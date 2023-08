Wat kan de Sound Money Index ons leren over Amerikaanse staten en edelmetalen?

In een eerder artikel besprak ik de verschillen tussen valuta en geld.

Standaard economische teksten benadrukken meestal drie belangrijke kenmerken van geld: een rekeneenheid, een ruilmiddel en een waardeopslag.

Volgens voorstanders van gezond geld mist valuta een van deze eigenschappen: de opslag van waarde.

Hoewel er tal van argumenten zijn voor de voor- en nadelen van traditioneel gezond geld, dwz de goudstandaard, versus de heersende dollarstandaard, heeft de reputatie van de greenback als waardeopslag een klap gekregen in dit tijdperk van hoge inflatie en ongelooflijk onevenwichtige fiscale beleid.

Het is nog niet zo lang geleden, nog in 2021, dat minister van Financiën Janet Yellen er zeker van was dat inflatie van voorbijgaande aard was.

Lezers herinneren zich misschien ook dat Yellen verwachtte dat de inflatie tegen het einde van 2021 3% zou bereiken, terwijl de CPI uiteindelijk 6,8% op jaarbasis bereikte en in juni 2022 steeg tot 9,1% op jaarbasis.

In december 2021 bereikte de kern-PCE 4,7% op jaarbasis, voordat het in maart 2021 piekte op 5,3% op jaarbasis.

De Core PCE was veel plakkeriger en kwam koppig uit op meer dan 4% op jaarbasis.

De economie beoordelen is geen gemakkelijke taak, zelfs niet voor vooraanstaande beleidsmakers.

Niemand heeft een kristallen bol, maar na het tijdperk van ultralage tarieven en gemakkelijk geldbeleid dat de wereldeconomie domineerde na de GFC, was torenhoge inflatie geen verrassing voor veel voorstanders van gezond geld.

Gezien het grote aantal wijdverspreide en gerichte fiscale steunregelingen en mechanismen voor loonbescherming, hebben de economische acties van de Amerikaanse autoriteiten tijdens de pandemie onbedoeld de inflatie in vier decennia aangewakkerd.

In dit scenario hadden valutahouders (inclusief Amerikaanse staten) weinig andere keus dan toe te kijken hoe de koopkracht van hun bezit afnam.

Hoewel de economie en het financiële systeem van de VS opmerkelijke veerkracht hebben getoond ondanks het agressieve beleid, is het slechte nieuws dat veel economen niet geloven dat we nog niet uit het inflatiebos zijn.

Mensen als Peter Schiff, CEO en hoofdstrateeg van Euro Pacific Capital, voorzien voor het einde van het jaar een aanzienlijke opwaartse druk op de totale CPI.

Goud en zilver als gezond geld

Copy link to section

Aan de andere kant van het spectrum worden goud en zilver lange tijd beschouwd als echt gezond geld, omdat ze hun koopkracht gedurende duizenden jaren hebben behouden.

Dit is heel anders dan moderne papieren reservevaluta’s, die, zoals ik al zei in een eerder artikel voor Invezz, ‘kwamen ze, veroverden ze en werden (zijn) toen verdrongen’.

Anders gezegd, hun waardevastgoed verdampte door onbedoelde excessen van beleidsmakers of ingrijpende veranderingen in de economische context.

Zal uiteindelijk hetzelfde gebeuren met de Amerikaanse dollar?

De geschiedenis zou zeggen dat dit onvermijdelijk zou gebeuren, terwijl monetaire beleidsmakers de zaak niet noodzakelijkerwijs hebben geholpen.

Goud en zilver omzeilen de gevaren van het ontlenen van hun legitimiteit aan de welwillendheid van een bepaalde staat of instelling, en hebben hun duurzaamheid bewezen door de blijvende keuze van de vrije markt te zijn.

Deze edelmetalen zijn dus het enige deugdelijke geld, of in ieder geval het ‘deugdelijkste’ geld dat we kennen.

Staten eisen degelijk geld

Copy link to section

Het volgende is een fragment uit het bovengenoemde artikel:

Ten eerste blijft de inflatie de begrotingen van huishoudens teisteren en vormt het een bedreiging voor de toegang tot basisbehoeften zoals brandstof en voedsel. Ten tweede zal de Amerikaanse regering naar verwachting in juli van dit jaar haar Central Bank Digital Currency (CBDC) uitrollen. Gezien de programmeerbare aard van dit instrument, waarschuwt Robert E. Wright, een Senior Research Fellow bij het American Institute for Economic Research, voor overmatige centralisatie van controle over aankoopbeslissingen van gewone burgers. Wright voegt eraan toe dat CBDC’s volgens de grondwet mogelijk niet als geld kwalificeren. Ten derde, met obligaties die de afgelopen twee jaar leegliepen, hebben een toenemend aantal staten hun pensioenfondsen in grote problemen gebracht.

