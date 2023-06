USD/CNY: Renminbi hapert voorafgaand aan belangrijk nieuws over China en de VS

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De crash van de renminbi hield deze week aan in de aanloop naar belangrijke economische gebeurtenissen in de Verenigde Staten en China. Het paar USD/CNY steeg dinsdag naar een hoogtepunt van 7,15, het hoogste niveau sinds november vorig jaar. Het nauw verwante paar USD/CNH steeg naar 7,1698. In totaal is de Chinese yuan dit jaar met bijna 4% gedaald.

Inflatie VS, beslissing Fed, gegevens China

De renminbi vertoonde de afgelopen maanden een sterke neerwaartse trend doordat de hoop op een snel herstel van China vervaagde. Uit de meest recente gegevens bleek dat de belangrijkste delen van de economie, zoals onroerend goed en productie, het moeilijk hebben. In dit dit artikel merkte ik op dat de export en import van China zijn teruggelopen.

Daarom zullen traders zich richten op de komende economische cijfers uit China. Donderdag publiceert het statistiekbureau de laatste cijfers over industriële productie, investeringen in vaste activa en detailhandelsverkopen. Economen menen dat deze cijfers zullen aantonen dat de groei van het land in mei verslechterde.

Een zwakke Chinese yuan is niet helemaal slecht voor de economie van het land. Als grootste exporteur ter wereld maakt een zwakkere renminbi het voor haar bedrijven gemakkelijker om zaken te doen. In het verleden werd China ervan beschuldigd zijn munt opzettelijk te devalueren.

Het grootste nieuws over forex op dinsdag zullen de aanstaande Amerikaanse consumenteninflatie cijfers zijn. Door Reuters geraadpleegde economen voorspellen dat de inflatie in het land in mei licht is gedaald, geholpen door de sterke dollar en dalende olieprijzen.

Deze cijfers zijn opmerkelijk omdat ze een paar uur komen voordat de Federal Reserve aan haar tweedaagse monetaire beleidsvergadering begint. Tijdens die bijeenkomst denken analisten dat de commissie zal besluiten om de rentetarieven en het kwantitatieve verstrakkingsbeleid (QT) ongewijzigd te laten.

Een agressieve Fed zal het paar USD/CNY waarschijnlijk laten stijgen. Anderzijds, als de Fed een relatief gematigde rente geeft, zal dit het paar veel lager duwen.

Technische analyse USD/CNY

USD/CNY-grafiek door TradingView

De renminbi zat de afgelopen maanden in een neerwaartse trend. In de bovenstaande grafiek zien we dat het paar USD/CNY erin slaagde om de belangrijkste weerstand op 7,0239 om te zetten in een ondersteuningsniveau in mei 2022. De opwaartse trend van het paar wordt ondersteund door het 50-dagen exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) terwijl het nadert het retracementniveau van 78,6%.

Daarom is het pad van de minste weerstand voor de Chinese yuan lager, met het volgende niveau om naar te kijken op 7,20, het retracementniveau van 78,2%. De initiële steun voor het pair is 7.1.