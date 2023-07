Voorspelling ruwe Brent-olie versterkt door analist Goldman Sachs

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De prijs van ruwe Brent-olie bleef deze week stijgen, ondanks de aanhoudende zorgen over de wereldeconomie. De prijs steeg maandag naar een hoogtepunt van $80,97, hoger dan het dieptepunt van vorige maand van $71,37. West Texas Intermediate is ook gestegen tot meer dan $76.

Goldman Sachs is optimistisch over olie

Brent en West Texas Intermediate (WTI) hebben het de afgelopen weken goed gedaan, aangezien de zorgen over de wereldeconomie aanhouden. De stijging van maandag vond plaats nadat China besloot enkele stimuleringsmaatregelen te nemen.

Peking beloofde bijvoorbeeld om privé-entiteiten op dezelfde manier te behandelen als de gigantische staatsbedrijven. Het land beloofde ook om belangrijke gebieden zoals intellectueel eigendom en landrechten te verbeteren.

Analisten zijn van mening dat deze maatregelen een beperkte impact zullen hebben op de economie. De meeste bedrijven denken inderdaad dat de groei van het land minder zal zijn dan verwacht. JP Morgan, Citi en Morgan Stanley verwachten dat de economie met 5% zal groeien. Al met al is de gemiddelde schatting dat de economie dit jaar met 5,1% zal groeien.

Trends in Chinese BBP-cijfers zijn belangrijk voor de prijzen van ruwe olie omdat het de grootste verbruiker ter wereld is.

Toch zijn er tekenen dat de vraag naar olie sterk stijgt. In een verklaring geloven analisten van Goldman Sachs dat de industrie tekorten zal doormaken naarmate de vraag stijgt. In een verklaring zei Daan Struyven:

“We verwachten behoorlijk grote tekorten in de tweede helft met tekorten van bijna 2 miljoen vaten per dag in het derde kwartaal, aangezien de vraag een recordhoogte bereikt. We verwachten dat de groei van het Amerikaanse ruwe aanbod vanaf hier aanzienlijk zal vertragen tot een sequentieel tempo van slechts 200 vaten per dag.”

De prijs van ruwe olie is gestegen doordat Saudi-Arabië en de OPEC de afgelopen maanden maatregelen hebben genomen om de voorraden te verminderen. Eerder deze maand schreven we al dat Saoedi-Arabië en Rusland besloten nog even door te gaan met hun bezuinigingen.

Prijsprognose ruwe Brent-olie

De daily chart laat zien dat de prijs van ruwe Brent-olie de afgelopen dagen in een bullish trend zat. Het is iets boven het belangrijkste weerstandsniveau op $78,68 gestegen, het hoogste punt op 5 juni.

Brent is boven de 25-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden gestegen, terwijl de MACD boven het neutrale punt is gestegen. De Relative Strength Index (RSI) is iets onder het overboughtniveau gezakt.

Daarom is de kans groot dat de olieprijs zijn dieptepunt bereikte op $71,37, waar het een drievoudig bodempatroon vormde. Als dit gebeurt, is het volgende niveau om naar te kijken $87,60 (hoogste punt van 12 april). Deze prijs ligt een paar punten boven het oliedoel van Goldman Sachs van $80.