Vooruitzichten voor de zilverprijs zijn wisselend, terwijl Comex leegliep en het wereldwijde BBP uiteenliep

Shivam begon zijn financiële analyse carrière in Mumbai, waar hij inflatiegegevens analyseerde en dagelijkse macro-economische beoordelingen over staatsbegrotingen schreef.… lees meer

Er is iets eigenaardigs aan de hand bij de Comex.

De beurs, die van oudsher werd gedomineerd door niet-toegewezen transacties, zag een grote uitstroom van fysieke edelmetalen uit de kluizen.

Niet-toegewezen goud en zilver is een andere manier om te zeggen dat er geen fysieke edelmetalen op je naam staan.

In plaats daarvan heeft de klant interesse in een contract dat metaal vertegenwoordigt dat hij nooit fysiek kan intrekken.

Dit zijn in wezen derivaten die bedoeld zijn om de onderliggende prijs van de grondstof te volgen, en de uitgevende entiteit heeft mogelijk niet het vereiste metaal in bewaring.

Dit komt omdat wanneer handelaren een positie innemen in deze contracten, ze een winstnemingsstrategie uitvoeren of deze gebruiken voor shortcovering zonder dat er fysiek metaal wordt uitgewisseld.

Comex zilver leeggelopen

De houding van beleggers ten opzichte van fysieke metalen lijkt echter snel af te wijken van dit op papier gebaseerde systeem.

Uit een rapport blijkt dat deelnemers aan de beurs in het jaar voorafgaand aan 17 maart 17,3% van het fysieke zilver dat verkrijgbaar was bij de Comex in ontvangst hebben genomen in plaats van ze als verhandelbare contracten te behouden.

Dit is een buitengewone ommekeer die blijkt uit een memorandum dat in 2013 is ondertekend tussen de London Bullion Markets Association (LBMA) en de London Platinum and Palladium Market (LPPM),

“Investeerders verwerven een belang in de metalen, hoewel in de meeste situaties fysieke levering niet zal plaatsvinden en in 95% van de transacties zal de handel in niet-toegewezen metalen worden uitgevoerd…95% van de transacties betreft niet-toegewezen metaal: daarom, omdat ze worden behandeld als diensten, is de locatie van het onderliggende metaal niet relevant… In het geval van niet-toegewezen metaal (ongeveer 95% van het totaal) zijn er echter geen werkelijke kosten voor opslag, aangezien het metaal eigendom is van de bank.“

Dit wordt nog uitzonderlijker wanneer we kijken naar de marges.

Voor handelaren die een belang willen nemen in een blok van 1000 contracten, zouden ze slechts een deel, bijvoorbeeld 10-15% van de totale waarde van het metaal, hoeven in te zetten om met transacties te beginnen.

Door zulke massale opnames te doen, beweren de markten in wezen dat fysiek zilver de duurzamere bron van rijkdom is in vergelijking met papieren contracten, en dat ze bereid zijn om betalingen te doen van ongeveer 7 tot 10 keer de waarde, om het echte werk veilig te stellen.

Dit is in lijn met de vraag van de centrale bank naar edelmetalen, die al meer dan een jaar sterk stijgt.

Gezien deze activiteit verwacht de populaire substack GoldFix:

“Er broeit een enorme prijstornado voor edelmetalen.“

Fysieke onevenwichtigheden spelen de tweede viool

Het aantal aankopen van zilver nam vorig jaar sterk toe. De World Silver Survey 2023 van het Silver Institute schatte een stijging van 22% in fysieke investeringsaankopen en een stijging van 5% in de vraag naar industriële applicaties.

Alle grote categorieën bereikten recordhoogtes in 2022, wat resulteerde in een totale aankoop van 1,242 miljard ounces, bijna twee vijfde boven het niveau van 2020.

Toepassingen waren onder meer fotovoltaïsche en elektrificatiesegmenten, autofabrikanten, 5G-netwerktechnologie en de bouwsector.

De vraag naar juwelen en zilverwerk werd gestimuleerd door de Indiase markt als gevolg van lagere prijzen, verbeterde werkgelegenheid, het vrijkomen van opgekropte vraag en diversificatie weg van financiële holdings.

