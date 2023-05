John Passalacqua over “technologische fosfaten” die weg vrijmaken voor EV’s in de binnenstad

Shivam begon zijn financiële analyse carrière in Mumbai, waar hij inflatiegegevens analyseerde en dagelijkse macro-economische beoordelingen over staatsbegrotingen schreef.… lees meer

Fosfaat (PO₄³⁻) is een natuurlijk voorkomende bron van fosfor die een meer dan belangrijke rol speelt in het moderne leven.

Omdat het vol voedingsstoffen zit, wordt het in landbouwactiviteiten gebruikt als meststof en voer voor vee. Samen zijn de sectoren goed voor ruim negen tiende van de fosfaatvraag.

Vanwege het enorme belang ervan in de wereldwijde landbouwketen hebben overheidsinstanties zoals de Europese Unie het geclassificeerd als een kritiek materiaal.

Dit is echter maar één kant van het verhaal.

Fosfaten spelen ook een centrale rol in verschillende andere industrieën, met name in de hoogtechnologische sector.

Vraagfactoren, geologie en raffinage

Schattingen suggereren dat 85% van het fosfaat wordt gebruikt om kunstmest te maken, terwijl 5% -7% wordt gebruikt als veevoer.

De rest van de vraag komt van hoogwaardige technologie en industriële toepassingen, waaronder de productie van batterijen, met name voor autofabrikanten of grootschalige energieopslagoperaties.

Deze processen vereisen een zeer hoge mate van zuiverheid.

Dit is waar de geologie van fosfaatafzettingen belangrijk wordt.

Het grootste deel, in feite meer dan 95% van de wereldwijde fosfaatertsafzettingen, is sedimentair van aard.

Dit gaat gepaard met hoge niveaus van onzuiverheden, waaronder cadmium, uranium, thorium en zware metalen.

Volgens John Passalacqua, CEO van First Phosphate (CSE: PHOS | FSE: KD0), levert screening na extractie in sedimentaire mijnen fosfaatgesteente op met een zuiverheid van 25%-34%.

Dit wordt verder verwerkt tot Merchant Grade Acid (MGA), een product van gemiddelde zuiverheid dat kan worden gebruikt in kunstmest en de veehouderij.

Wereldwijd aanbod

Marokko is goed voor 85% van de wereldwijde reserves en is een cruciale speler in de wereldwijde kunstmestketens.

Nu de meeste andere landen de fosfaatpiek bereiken of naderen, zal de wereldwijde landbouwafhankelijkheid van het land in het noordwesten van Afrika in de eenentwintigste eeuw toenemen.

PPA van stollingsafzettingen

Fosfaten afkomstig van stollingsafzettingen zijn een heel ander geval.

Deze bevatten sporen van onzuiverheden en lage niveaus van zwavel, arseen en zware metalen.

Na de eerste verwerking variëren de zuiverheidsniveaus van fosfaatgesteente tussen 38% en 41%, in de buurt van het theoretische maximum van 42%.

Deze uitvoer kan ook verder worden verwerkt tot MGA.

Een extra verwerkingsstap zet dit om in Pure Phosphoric Acid (PPA), wat een belangrijke input is in batterijen, verf, brandblussers, drankblikjes, farmaceutische producten en cosmetica.

Vanwege hun magmatische oorsprong zijn dergelijke hoogzuivere fosfaten schaars en vertegenwoordigen ze slechts naar schatting 5% van de wereldwijde fosfaatreserves.

Deze zijn voornamelijk te vinden in Brazilië, Canada, Finland, Rusland en Zuid-Afrika, waarvan 50% van de deposito’s in Rusland is gevestigd.

Passalacqua merkt op dat in tegenstelling tot de sedimentaire reserves, waarvan slechts 10% kan worden gebruikt om PPA te produceren (na meertrapsverwerking), 90% van de stollingsfosfaatafzettingen voor dit doel kan worden gebruikt, waardoor deze zeer beperkte reserves zeer waardevol zijn.

Prijzen

De wereldwijde standaard voor fosfaatprijzen is Marokkaans steenfosfaat, dat momenteel wordt verhandeld tegen USD 345 per ton.

Met stollingsgesteentefosfaat dat ongeveer een derde meer fosfaat bevat, handelt dit segment van de markt tegen ongeveer een derde meer dan de Marokkaanse norm.

Volgens Passalacqua produceren slechts drie of vier grote spelers PPA voor de westerse markt, waarbij transacties via rechtstreekse overeenkomsten worden afgewikkeld tegen ruwweg tussen de 3.000 en 3.500 dollar per ton.

De stelling over de investering in EV-batterijen

Met de toenemende focus op ESG en de nadruk op decarbonisatie om de uitstoot van wegen te beheersen, zijn elektrische voertuigen een hoeksteen geworden van netto-zero-strategieën.

