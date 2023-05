Nu Luckin Coffee aandelen dalen, is het veilig om de dip te kopen?

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

Het aandeel Luckin Coffee is de laatste tijd zijwaarts bewogen toen het recente bullish momentum vervaagde. Het aandeel LKNCY werden verhandeld tegen $22,54, een paar punten lager dan het hoogste punt van het jaar tot nu toe van $32,12. Toch zijn de aandelen op de lange termijn met meer dan 355% gestegen ten opzichte van het laagste niveau in 2022.

De groei van Starbucks in China zet door

Luckin Coffee is een van de grootste koffieketenrestaurants ter wereld. Het bedrijf wil het succes van Starbucks op de Chinese markt evenaren. Dat doel wordt bereikt, zoals blijkt uit de meest recente financiële resultaten.

Uit de resultaten bleek dat de omzet van het bedrijf met 84% is gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2022. In dezelfde periode is het gemiddelde aantal transactiesde klanten met 84% gestegen tot 29,5 miljoen. Dit gebeurde toen Starbucks netto 1.137 nieuwe winkels opende tot 9.351 winkels. De meeste van deze winkels zijn in eigen beheer, terwijl meer dan 3.000 van hen worden geëxploiteerd via partnerschappen.

Luckin Coffee breidt ook internationaal uit. In het eerste kwartaal opende het bedrijf de eerste twee winkels in Singapore, een stad die erg populair is onder Chinezen. Ik geloof dat het bedrijf zal blijven groeien naarmate de economische groei van China aanhoudt. Hoewel Starbucks een goed en groeiend marktaandeel heeft in China, is de ruimte groot genoeg voor meer bedrijven zoals Starbucks.

Verder heeft Luckin Coffee een gezonde balans zonder materiële schulden en meer dan RMB 4,4 miljard aan contanten en kortetermijninvesteringen. Het heeft ook onbeperkte contanten van meer dan $638 miljoen. Daarom is investeren in Luckin Coffee een gok dat het bedrijf het goed zal blijven doen.

Ook zal het bedrijf waarschijnlijk profiteren van de trends in de koffiemarkt. De koffieprijzen zijn met meer dan 28% gedaald ten opzichte van het hoogste niveau in 2022. Dit betekent dat het bedrijf zijn marges zal blijven vergroten. De belangrijkste risico’s voor het bedrijf zijn dat veel beleggers zich nog steeds zorgen maken over de boekhoudnormen en het feit dat het over-the-counter wordt verhandeld.

Koersvoorspelling Luckin Coffee aandelen

Luckin Coffee-grafiek door TradingView

De koers van het aandeel LKNCY is de afgelopen weken gedaald. In deze periode heeft het een dalend kanaal gevormd dat in zwart wordt weergegeven. Dit kanaal lijkt op een dalend wigpatroon, wat meestal een bullish teken is. Aan de negatieve kant zijn de aandelen onder de 25-daagse en 50-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) gezakt.

Daarom vermoed ik dat de aandelen zullen dalen en de ondersteuning opnieuw zullen testen op $17,98 (hoogte september 2021) en vervolgens de bullish trend zullen hervatten. Als dit gebeurt, zullen de aandelen waarschijnlijk het hoogste punt van het jaar tot nu toe van $32 opnieuw testen.