EUR/USD naar 1,0550 op een zeer agressieve Fed – ING

De belangrijkste handelsweek in juni begon met trage prijsactie, terwijl beleggers de komende gebeurtenissen afwachten – de Amerikaanse inflatie, de Federal Reserve, de Europese Centrale Bank en de beslissingen van de Bank of Japan.

Maar we moeten niet denken dat de markten deze week niet zullen bewegen. Ze zullen bewegen, en behoorlijk ook.

Van alle evenementen die deze week op het programma staan, is de beslissing van de Federal Reserve van de Verenigde Staten de nummer één wat betreft implicaties voor de financiële markten. Het basisscenario is dat het de fondsenrente niet zal verhogen, maar het is een moeilijke beslissing.

Ongeacht wat de beslissing zal zijn, de dollar zal bewegen. En dus zal de volatiliteit op de financiële markten exponentieel toenemen.

EUR/USD – 1,0850 of 1,0550 24 uur na de Fed?

Handelen is een spel van speculatie – van waarschijnlijkheden. Men kan niet zeggen dat de dollar zal dalen als de Fed de fondsenrente stabiel houdt.

Het hangt allemaal af van de tekst (dat wil zeggen de boodschap) die bij de beslissing hoort. De Fed zou bijvoorbeeld een agressieve pauze kunnen inlassen door te zeggen dat toekomstige verhogingen passend kunnen zijn. In dit geval ziet ING de EUR/USD 24 uur later op 1,07.

Maar de Fed zou ook kunnen verrassen en een renteverhoging van 25bp doorvoeren en waar nodig verdere renteverhogingen signaleren. In dit scenario ziet ING de EUR/USD naar 1,0550 gaan.

Ten slotte zou de Fed kunnen pauzeren en versoepelend zijn, waarbij ING verwacht dat de EUR/USD binnen 24 uur naar 1,0850 zal stijgen.

Het wordt dus spannend.

En het hangt allemaal af van wat het inflatierapport morgen zal laten zien.

Volgens de late data van de ISM-diensten zou de inflatie sterk moeten dalen. Toch beweegt de markt niet in die zin dat de EUR/USD rond dezelfde niveaus handelt als een maand geleden.

Mijn punt hier is dat de Fed misschien agressiever of milder wordt zonder het niveau van de fondsen te wijzigen. Van deze twee opties is de verwachting dat de Fed zal proberen te compenseren voor het niet wandelen met een wat agressievere toon.

Daarom bestaat het risico dat de EUR/USD een nieuw dieptepunt in 2023 zal maken in plaats van hoger te drukken.

Wat de wisselkoers ook zal doen, men moet in gedachten houden dat slechts een dag later de ECB aan de beurt is om over tarieven te beslissen. En een renteverhoging is zeer waarschijnlijk; daarom moet elke beweging van het paar EUR/USD na het besluit van de Fed met een korreltje zout worden genomen.