Toch bleven de prijzen van Comex grotendeels gebonden aan een bepaald bereik. Dat gold in ieder geval tot Q4 2022, toen de markten debatteerden of een pauze van de Fed op komst was, voordat ze scherp matigden in Q1 2023.

Dit is te wijten aan de enorme omvang van de markt voor papieren derivaten, die de grote vraag van beleggers naar financiële effecten volgt en de heersende fysieke fundamentals in het niet doet vallen.

In tegenstelling tot de vraag in de detailhandel, die een drijvende kracht achter de aanhoudende inflatie was, hielden de hoge rentes de institutionele vraag op afstand, wat leidde tot een grotendeels bearish beeld van de Comex.

Aanvoerkloof en structurele tekorten

Ondanks de stijgende vraag naar het edelmetaal, kromp het aanbod vorig jaar en daalde het wereldwijd met 5,2 miljoen ounces, waardoor zilver voor het tweede achtereenvolgende jaar met tekorten terechtkwam.

Source: Metal Focus, Bloomberg

De mijnproductie had het moeilijk als gevolg van de lagere opbrengst van bijproducten van lood- en zinkmijnen in China, terwijl de Peruaanse productie kelderde als gevolg van dalende metaalkwaliteiten, werkonderbrekingen en sociale verstoringen, wat aanzienlijk bijdroeg aan het recordtekort van 237,7 miljoen ounces op de markt.

Het Zilverinstituut verklaarde dat de combinatie van de forse tekorten van 2021 en 2022:

“… de cumulatieve overschotten van de afgelopen 11 jaar ruimschoots goedmaakten.“

Hoewel het Instituut verwacht dat deze onevenwichtigheid zal verkleinen tot 142,1 miljoen ounces in 2023, zou dit nog steeds gelijk zijn aan de helft van de wereldwijde mijnbouwproductie.

Het is echter onwaarschijnlijk dat de effecten van de fysieke divergentie op de prijs op korte termijn een zinvolle bijdrage zullen leveren aan de bullish sentimenten, behalve mogelijk door extra fysieke aankopen.

Citi is gelezen

De afgelopen weken begonnen de spotprijzen van zilver te reageren door wat opwaarts momentum te tonen, waarschijnlijk als gevolg van de verwachting van een zwakkere dollar en de mogelijkheid dat de Fed stopt met haar renteverhogingen.

Source: KITCO

Maximillian J. Layton, Managing Director, Head of EMEA Commodities Research bij Citi, is optimistisch over zilver. Dit resulteert in een opwaartse bijstelling van de prognoses voor drie maanden van de bank met $4 tot $28, en de prognose voor zes maanden met $2 tot $30.

Zijn kernscriptie is gebaseerd op de divergentie in economische groei in geavanceerde landen versus opkomende markten.

Het IMF verwacht dat geavanceerde economieën een ‘uitgesproken groeivertraging’ zullen zien tot 1,3% in 2023, terwijl opkomende economieën naar verwachting zullen groeien met 3,9%.

Volgend jaar zal dit verschil naar verwachting toenemen tot respectievelijk 1,4% en 4,2%.

Het team van Citi identificeerde een dergelijke groeidynamiek om in lijn te zijn met eerdere zilver-bullmarkten in 2007-08, 2010-2011 en de zomer van 2020.

Zo stegen de prijzen vanaf augustus 2010 binnen zes maanden met $30 per ounce, terwijl ze in 2020 binnen enkele weken met $10 per ounce stegen.

Nogmaals, dergelijke scherpe stijgingen zijn gedeeltelijk te wijten aan de kleine omvang van de internationale zilvermarkt die vatbaar is voor hoge volatiliteit, maar die ook veel scherpere uitbraken kan zien.

Hogere groei in de opkomende markten kan duiden op een hogere industriële vraag en op een reeds sterke retailvraag, terwijl zwakkere groei in ontwikkelde markten kan leiden tot meer vraag naar edele metalen bij instellingen, vooral bij lagere rentetarieven.