Als gevolg hiervan zijn lithium-ionbatterijen veel gangbaarder dan een paar jaar geleden.

Als we hier verder induiken zijn er echter hoofdzakelijk twee classificaties van deze batterijen.

De eerste, en meest gebruikte, zijn de NMC- of nikkel-mangaan-kobaltbatterijen, die te vinden zijn in smartphones, laptops en de meeste EV’s.

In 2022 schatte het International Energy Agency (IEA) dat 60% van de EV-batterijen afhankelijk was van NMC-chemie.

Echter, lithium-ijzer-fosfaat (LFP), een alternatieve op lithium gebaseerde batterij, waarvoor hoogwaardige PPA een kritieke input is, is getuige geweest van een recente toename van de belangstelling van kopers.

Het IEA meldde dat in 2021 27% van de elektrische lichte voertuigen (LDV’s) was uitgerust met LFP-batterijen, vergeleken met 17% in het jaar ervoor.

LFP-batterijen hebben enkele duidelijke voordelen ten opzichte van de meer traditionele NMC-technologie, waaronder een veel langere levensduur; niet-toxische, milieuvriendelijke en recyclebare componenten; aanzienlijk lagere hoeveelheden lithium gebruikt; betere brandveiligheidsprofielen; een stabielere structuur en een lager capaciteitsverlies zorgen voor consistente prestaties ondanks temperatuurschommelingen.

Vanwege de relatieve eenvoud van het fabricageproces en de verminderde lithiuminvoer, zijn de marktprijzen van deze batterijen vaak zeer concurrerend, waarbij Passalacqua opmerkt:

…het (LFP) kathode actieve materiaal… is veel goedkoper dan de NMC batterij, soms wel 50 tot 66 procent goedkoper…

NMC-batterijen daarentegen hebben een aanzienlijk groter bereik en een veel hogere energiedichtheid.

Samrath Kochar, oprichter en CEO van Trontek merkt het verschil op in de levensduur van de oplaadcyclus met NMC-technologie die zich uitstrekt tot 8.000 keer en LFP variërend tussen 3.000-6.000, afhankelijk van het onderhoudsniveau.

Passalacqua wordt vaak gepitcht als concurrent van NMC-systemen en gelooft dat:

…de LFP-accu’s (ontwikkelen zich) tot…de accu van…de middenklasse. De batterij voor massale adoptie omdat ze goedkoper zijn, zodat de prijs van de voertuigen lager kan worden.

Bovendien heeft LFP de neiging om een lading van ongeveer 300 kilometer vast te houden, wat zeer geschikt is voor stadsritten.

Hij voegt toe:

… terwijl de NMC-batterijen de batterij blijven van… hogere prestaties en… langer rijden. Beiden zijn erg complementair.

NMC-systemen zouden interessante toepassingen blijven hebben in geëlektrificeerd openbaar vervoer en interstedelijke diensten.

Marktadoptie

Stellantis, Tesla, Mercedes-Benz, Daimler en Hyundai zijn enkele van de namen die LFP-aangedreven EV’s hebben gelanceerd of bezig zijn deze te lanceren.

In maart 2023 beloofde Ford 3,5 miljard dollar te investeren in een in de VS gevestigde LFP-batterijfabriek.

Behalve in de autoproductie winnen LFP-batterijen aan populariteit in de energieopslagindustrie vanwege hun lichte en compacte karakter.

Analisten van Fortune Business Insights voorspellen dat de markt voor LFP-batterijen zal groeien van 10,1 miljard dollar in 2021 tot 49,96 miljard dollar in 2028 bij een CAGR van 25,6%.

Tegelijkertijd daalde de jaarlijkse wereldwijde PPA-productie tussen 2017 en 2021 met 4 miljoen ton.

De concurrentie om PPA zal dus heviger worden naarmate een groot aantal industrieën op zoek is naar de broodnodige grondstoffenvoorziening.

Waar beleggers rekening mee moeten houden

Fosfaat werkzaamheden, of het nu gaat om mijnen of raffinaderijen, kunnen niet worden uitgevoerd zonder geavanceerde logistiek, adequate wegeninfrastructuur en bij voorkeur toegang tot een kusthaven om export mogelijk te maken.

Het vinden van deze elementen kan een uitdaging zijn, aangezien reservaten zich vaak op onherbergzame locaties bevinden.

Bovendien wordt de toegang tot op stollingsgesteente gebaseerde fosfaatafzettingen binnen jurisdicties die geopolitiek gezond zijn en geïsoleerd van de wereldwijde beroering in de toeleveringsketen, gezien de bezorgdheid over een piek in de aanvoer van fosfaat, steeds belangrijker.

In de komende jaren zullen fosfaatmijnen in stollingsgesteente en ‘technologische fosfaten’ dus waarschijnlijk steeds aantrekkelijkere investeringsmogelijkheden voor grondstoffen bieden.