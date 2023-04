Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De houtprijzen zijn de afgelopen maanden zijwaarts gedaald doordat beleggers zich richten op de huizenmarkt en de dalende grondstoffenmarkt. De prijs van hout handelde tegen $400 per duizend boordvoeten, een paar punten onder het laagste punt van het jaar tot nu toe van $361. Het is met meer dan 72% gecrasht vanaf het hoogste punt in 2022.

Tekenen van dieptepunt komen naar voren

Hout is een belangrijk handelsartikel dat vooral in de woningbouw wordt gebruikt. Als gevolg hiervan presteren de houtprijzen vaak ondermaats in periodes van hoge rentetarieven en hypotheektarieven. In de afgelopen maanden heeft de Fed de rente verhoogd van 0% naar bijna 5%, terwijl de gemiddelde rente voor een hypotheek met een looptijd van 30 jaar is gestegen tot bijna 6,5%.

De stijgende rente heeft geleid tot een grote vertraging in de woningsector. De start van de huisvesting, die de verandering op jaarbasis meet van het aantal nieuwe woongebouwen dat met de bouw is begonnen, vertoont een neerwaartse trend. Ook het aantal bouwvergunningen is de afgelopen maanden gedaald. Na een piek van 1,89 miljoen in januari 2022, zijn de vergunningen gedaald tot 1,42 miljoen in februari.

Al deze factoren verklaren waarom de houtprijzen de afgelopen maanden een sterke neerwaartse trend vertoonden na een sterke stijging tijdens de pandemie.

De kans is groot dat de woningmarkt het de komende maanden nog moeilijk zal hebben. In een verklaring waarschuwde een analist van Moody’s dat de huizenprijzen de komende 2 jaar met 5% tot 10% zullen dalen. Deze mening werd gedeeld door Jeremy Grantham, die zei :

“Ik verwacht geen crash, maar ik verwacht dat de huizenprijzen weer betaalbaarder worden. Het gebeurt niet van de ene op de andere dag, maar huizen werpen een zeer lange schaduw en zijn economisch gezien gevaarlijker dan de aandelenmarkt.”

Betaalbare huizenprijzen kunnen leiden tot meer vraag naar woningen, wat op korte termijn zal leiden tot hogere houtprijzen.

Voorspelling houtprijzen

Houtgrafiek door TradingView

Er zijn tekenen dat de houtprijzen aan het dalen zijn. Op de dagelijkse grafiek zien we dat ze moeite hebben gehad om onder het belangrijkste ondersteuningsniveau van $361 te komen. Van deze prijs kan worden gezegd dat het een triple-bottom is, wat meestal een bullish teken is. Het is iets onder de belangrijkste ondersteuning gekomen op $460, het laagste punt in augustus 2021.

Hoewel het dus nog te vroeg is om iets te zeggen en het volume nog laag is, bestaat de kans dat de houtprijzen in de komende maanden weer zullen stijgen. Als dit gebeurt, kan hout naar het volgende belangrijke weerstandspunt gaan op $534, wat zo’n 35% boven het huidige niveau ligt.