwoorde uitgaven te financieren voor de bouw van nieuwe scholen, ziekenhuizen, politiebureaus, bruggen en wegen. Oprichting van een technologisch en openbaar onderzoeksinstituut voor lithium- en zoutvlakten.

De regering zal naar verwachting de strategie in de tweede helft van 2023 voorleggen aan congresleden, gedurende welke tijd een meerderheid van stemmen nodig is om te slagen.

Hoewel de huidige lithiumcontracten niet zullen worden opgeschort, sprak president Boric de hoop uit dat particuliere bedrijven open zouden staan voor staatsparticipatie, terwijl toekomstige contracten zouden worden uitgegeven onder een door de staat gecontroleerd PPP-model.

Vooralsnog zullen het Chileense staatsbedrijf Codelco, de grootste koperproducent ter wereld, en de staatsmijnbouwer Enami de exploratie- en winningscontracten beheren.

Bedrijfsreacties en aandelen herstellen

De twee grootste lithiumbedrijven ter wereld zijn beide actief in Chili en leveren elk aan wereldwijde batterijfabrikanten en autofabrikanten.

De grootste is de in Charlotte, NC gevestigde Albemarle Corporation (NYSE: ALB), gevolgd door de Chileense chemiegigant Soquimich (NYSE: SQM) met lopende contracten die aflopen in respectievelijk 2043 en 2030.

Volgens een rapport van Fox News genereerden SQM en Albemarle in 2022 overheidsinkomsten van respectievelijk meer dan $5 miljard en $600 miljoen.

Terwijl SQM een verklaring aflegde waarin werd gesuggereerd dat het bedrijf de strategie van de overheid aan het analyseren was, was Albemarle relatief optimistisch en zei:

“…er zal geen materiële impact zijn op ons bedrijf.“

In de eerste reactie op de nieuwe strategie prees Minera Salar Blanco, de in Australië gevestigde dochteronderneming van Lithium Power International (ASX: LPI), de nieuwe aanpak van Chili:

“… rechtszekerheid bevestigen en een duidelijk institutioneel kader ratificeren voor een snelle groei van investeringen in de sector …“

Steve Cochrane, President & CEO van Lithium Chile (TSX-V: LITH) voegde ook toe:

“Wij zijn van mening dat het wegnemen van de onzekerheid rond de ontwikkeling van de lithiumactiva van Chili voor veel wereldwijde belangstelling zal zorgen.”

Ondanks geruststellingen van Albermarle en andere analisten, hing er veel onzekerheid in de lucht, met de mogelijkheid dat langetermijninvesteringen kunnen worden beïnvloed totdat er duidelijkheid is over het aandeel van de publieke sector in nieuwe licenties en de mate van flexibiliteit die bij particuliere bedrijven blijft..

Source: Investing.com, Yahoo Finance

Albermarle gaf vrijdag 10% van zijn aandelenkoers op en zakte naar een dieptepunt in 52 weken van uiteindelijk $171,82, terwijl de volumes voor de sessie 4,1 keer zo hoog waren als gevolg van de grote verkopen in vergelijking met het gemiddelde voor de rest van april 2023.

Nadat marktdeelnemers in het weekend deze ontwikkelingen konden verwerken, is het aandeel tijdens de sessie op maandagochtend met 4,5% gestegen.

SQM kreeg vrijdag te maken met een veel scherpere daling bij $63,44, een daling van 18,6%, waarbij de handelsvolumes 9,95 keer zo hoog waren in vergelijking met het gemiddelde over de rest van de maand.

Op het moment van schrijven staat de aandelenkoers tussen de 6,7% hoger als gevolg van het verbeterde beleggersvertrouwen.

De prijs van de ASX-verhandelde LPI daalde echter met 17,7% op vrijdag en 6,2% lager op het moment van schrijven.

Ondanks de Chileense aankondiging daalden de spotprijzen in China op vrijdag met 2,8%, wat waarschijnlijk werd aangewakkerd door de scherpe aanhoudende daling als gevolg van zwakke vraagfactoren en overproductie.

Regionale dynamiek

Bolivia, Argentinië en Chili staan samen bekend als de ‘Lithiumdriehoek.’ Deze landen hebben reserves van respectievelijk 21 miljoen ton, 19,3 miljoen ton en 9,6 miljoen ton.

Samen met Brazilië streven deze drie landen naar de ontwikkeling van een lithiumpartnerschap in de stijl van OPEC, dat niet alleen de ontwikkeling van mijnen zou stimuleren, maar ook technologie-intensieve, hoogwaardige verwerkingscapaciteit zou toevoegen om de batterijopslag- en EV- industrieën te bevoorraden.

Hoewel de lithiumbronnen in Brazilië relatief schaars zijn, kan het land bogen op aanzienlijke ervaring in autoproductie en duurzaamheid met een sterke geschiedenis van de ontwikkeling van ethanol.

Net zoals Chili nu probeert, nationaliseerde Bolivia zijn lithiumreserves in 2008, en het opkomende blok kan steun krijgen van Mexico, dat vorig jaar ook zijn reserves nationaliseerde.

Duurzame samenwerking op de lange termijn zal echter zijn uitdagingen blijven houden, waarbij Patricia I. Vásquez, Global Fellow bij het Wilson Center, opmerkt dat Chili lithium beschouwt als een strategische hulpbron die streng moet worden gecontroleerd door een vergunningssysteem van de overheid.

Anderzijds valt mijnbouw in Argentinië onder een verrassend marktvriendelijke regeling die fiscale prikkels en lage royalty’s biedt om internationale interesse aan te moedigen.

Onduidelijke gevolgen

Over het algemeen vormt het besluit van de Chileense regering om middelen te nationaliseren een uitdaging voor de toch al wankelende EV-sector.

Naast Chili, dat wereldwijd wordt gerespecteerd vanwege zijn hoge institutionele normen en financiële waarborgen, kunnen ook andere landen in de verleiding komen om reserves te nationaliseren, wat een negatieve invloed kan hebben op het beleggerssentiment.

Als gevolg hiervan kan Latijns-Amerika, totdat er meer duidelijkheid is over de toekomst van de contractstructuur van Chili, het risico lopen dat er minder investeerders in lithiumprojecten terechtkomen.

De regering van Boric heeft tot nu toe echter geen oog in oog gestaan met congresleiders over belangrijke zaken die de volledige doorgang van nationalisatieplannen kunnen vertragen.

De sterke opleving van vanmorgen suggereert dat beleggers er vertrouwen in hebben dat lithiumbedrijven niet zullen worden beïnvloed door de nieuwe strategie, althans op korte termijn.