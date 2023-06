Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De aandelenkoers van Luckin Coffee was dit jaar een sterke underperformer, zelfs nu het bedrijf een ommekeer doorvoert. Het is met meer dan 33% gedaald ten opzichte van het hoogste niveau dit jaar, wat betekent dat het zich in een bearmarkt bevindt. In totaal heeft het aandeel dit jaar ongeveer 15% van zijn waarde verloren, terwijl Starbucks minder dan 1% heeft verloren.

Is dit een winstgevend aandeel?

Luckin Coffee is een snelgroeiend Chinees bedrijf dat een grote concurrent van Starbucks wil worden. Het heeft meer dan 9.351 winkels in China, terwijl Starbucks meer dan 6.000 winkels in het land heeft. De meeste van deze winkels zijn in eigen beheer, terwijl 3.041 in partnerschappen zijn.

Uit de meest recente resultaten bleek dat Luckin Coffee in het eerste kwartaal meer dan 29,5 miljoen klanten bediende, een stijging van 84% op jaarbasis. Deze groei werd verwacht aangezien het grootste deel van China in dezelfde periode in 2022 in een lockdown verkeerde. De omzet steeg met 84% tot meer dan RMB 4,4 miljard.

Luckin Coffee aandelen blijven ondermaats presteren vanwege het boekhoudschandaal dat het bedrijf dwong om $180 miljoen aan de SEC te betalen. Het bedrijf werd ervan beschuldigd zijn inkomsten en winst verkeerd te hebben opgegeven om de koers van het aandeel te verhogen. Het deed dit door verbonden partijen te gebruiken om valse transacties te creëren, die het in de boeken vastlegde. Als gevolg hiervan hebben veel grote investeerders besloten het bedrijf te mijden.

Tegelijkertijd zijn er zorgen over de spanningen tussen China en de Verenigde Staten. Hoewel deze spanningen de laatste tijd zijn afgenomen, hebben veel institutionele beleggers zich de afgelopen maanden afzijdig gehouden van Chinese bedrijven.

Toch geloof ik dat Luckin Coffee goede risico-rendementsstatistieken heeft, geholpen door de sterke groei. Het kan Starbucks zowel lokaal als internationaal uitdagen. Tegelijkertijd kon het bedrijf profiteren van de dalende koffieprijzen om zijn marges op te krikken. De koffieprijzen zijn met meer dan 17% gedaald ten opzichte van hun hoogste niveau dit jaar.

Voorspelling van de aandelenkoers van Luckin Coffee

De dagelijkse grafiek laat zien dat de koers van het aandeel Luckin Coffee in een bearish trend zit na een piek van $32,28 eerder dit jaar. Het staat zelfs op het punt een doodskruis te vormen, wat gebeurt wanneer de 50-daagse en 200-daagse voortschrijdende gemiddelden een cross-over maken.

Aan de positieve kant heeft het aandeel steun gevonden op het 50% Fibonacci Retracement-niveau. Het heeft ook een dalend wigpatroon gevormd, wat meestal een bullish teken is. Daarom ben ik van mening dat de risico-rendementsstatistieken in dit stadium gunstig zijn. Bovendien heeft het aandeel zelfs een break-and-retest-patroon gevormd.