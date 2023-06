Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

De aandelen van Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) stegen vanochtend naar een recordhoogte sinds het begin van het jaar, nadat CEO Elon Musk in principe had ingestemd met het opzetten van een lokaal leveranciersbestand in India.

Dit is wat we tot nu toe weten

Het op de Nasdaq genoteerde bedrijf zal eerst beginnen met het assembleren van zijn elektrische voertuigen in India en vervolgens zijn toeleveringsketen lokaliseren. Dit meldde de Financial Express woensdag.

Ondertussen heeft de Indiase regering ermee ingestemd om Tesla te laten profiteren van concessies op de invoer van noodzakelijke componenten.

De regering is bereid tijd te geven voor het opzetten van een binnenlandse leveranciersbasis, maar Tesla zal een periode moeten aangeven waarbinnen de accijnsconcessies op componenten die aan haar zijn verleend, zullen eindigen.

Het nieuws komt slechts enkele dagen nadat Musk naar verluidt plannen had gesignaleerd om zijn activiteiten in China uit te breiden, terwijl hij het land bezocht en minister van Buitenlandse Zaken Qin Gang ontmoette.

Tesla komt nu in aanmerking voor volledige belastingvermindering

Tesla-aandelen juichen ook omdat de Internal Revenue Service vandaag heeft bevestigd dat al zijn Model 3- en Model Y-voertuigen nu in aanmerking komen voor het volledige belastingkrediet van $7.500 onder “IRA” – de Inflation Reduction Act.

Tot nu toe kwam de Model 3 in aanmerking voor belastingvermindering ter waarde van slechts de helft daarvan ($3.750). Het blijft echter onduidelijk wat Tesla heeft gedaan om zijn elektrische voertuigen af te stemmen op de vereisten van de IRA.

De Model 3 begint nu bij ongeveer bij een prijs van $32.000, wat hem goedkoper maakt dan de Toyota Camry XLE Hybrid uit 2023. Een dag eerder zei Piper Sandler-analist Alexander Potter dat het Tesla-aandeel een stijging van $280 had.

Zijn koersdoel suggereert nog een verhoging van 25% vanaf hier.