Zwakte van de dollar

Het team van Citi verwacht dat de greenback verder zal verzwakken ten opzichte van andere valuta’s, waarbij de DXY bijna 2% YTD daalt.

De kracht van de dollar is direct gecorreleerd met hogere rentetarieven als gevolg van de instroom van kapitaal, terwijl internationale investeerders op zoek zijn naar betere rendementen in activa die in wereldwijde reservevaluta luiden.

3 mei zou echter de definitieve renteverhoging voor de Federal Reserve kunnen markeren, nu de financiële omstandigheden krapper worden, het schuldenplafond hoog opdoemt, de spanningen in de regionale banksector weer de kop opsteken, het ondernemersvertrouwen blijft verslechteren en de huizensector tekenen van verzwakking vertoont.

Geïnteresseerde lezers kunnen in dit artikel meer lezen over de vooruitzichten voor belangrijke centrale banken.

Een lagere dollar zou de internationale zilverprijs ondersteunen die in de valuta wordt geprijsd.

Een ander belangrijk aspect waarmee rekening moet worden gehouden, is de toename van nationale toezeggingen die het de-dollariseringsverhaal opdrijven, dat, indien succesvol, de vraag naar dollars aanzienlijk zou kunnen verzwakken.

De laatste ontwikkelingen op dit gebied vind je in dit artikel.

Hoe succesvol en hoe snel dergelijke initiatieven kunnen worden als echt levensvatbare monetaire alternatieven, valt nog te bezien.

Het vertrouwen van de centrale banken in het kopen van edele metalen in plaats van zelfverzekering via deviezen is echter een signaal dat deze zeer geavanceerde klasse van marktspelers er op zijn minst de voorkeur aan geeft zich in te dekken tegen de mogelijke daling van de dollar.

Vraag naar ETF’s

Citi-analisten merkten ook op:

“Het kopen van ETF’s lijkt sterk negatief gecorreleerd met de reële rentetarieven in de VS… (de vraag naar edelmetalen zou in 2023 hoger kunnen worden).“

Aangezien edelmetalen geen regelmatige inkomstenstroom genereren, hebben ze de neiging om slecht te concurreren met rentedragende activa.

Naarmate de reële rentetarieven stijgen, hebben ze de neiging minder gunstig te worden.

Als de Feds Funds Rate begint te dalen, mogelijk later dit jaar, zou de vraag naar zilver-ETF’s aanzienlijk kunnen groeien, waarbij Citi opmerkte dat eerdere bullmarkten de vraag naar futures-producten 2 tot 4 keer zo hoog zagen stijgen als de huidige niveaus.

Gemengde opvattingen en fysieke kansen

De Citi-groep verwacht dat zilver meer dan 10% kan stijgen en zelfs kan stijgen tot $34 per ounce in een periode van zes tot twaalf maanden.

Het risico voor deze vooruitzichten zou werkelijkheid worden als de Fed erin slaagt de rente te blijven verhogen ondanks financiële kwetsbaarheden, wat waarschijnlijk zowel de institutionele als de industriële vraag zou schaden.

Integendeel, als de rente hoog blijft bij een hoge inflatie, kan zowel de institutionele als de industriële vraag een klap krijgen.

Dienovereenkomstig hebben analisten van het Silver Institute een veel gematigder beeld en houden ze rekening met de prijsdaling tot $18 voor het einde van het jaar.

De scherpe splitsing in het beeld is een demonstratie van de heerschappij die de Fed nog steeds heeft over bijna elke gefinancialiseerde markt.

Op dit moment is de derivatenmarkt nog steeds verantwoordelijk voor de prijsvorming, ondanks het vraag-aanbod-beeld.

Toch zouden de enorme terugtrekkingen van fysiek metaal uit papieren beurzen de weg kunnen effenen voor een zilverprijs die meer afhankelijk is van het fysieke beeld.

Voor beleggers die geïnteresseerd zijn in het verkennen van de veiligheid van de fysieke markten in tegenstelling tot papieren producten, kunnen hogere tarieven voor langere tijd een koopmogelijkheid blijken te zijn.