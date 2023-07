Pearson H1 financiële update: ‘Ik zie gen AI als een netto positief’

Pearson plc (LON: PSON) zegt dat het aangepaste bedrijfsresultaat in de eerste helft van het jaar met 44% was gestegen op jaarbasis. De aandelen zijn maandag slechts licht gestegen.

Opmerkingen van CEO Bird over CNBC

Het onderwijsbedrijf rapporteerde £236 miljoen ($303,2 miljoen) aan winst vóór belastingen, tegenover £185 miljoen in de periode van zes maanden vorig jaar.

Pearson schreef de kracht in H1 deels toe aan zijn kostenefficiëntieprogramma. Op CNBC’s “Squawk Box Europe” zei CEO Andy Bird vandaag:

In onze virtuele scholen is de drop-off na de pandemie veel minder ernstig dan verwacht. Ik denk dat dat komt omdat we een toename hebben gezien in het bewustzijn van de waarde, flexibiliteit en kwaliteit van virtuele scholen.

De multinational zag in de eerste zes maanden van 2023 een omzetgroei van 5,0% op jaarbasis tot £1,88 miljard, volgens het persbericht.

AI vormt geen bedreiging voor Pearson

Pearson herhaalde vandaag ook zijn verwachtingen voor het volledige jaar voor aangepast bedrijfsresultaat, winstmarge en omzet. Wat nog belangrijker is, CEO Bird is ervan overtuigd dat generatieve AI het bedrijf waarschijnlijk ten goede zal komen.

Ik zie generatieve AI heel erg als een netto positief. Ik ben erg optimistisch over de kans. We creëren in feite onze eigen LLM’s die bovenop andere grotere LLM’s zitten.

Zijn mening staat in schril contrast met wat de Amerikaanse collega Chegg eerder dit jaar signaleerde. Het in Londen genoteerde bedrijf verklaarde vrijdag 7,0 pence aan interim-dividend per aandeel tegenover 6,6 pence een jaar geleden.

Wall Street heeft momenteel een consensus ‘overweight’-rating op de Britse aandelen die op het moment van schrijven met 7,0% zijn gedaald.