Als gevolg hiervan zagen de staatswetgevers in 2023 een golf van rekeningen, die de erkenning van goud en zilver als geld leken te herstellen, wat respectievelijk het geval was tot 1971 en 1964.

Sound Money-index

Copy link to section

In het bovenstaande artikel werd ook opgemerkt:

De eerste stap op weg naar mainstreaming van erkenning als wettig betaalmiddel is het afschaffen van omzetbelasting op edelmetalen… Dit is van cruciaal belang omdat het onnodige transactiekosten en onnodige fricties elimineert die de vrijheid van ruil kunnen belemmeren.

Het tweede grote obstakel voor een grotere acceptatie van gezond geld is de inkomstenbelasting die wordt geheven op vermogenswinsten.

Met staatsbelastingregimes als middelpunt, werkten de Sound Money Defense League en Money Metals Exchange samen om de Sound Money Index 2023 te publiceren, in een poging staten te rangschikken op basis van de mate van acceptatie of afwijzing van principes van gezond geld.

Kortom, hoe bereid zijn individuele staten om investeringen in en transacties in edele metalen toe te staan om zich te beschermen tegen de mogelijke depreciatie van de dollar?

Samenstelling van de index

Copy link to section

Om zo objectief mogelijk te zijn, is de index samengesteld uit 13 hoofdkenmerken die samen optellen tot een maximum van 100 punten en worden hieronder opgesomd:

Staatsbelasting op goud en zilver (16 punten)

Staatsbelasting op platina en palladium (4 punten)

Staat omzetbelastingtarief (2 punten)

Staatsinkomstenbelasting (16 punten)

Staat inkomstenbelastingtarief (2 punten)

De status van goud en zilver als geld (8 punten)

Goud- en zilverclausulecontracten (4 punten)

State Gold and Silver Bullion Depository (8 punten)

Staatsreservefondsen (8 punten)

Staatspensioenfondsen (8 punten)

(Belegd in of uitgegeven) Staatsgoudobligaties (4 punten)

Intimidatiewetten voor edelmetaaldealers en investeerders (10 punten)

State Specie Tender-mechanismen (10 punten)

De details van de methodologie en hoe punten worden gescoord voor elke categorie zijn te vinden in het hoofdrapport.

Zoals hierboven vermeld, spelen belastingen een buitensporige rol in termen van gezond geldbeleid en dragen ze bij tot 40% van de index.

Resultaten

Copy link to section

Wyoming leidt het peloton met een gemiddelde score van 56%, op de voet gevolgd door South Dakota, Alaska en New Hampshire, die elk 50% behalen.

Op geaggregeerd niveau leverde het onderzoek voor elke staat de volgende resultaten op:

Save Bron: Sound Money Defense League; Money Metals Exchange

Over het algemeen waren laaggeplaatste staten geconcentreerd in het oosten, terwijl de trend een meer gezonde geldhervorming werd terwijl ze naar het westen en naar het centrum van het land trokken.

Er zijn natuurlijk opmerkelijke uitzonderingen.

New Hampshire, met een vierde plaats, ligt aan de oostkust.

De westkust, bestaande uit Californië en Oregon, presteerde relatief slecht op de index.

Save Bron: Sound Money Defense League; Money Metals Exchange

Wyoming, South Dakota, Utah, Arizona en Nevada zijn vijf aangrenzende staten in het midden van het land, die allemaal voorkomen in de top 10 van de Sound Money Index.

Btw

Copy link to section

Het rapport betoogt dat omzetbelasting een onnodige belemmering vormt voor het bezit van edelmetalen als waardeopslagmiddel.

In sommige opzichten ruilt de klant door goud of zilver te kopen slechts de ene vorm van valuta (in bredere zin) in voor een andere.

Als gevolg hiervan zullen potentiële klanten waarschijnlijk afzien van investeringen in edele metalen ten gunste van andere financiële instrumenten die de omzetbelasting omzeilen.

In gesprek met Keith Weiner, oprichter en CEO van Money Metals Exchange; JP Cortez, beleidsdirecteur bij de Sound Money Defense League, voerde aan dat omzetbelasting op edelmetalen onlogisch is omdat deze activa worden aangehouden voor wederverkoop.

In tegenstelling tot koekjes of tennisballen is de koper niet het eindpunt van consumptie en doet hij deze aankopen als investering met het specifieke doel om in de toekomst door te verkopen.

Cortez zei nadrukkelijk:

Wij geloven dat de belastingen de grootste belemmering vormen voor het gebruik van goud en zilver.

