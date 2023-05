Dit is hoe Berkshire Hathaway van Warren Buffett presteerde in Q1

Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

Berkshire Hathaway Inc (NYSE: BRK.A) zegt dat het bedrijfsresultaat in het eerste kwartaal met 12,6% is gestegen tot ongeveer $8,1 miljard, als gevolg van een opleving van de verzekeringsactiviteiten.

Berkshire Hathaway Q1 winstmomentopname

Dankzij een enorme toename van de aandelenportefeuille van het bedrijf zijn de totale inkomsten meer dan verzesvoudigd tot $35,5 miljard.

Berkshire Hathaway noteerde een jaar-op-jaar stijging van 7,0% in de boekwaarde tot $347.800 per Klasse A-aandeel in het onlangs afgesloten kwartaal. De legendarische investeerder Warren Buffett herhaalde dat contant geld “geen” afval is, toen hij onthulde dat zijn bedrijf momenteel op iets meer dan $130 miljard zit.

Ter vergelijking: aan het eind van vorig jaar was de kaspot ongeveer 129 miljard dollar waard. Hogere rentetarieven (korte termijn) zorgden in het eerste kwartaal voor maar liefst 68% stijging van de inkomsten uit verzekeringsbeleggingen van het bedrijf.

Berkshire hield dit weekend ook de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.

Wat viel er nog meer op in het rapport over Q1?

Berkshire Hathaway kocht voor $4,4 miljard aan eigen aandelen terug in het eerste kwartaal tegenover $2,6 miljard in het vierde kwartaal. Maar het tempo waarin het aandelen terugkocht, was nog steeds aanzienlijk lager in vergelijking met het bereik van $6 miljard tot $7 miljard in 2020 en 2021.

Eveneens op zaterdag rapporteerde het conglomeraat een hit van 46,3% voor de inkomsten na belastingen van zijn energieactiviteiten, volgens het persbericht.

De daling weerspiegelde lagere inkomsten van de in de Verenigde Staten gereguleerde nutsbedrijven, andere energiebedrijven en makelaars in onroerend goed.

In het eerste kwartaal verlaagde het bedrijf Warren Buffett zijn belang in Chevron Corp (NYSE: CVX) met ongeveer 20%. Wall Street heeft momenteel een consensus “hold”-rating voor aandelen Berkshire Hathaway.