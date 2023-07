Voorspelling palladium en platina: zal dit herstel aanhouden?

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De prijzen van palladium en platina zijn de afgelopen dagen weer opgeveerd, ondanks de aanhoudende bezorgdheid over de vraag. Platinum is gestegen van het laagste punt van dit jaar van $880 naar de huidige $960. Evenzo is palladium gestegen van $1.198 naar $1.300. De twee metalen liggen dit jaar ongeveer 15% en 22% onder hun hoogste niveau.

Zorgen over de vraag blijven bestaan

Palladium en platina zijn populaire edele en industriële metalen. Als industriële metalen worden de twee Platinum Group Metals (PGM) gebruikt als katalysatoren, meestal in de auto-industrie.

De twee metalen doen het goed wanneer er een grote vraag naar auto’s is en wanneer de rentetarieven dalen. Recente economische cijfers geven gemengde signalen af over deze metalen. Uit donderdag gepubliceerde gegevens bleek bijvoorbeeld dat de Europese industriële productie in mei van dit jaar met 2,2% is gedaald. Dit is belangrijk omdat Europa een van de grootste spelers in de auto-industrie is.

De industriële productie daalde in het VK. De productie daalde met 0,2%, de industriële productie liep terug met 0,6% terugliep.

Aanvullende gegevens toonden aan dat de export en import van China in juni opnieuw crashte. Dit is belangrijk omdat China wereldwijd een van de grootste kopers van platina en palladium is. Dezelfde trend doet zich voor in de VS. Daarom kunnen we met behulp van deze voorlopende indicatoren aannemen dat de vraag naar de twee metalen wat zwak zal zijn.

Een andere reden om voorzichtig te zijn met de vraag is de groei van elektrische voertuigen. In tegenstelling tot verbrandingsmotoren (ICE) hebben EV’s geen katalysatoren nodig. Daarom zou de vraag dit jaar wat mild kunnen zijn.

Positief is dat er tekenen zijn dat de Federal Reserve binnenkort haar wandelfase zal beëindigen, wat verklaart waarom de US dollar-index (DXY) de laatste tijd is gekelderd. De consumenteninflatie daalde in juni tot 3,0%, terwijl de kerninflatie daalde tot 4,8%. In de meeste perioden is er een omgekeerde relatie tussen de Amerikaanse dollar en belangrijke metalen zoals platina en palladium.

Prijsprognose platina

Als we naar de 4H-grafiek kijken, zien we dat de platinaprijs deze maand daalde tot een dieptepunt van $884. Sindsdien heeft het een sterke comeback gemaakt en is het boven de belangrijke voortschrijdende gemiddelden van 25 en 50 periodes uitgekomen. De twee gemiddelden hebben een bullish crossover-patroon gemaakt, wat een bullish teken is.

Verder is platina ook boven de belangrijkste weerstand gestegen op $901,90, het laagste punt in februari. Het belangrijkste is dat de grafiek een omgekeerd cup- en handvatpatroon heeft gevormd, wat een bearish teken is. Daarom is de kans groot dat de platinaprijzen de bearish trend zullen hervatten, met een initiële ondersteuning van $900.

Palladium prijsvoorspelling

De 4H-grafiek laat zien dat de palladiumprijs een sterk ondersteuningsniveau vormde op $1.206. Het vormde een patroon met dubbele bodem, wat meestal een bullish teken is. Het metaal is nu boven de bovenzijde van de aflopende geul gekomen. Het is ook boven de 25-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden gestegen. De Relative Strength Index (RSI) is dicht bij het overboughtniveau gekomen.

De kans is groot dat de palladiumprijzen zullen blijven stijgen, aangezien kopers zich richten op het belangrijke weerstandspunt van $ 1.427, wat ongeveer 10% boven het huidige niveau ligt.