Afgezien van Florida en New York, kregen alle staten in de top 36 maar liefst 16 punten voor het niet toepassen van omzetbelasting op goud of zilver, hetzij in de vorm van munten of edelmetaal.

Save Bron: Sound Money Defense League; Money Metals Exchange

Slechts 8 staten, waarvan Florida op nummer tien de hoogst gerangschikte was, stelden gedeeltelijke vrijstellingen in, terwijl 8 andere staten die allemaal in de onderste tien stonden geen vrijstellingen hadden.

Wat betreft palladium of platina hebben 28 staten, waaronder South Dakota en Alaska, volledig de omzetbelasting op deze andere metalen vermeden, die historisch gezien ook als waardeopslag werden beschouwd.

Wyoming, dat de eerste plaats innam, en 11 andere staten, zoals Texas, Utah en Florida, hebben slechts gedeeltelijke vrijstellingen in deze categorie toegestaan.

In totaal hebben 43 staten, waarvan de meest recente Mississippi is, geen omzetbelasting of gedeeltelijke vrijstellingen op edelmetalen.

Dit is een aanzienlijk deel van het land, met New Mexico, Hawaii, Wisconsin, Kentucky, Maine, Vermont en New Jersey als de enige staten waar omzetbelasting volledig van toepassing blijft.

In sommige van deze staten zijn momenteel wetgevende maatregelen gaande om deze praktijk in te trekken.

Het rapport beoordeelde ook het totale btw-tarief dat in een staat wordt toegepast, dus niet alleen op edelmetalen.

Dit was nul of lager dan het nationale gemiddelde in 23 staten en werd gunstig behandeld in de index.

Zoals te verwachten waren dit onder meer Wyoming, South Dakota, Alaska en New Hampshire, die de top 4 van staten op de Sound Money Index vormden.

De laagst gerangschikte staat die de volledige 2 punten in de categorie ontving, was Maine, dat op nummer 48 stond.

Inkomstenbelasting

Copy link to section

De afschaffing van de inkomstenbelasting op goud en zilver is een ander belangrijk onderdeel van een gezond geldbeleid.

Nu er zoveel vooruitgang is geboekt op het gebied van omzetbelasting op edele metalen, is het logisch dat wetgevers hun aandacht richten op inkomstenbelastingen.

Het argument van Cortez is dat de reden waarom goud en zilver nominale winsten zien, te wijten is aan de uitholling van de koopkracht van federale reservebiljetten en andere valuta’s.

Hij vraagt waarom belastingbetalers inkomstenbelasting moeten betalen als ze geleden verliezen niet kunnen aftrekken terwijl dollars in waarde dalen als gevolg van inflatie.

Het Sound Money Index-rapport beweert dat dit een ‘fantoomwinst’ is als gevolg van het feit dat metalen reageren op inflatie, vanwege hun waardevastheid.

Met andere woorden, het rapport stelt dat edelmetalen niet meer waard zijn. Het zijn valuta die minder waard zijn.

Weiner was het daarmee eens en merkte op:

… u kocht goud in 1970. U verkoopt het nu. Je hebt geen winst van… $1975 min $35… (zeg maar) $1940. U vermeed gewoon het verlies van de dollar in die tijd.

Voorstanders van gezond geld beweren dat de inkomstenbelasting van kracht is, waardoor beleggers worden gestraft die de potentiële valkuilen van het economisch beleid zagen en actief probeerden zich hiertegen te beschermen.

Hij voegde toe:

…Ik heb wat cijfers uit Texas gebruikt en vervolgens de tarieven van Arizona toegerekend…u kijkt naar een laag bedrag van zes cijfers per jaar dat de staat zou mislopen als u de vermogenswinstbelasting intrekt. Dit is geen groot aantal… (maar vanwege) de omzetbelasting dat de dealers geen zaken kunnen doen in uw staat… kijk eens hoeveel zaken u afwijst. Ik bedoel, dat zijn potentieel honderden miljoenen dollars aan inkomsten.

In het hele land scoorden slechts 10 staten de volle 16 punten voor het niet toepassen van de inkomstenbelasting op edelmetalen.

Deze staten waren toevallig ook de top 10 van presterende staten in de index, wat nogmaals het belang van belastingheffing voor een gezond geldbeleid onderstreept.

De onderste 40 staten blijven inkomstenbelasting heffen op goud en zilver.

Naast edelmetalen hebben de top 10 staten ofwel helemaal geen staatsinkomstenbelasting, ofwel belastinginkomsten tegen een tarief dat onder het nationale gemiddelde ligt.

