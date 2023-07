Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De aandelenkoers van Airbnb (NASDAQ: ABNB) heeft dit jaar een sterke comeback gemaakt doordat de vraag naar reizen bleef stijgen. De aandelen stegen naar een hoogtepunt van $140, het hoogste niveau sinds 16 februari. Ze zijn met meer dan 67% gestegen ten opzichte van het laagste niveau in 2023.

Airbnb insiders verkopen

Copy link to section

Airbnb doet het goed terwijl investeerders het aanhoudende herstel van de reisindustrie toejuichen. De meeste analisten zijn van mening dat er dit jaar veel meer zal worden gereisd dan vorig jaar. En nu de inflatie daalt, is er een mogelijkheid dat meer mensen zullen reizen, zowel voor vrije tijd als voor zaken.

Deze trend blijkt uit de recente financiële prestaties van Airbnb. In het meest recente kwartaal steeg de omzet van het bedrijf met meer dan 20% tot $1,8 miljard. Zoals verwacht lag de omzet in het eerste kwartaal een paar punten onder de $1,9 miljard van het vierde kwartaal.

Airbnb is ook een winstgevender bedrijf geworden. Het nettoresultaat in het eerste kwartaal bedroeg $117 miljoen, een daling ten opzichte van een verlies van meer dan $19 miljoen in hetzelfde kwartaal in 2022.

Analisten zijn optimistisch dat de omzetgroei van Airbnb de komende tien jaar zal doorzetten. De verwachting is dat de omzet dit jaar $9,48 miljard zal bedragen. Het zal in 2029 de $20 miljard overschrijden.

Airbnb zal naar verwachting zeer winstgevend zijn. De winst per aandeel zal naar verwachting dit jaar stijgen naar $3,45 en $10,42 bereiken in 2030. Hoewel Airbnb enorm overgewaardeerd is, zijn analisten van mening dat de groei van het bedrijf dit rechtvaardigt.

Er zit echter een adder onder het gras. Een blik op transacties met voorkennis laat zien dat veel leiders in het bedrijf hun aandelen hebben verkocht. In de afgelopen 12 maanden hebben deze insiders voor meer dan $741 miljoen aan aandelen verkocht. 9 insiders hebben hun bezit verkocht en niemand heeft gekocht.

Insiders hebben nog steeds ongeveer 30% van de aandelen van het bedrijf in handen, wat veel hoger is dan bij andere technologiebedrijven zoals Tesla en Meta.

Transacties van insiders van Airbnb

Voorspelling aandelenkoers van Airbnb

Copy link to section

ABNB-grafiek door TradingView

ABNB heeft zeer positieve technische gegevens. Op de daily chart zijn de aandelen boven het belangrijke weerstandspunt op $129,15 gestegen, het hoogste niveau op 9 mei. Het is boven de bovenkant van het Andrews Pitchfork-gereedschap verplaatst. Ook is de ABNB aandelenkoers gestegen tot boven het 38,2% Fibonacci Retracement-niveau.

De aandelen hebben een gouden kruis gevormd, wat gebeurt wanneer de 50-daagse en 200-daagse voortschrijdende gemiddelden een bullish crossover vormen. Daarom zijn de vooruitzichten voor het aandeel nog steeds bullish, met als volgende niveau $144,13, het hoogste punt op 17 februari. Een beweging boven dit niveau zorgt ervoor dat het naar het volgende sleutelniveau stijgt op $150.