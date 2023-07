Zilverprijs breekt en hertest voorafgaand aan Amerikaanse inflatiecijfers

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De zilverprijs is de afgelopen dagen omhoog gedreven als gevolg van de reactie van beleggers op de dalende US dollar-index (DXY). De prijs van het edelmetaal steeg tot $23,34, het hoogste niveau sinds 20 juni. Het is met meer dan 5% gestegen ten opzichte van het laagste niveau in juni.

Inflatie VS en groeivertraging China

Copy link to section

De zilverprijs is de afgelopen dagen weer opgeveerd, nu investeerders de volgende acties van de Federal Reserve en het herstel van China beoordelen. Vrijdag gepubliceerde gegevens toonden aan dat de Amerikaanse non-farm payrolls (NFP) in juni met 209.000 stegen, lager dan de gemiddelde schatting van 230.000.

Het werkloosheidspercentage daalde licht tot 3,6% in juni, terwijl de loongroei redelijk stabiel bleef. Nu de banencijfers zijn afgerond, zijn de volgende belangrijke gegevens om in de gaten te houden de komende Amerikaanse consumenteninflatiegegevens.

Economen zijn van mening dat de totale consumentenprijsindex (CPI) in juni is gedaald van 4,0% naar 3,1%. De Amerikaanse inflatie piekte in 2022 op 9,4%. De kerninflatie, die goed in de gaten wordt gehouden, zal naar verwachting dalen tot 5,1%.

Ambtenaren van de Federal Reserve verwachten dat de bank de komende vergaderingen de rentetarieven zal blijven verhogen. De verwachting is dat de bank in de vergadering van juli met 0,25% zal verhogen. Dit standpunt werd bevestigd door verschillende functionarissen van de Fed, zoals Loretta Mester, Mary Daly en Raphael Bostic.

De zilverprijs herstelde zich ook toen investeerders reageerden op de verzwakkende Chinese economie. Maandag gepubliceerde gegevens toonden aan dat de totale consumentenprijsindex (CPI) in juni tot nul is gedaald. Dit is een teken dat het niet goed gaat met de economie van het land.

China speelt een belangrijke rol in zilver en andere grondstoffen, aangezien het de grootste afnemer is. Als zodanig kan een vertragende economie op korte termijn een negatief effect hebben op de prijzen.

Technische analyse zilverprijs

Copy link to section

XAG/USD-grafiek door TradingView

De daily chart laat zien dat de prijs van XAG/USD de afgelopen maanden in een sterke bearish trend zat. Het is met meer dan 10% gecrasht ten opzichte van het hoogste niveau dit jaar, wat betekent dat het in een correctiezone is beland.

Zilver is onder de onderkant van de Andrews Pitchfork-tool gezakt. Het heeft dit niveau ook opnieuw getest in wat bekend staat als een break-and-retest-patroon. De zilverprijs is gedaald tot onder de 50-daagse en 25-daagse voortschrijdende gemiddelden en het retracementniveau van 23,6%.

Daarom zijn de vooruitzichten voor de zilverprijs bearish, met het volgende ondersteuningsniveau om in de gaten te houden op $22,12, het laagste punt op 23 juni.