Katoenprijzen onder druk door overvloedige voorraden en afgenomen vraag

De prijs van katoen lag dit jaar binnen een krappe marge omdat de zorgen over vraag en aanbod aanhielden. Katoen handelde donderdag tegen $78,91, waar het de afgelopen dagen ook handelde. Dit jaar varieerde het tussen het weerstandsniveau van $91 en de ondersteuning van $75,95.

Zwakke Amerikaanse dollar, stijgende voorraden

De katoenprijzen bevonden zich dit jaar in een consolidatiefase in lijn met andere zachte grondstoffen zoals sojabonen, maïs en tarwe.

De zwakke katoenprijs is opgetreden terwijl de Amerikaanse dollar is gedaald van het hoogste punt van vorig jaar van $115 naar ongeveer $100. Historisch gezien heeft een zwakkere dollar geleid tot relatief hogere grondstoffenprijzen.

De huidige prijsactie op de katoenmarkt is voornamelijk het gevolg van leveringsproblemen. Volgens het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA) wordt verwacht dat de meeste katoenproducenten dit jaar hun productie zullen opvoeren. De productie zal naar verwachting 829.000 balen hoger zijn dan verwacht. Het grootste deel van deze toename zal uit China komen, dat de productie met 1 miljoen balen zal verhogen.

Verwacht wordt dat de VS dit jaar meer katoen zal produceren nu de gevolgen van de droogte van vorig jaar in West-Texas afnemen. West Texas is de op twee na grootste katoenproducent ter wereld.

Tegelijkertijd is de vraag naar katoen dit jaar relatief lager omdat landen als China, Turkije en Bangladesh hun invoer verminderen. In haar recente WASDE-rapport zei de USDA:

“Wat de export betreft, wordt de hogere export uit de VS en Australië ruimschoots gecompenseerd door een vermindering van 550.000 balen voor Brazilië en een vermindering van 400.000 balen voor India. De verwachte wereldwijde consumptie voor 2022/23 is deze maand 65.000 balen hoger, aangezien een toename van 500.000 balen voor China de dalingen in Bangladesh en Turkije ruimschoots compenseert.”

Prijsvoorspelling katoen

Katoengrafiek door TradingView

In mijn laatste artikel voor katoen waarschuwde ik dat de prijzen zouden blijven dalen vanwege de stijgende wereldwijde voorraden. Deze mening was correct, aangezien de prijs naar een dieptepunt van $79,50 is gedaald. Het is onder het voortschrijdend gemiddelde van 25 dagen gezakt.

Op de daily chart is de prijs onder de bovenkant van het dalende kanaal gekomen. De Relative Strength Index (RSI) is blijven dalen. Daarom zal katoen waarschijnlijk blijven dalen, aangezien verkopers zich richten op het volgende belangrijke ondersteuningsniveau op $70.