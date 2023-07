Cacaoprijzen overbought op hoogste punt 40 jaar door zorgen over aanbod

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De meeste landbouwgrondstoffen zijn dit jaar gedaald, geholpen door de scheepvaartovereenkomst tussen Rusland en Oekraïne. Eén grondstof heeft echter de zwaartekracht getrotseerd toen de prijs ervan naar het hoogste niveau in meer dan vier decennia steeg. Cacao werd verhandeld op $3.400, ongeveer 36% boven het laagste niveau in 2022 en zo’n 93% hoger dan de dieptepunten van 2018.

Vraag en aanbod uit balans

De cacaoprijzen zijn gestegen als gevolg van de aanhoudende onevenwichtigheid tussen vraag en aanbod in de sector. De vraag van toonaangevende bedrijven als Hershey en Mondelez is enorm gestegen, geholpen door de heropening van de wereldeconomie. De vraag is ook enorm gestegen door de groeiende middenklasse in Aziatische landen als China en Indonesië.

Het aanbod staat daarentegen onder druk. Terwijl Ivoorkust een recordoogst produceert, blijft de productie in Ghana achter. Uit gegevens blijkt dat de cacaoproductie in Ghana met 18% is gedaald in het laatste seizoen dat eindigde op 30 september vorig jaar.

De verwachting is dat de productie in beide landen de komende jaren verder zal dalen. Zo verouderen de meeste cacaoplanten terwijl de bodemvruchtbaarheid afneemt. In tegenstelling tot gewassen als maïs en sojabonen, hebben cacaoplanten twee tot vier jaar nodig om te rijpen.

Een ander verschil tussen cacao en andere prijzen is dat boeren in Ivoorkust een vast bedrag krijgen van de overheid. Als zodanig profiteren ze niet van de aanhoudende prijsstijging.

Ook gaan bedrijven als Mars, Mondelez en Hershey langetermijnkoopcontracten aan die bescherming bieden tegen marktprijzen. Klimaatverandering heeft ook gevolgen voor de productie van gewassen. In een notitie aan WSJ zei een medewerker van Mondelez in Ghana:

“We hebben niet de bosbedekking die we hadden, we hebben niet de regen die onze grootvaders hadden, en de grond is niet zo vruchtbaar… Jonge mensen vertrekken vaak om een beter leven in de stad te zoeken.”

De verwachting is dat de vraag naar chocoladerepen de komende jaren blijft stijgen. Analisten verwachten dat jaarlijks ruim 2 miljard mensen cacao consumeren en dat aantal nog wel even zal blijven stijgen.

Cacao prijsvoorspelling

Cacaografiek door TradingView

De wekelijkse grafiek laat zien dat de cacaoprijzen de afgelopen maanden in een sterke bullish trend zaten. Het is onlangs boven het belangrijke weerstandspunt uitgekomen op $2.932,5, het hoogste punt in februari 2020.

Cacao is boven de voortschrijdende gemiddelden van 50 weken en 25 weken gesprongen, terwijl de Relative Strength Index en Stochastic Oscillator boven het overboughtniveau zijn gestegen. Daarom is de kans groot dat de prijs de komende weken een korte terugval zal hebben en vervolgens de bullish trend zal hervatten.