Voorspelling tarweprijzen voorafgaand aan het oogstseizoen in Rusland

De tarweprijs vertoonde de afgelopen maanden een sterke bearish trend doordat beleggers reageerden op de veranderende dynamiek van vraag en aanbod. Tarwe werd verhandeld tegen $620, dicht bij het laagste niveau sinds juli 2021. Het is met meer dan 52% gedaald onder het hoogste niveau in 2022.

Overvloedige tarwevoorraad

De belangrijkste reden waarom de tarweprijzen dalen, is dat de wereld op overvloedige voorraden zit, zoals het Black Sea Initiative vrij goed doet. Dit betekent dat Oekraïne en Rusland allemaal aanzienlijke hoeveelheden tarwe exporteren, zelfs terwijl de oorlog voortduurt.

In een verklaring voerde de Chief Investment Officer van Teucrium Trading aan dat Rusland meer profiteert dan Oekraïne met de deal. Hij zei dat Rusland vier schepels tarwe exporteert voor elke schepel die Oekraïne verkoopt.

Tegelijkertijd heeft Rusland aanzienlijk hogere tarwevoorraden dan voorheen. De voorraden liggen ongeveer 80% hoger dan het vijfjarig gemiddelde. Dit is opmerkelijk aangezien de volgende oogst in Rusland de komende weken van start gaat. Russische tarwe ziet de laagste prijzen in Europa.

Het meest recente rapport van WASDE riep op tot grotere tarwevoorraden en verminderd binnenlands gebruik in de VS. De leveringen in de VS zullen naar verwachting met 5 miljoen bushels toenemen. Het rapport voegt toe:

“De wereldwijde tarwevooruitzichten voor 2022/23 zijn voor meer voorraden, hogere consumptie en verminderde handel en voorraden. De voorraden zijn met 0,7 miljoen ton verhoogd tot 1.061,1 miljoen, voornamelijk door hogere beginvoorraden voor Syrië en verhoogde productie voor Ethiopië. De wereldwijde consumptie is met 2,9 miljoen ton toegenomen tot 796,1 miljoen.”

Voorspelling van de tarweprijs

Tarwegrafiek door TradingView

Op de daggrafiek zien we dat de tarweprijzen de afgelopen maanden in een sterk neerwaartse trend zaten. Als gevolg hiervan blijft tarwe onder de 25-daagse en 50-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden. Meest recentelijk is de prijs van tarwe onder het belangrijke ondersteuningsniveau van $720 gekomen, het laagste niveau sinds december vorig jaar.

De MACD is onder het neutrale punt van nul gekomen, terwijl de Relative Strength Index (RSI) onder de 30 ligt. Daarom vermoed ik dat de tarweprijzen de komende weken zullen blijven dalen, aangezien verkopers zich richten op de belangrijkste ondersteuning voor $550.

Op de lange termijn denk ik echter dat de klimaatverandering ertoe zal bijdragen dat de tarweprijzen stijgen naarmate de bevolkingsgroei samenvalt met dalende opbrengsten.