Voorspelling koffieprijs: El Nino is katalysator, maar voorzichtigheid is geboden

De koffieprijs heeft het goed gedaan in 2023, waardoor het dit jaar een van de best presterende landbouwgrondstoffen is. Contante contracten worden verhandeld tegen $183, ongeveer 30% boven het laagste niveau in 2023. Daarentegen zijn grondstoffen zoals sojabonen, tarwe en maïs de laatste tijd allemaal ingestort.

El Nino is een katalysator

Koffieprijzen hebben een belangrijke katalysator die ze de komende maanden aanzienlijk zou kunnen opdrijven. Als weersvoorspellers gelijk hebben, zullen veel delen van de wereld dit jaar El Nino hebben. In een verklaring op dinsdag voorspelden de weersvoorspellers van Australië dat de kans op een El Nino 70% is.

El Nino’s uit het verleden hebben een negatieve invloed gehad op de economie. Op sommige plaatsen vernietigt een record hoeveelheid regen de landbouwproducten en ontstaan er droogtes. Sine El Nino wordt vergezeld door La Nina, andere delen van de wereld beleven hitterecords, wat leidt tot hongersnood.

In een rapport deze week zei Fitch dat El Nino enkele van de grootste koffieproducenten zoals Indonesië en Vietnam zal treffen. Vietnam is de op een na grootste koffieproducent ter wereld en produceert meer dan 1,5 miljoen ton per jaar. Indonesië is de vierde grootste producent. In het rapport staat:

“De nu alom verwachte overgang naar El Nino-omstandigheden in Q323 heeft de vrees aangewakkerd voor verminderde productie in Vietnam en Indonesië, beide grote producenten van koffie.”

Andere grote koffieproducenten zoals Brazilië en Colombia zullen ook worden getroffen als dit weerfenomeen zich voordoet.

Tegelijkertijd is de koffieprijs gestegen vanwege de droogte in Brazilië, dat jaarlijks miljoenen tonnen koffie verkoopt. De droogte trof enkele van de koffieplantages.

Ondertussen bleek uit het recente rapport van ICO dat de koffie-export in april daalde. De export van Zuid-Amerika daalde met 6,4%, terwijl Afrika daalde met 9,8%. De export uit Azië en Oceanië daalde met 1%, terwijl die uit Mexico en Midden-Amerika met 1% toenam. In totaal daalde de koffieproductie met 1,4% in 2021/22, terwijl de consumptie met 4,2% toenam.

Prijsprognose koffie

De koffieprijzen bereikten in februari 2022 een piek van ongeveer $260, omdat de zorgen over het aanbod aanhielden. Vervolgens zakte het in januari van dit jaar naar een dieptepunt van $142. De prijs van koffie bevindt zich dit jaar dan ook in een herstelmodus. Door dit herstel vond het weerstand op $205,98.

Op de daggrafiek schommelt de prijs in de buurt van de 25-daagse en 50-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA). Het heeft ook iets gevormd dat lijkt op een patroon van kop en schouders, wat meestal een bearish teken is. Koffie handelt iets onder het belangrijke weerstandspunt van $193, het hoogste punt op 23 februari.

Daarom denk ik dat de koffieprijzen in dit stadium in een consolidatiefase zullen blijven, aangezien beleggers kijken naar weersveranderingen. Een daling tot onder het belangrijkste ondersteuningsniveau van $ 167 betekent dat er meer verkopers bereid zijn om de prijzen naar het YTD-laagste niveau te duwen.

Anderzijds zal een beweging boven het niveau van $206 het hoofd-schouderpatroon ongeldig maken en naar $220 duwen.