17 staten leggen een algemene inkomstenbelasting op die boven het nationale gemiddelde ligt, waaronder Delaware en Montana, die respectievelijk op de 14e en 15e plaats staan in de index.

Californië, Minnesota, Maine, New Jersey en Vermont rekenen elk een hoger tarief dan het nationale gemiddelde en vormen de vijf laagste staten in de index.

Goud en zilver opnieuw bevestigd als geld

Copy link to section

Zoals hierboven besproken, werden goud en zilver door de vrije markt beschouwd als de meest veerkrachtige vormen van geld.

In 2023 was er een explosie van actieve grassroots-inspanningen om goud en zilver opnieuw als geld te erkennen in verschillende staten, onder artikel 1, sectie 10 van de grondwet.

Maar tot nu toe hebben alleen Wyoming, dat op de eerste plaats staat, Utah, dat op de zesde plaats staat, en Oklahoma, dat op de twaalfde plaats staat in de index, goud en zilver officieel opnieuw bevestigd als geld.

Save Bron: Sound Money Defense League; Money Metals Exchange

Andere categorieën

Copy link to section

Staatsbank voor goud en zilver

In een eerder artikel besprak ik de potentiële gevaren die gepaard gaan met fysieke goudopslag in grotere commerciële kluizen, vooral wanneer deze verband houden met een actieve beurs.

Op dit moment heeft alleen Texas volledig functionerende in-state edelmetaaldepots, die alle punten scoren.

Naast het bieden van zekerheid voor hun edelmetaalbezit, verwacht de staat dat interne depotbanken cruciale besparingen creëren en tegelijkertijd nieuwe banen genereren.

Idaho scoorde 4 van de 8 punten in deze categorie, omdat het beleid vaststelde om particuliere bewaarders in staat te stellen binnen de staat te functioneren onder een zekere mate van overheidstoezicht.

Onder deze kaders kan elk edelmetaal dat van eigenaar verandert ook worden ingewisseld voor dollars en vervolgens worden overgemaakt naar een gewone bank.

Deze oplossingen zouden particulieren aanmoedigen om met meer vertrouwen in goud of zilver te sparen en transacties in edele metalen uit te voeren.

Ron’s Basement, een kanaal dat wordt beheerd door Ronald Branstetter, een investeerder in fysieke edelmetalen, schatte dat de staat Missouri (op de 19e plaats van de index) $9 miljoen aan edelmetaal zou moeten kopen om te voldoen aan de criteria die zijn vastgelegd in een solide geldmarkt. wetsvoorstel dat in april 2023 in behandeling was.

Nu andere staten vergelijkbare wetgevende bewegingen zien, is de kans groter dat er meer bewaargerelateerde kaders en bijbehorende infrastructuur zullen worden uitgerold.

Met name de staat North Carolina is op zoek naar een haalbaarheidsstudie om de voor- en nadelen te beoordelen van het starten van een in-state edele metalen (en beursgenoteerde bitcoin) depot.

Staatspensioenfondsen

Ohio, dat op de 22e plaats staat in de index, is de enige staat die fysiek goud en zilver in zijn staatspensioenfonds houdt.

Het Ohio Police and Fire Pension Fund heeft een aanzienlijke 5% van zijn portefeuille in deze metalen, wat neerkomt op ongeveer $16 miljard.

In het rapport wordt opgemerkt dat, aangezien inflatie een grote bedreiging vormt en de aanhoudende zorgen over bankruns, het de fiduciaire plicht van portefeuillebeheerders is om metalen als veilige haven te behouden voor diversificatiedoeleinden.

Metaalhandelaren en intimidatie door investeerders

Het rapport benadrukt dat edelmetaalhandelaren zelf vaak onderworpen zijn aan omslachtige regelgeving die leidt tot hogere out-of-pocketkosten en investeringen in goud en zilver kan ontmoedigen.

In dit opzicht opereren de administraties onafhankelijk en zien we een echte mix van regelgeving die van staat tot staat kan verschillen.

De hoge lat van wettelijke vereisten kan zijn:

…het verzamelen van vingerafdrukken, lichaamsafmetingen, haar- en oogkleur, burgerservicenummers of andere vormen van identificatie (zoals opvallende tatoeages en gelaatstrekken) – gekoppeld aan vereisten om gevoelige informatie dagelijks aan rechtshandhavingsinstanties te verstrekken… (Sommige staten) maken het voor dealers illegaal om hun inventaris dagen of weken te verkopen (wat bedrijven ernstig schaadt en hun kapitaal vastlegt) … Een paar staten verbieden ook het gebruik van contant geld bij het kopen of verkopen van edelmetalen.

Deze maatregelen zijn niet alleen enorme obstakels voor partijen die vrijelijk zaken willen doen, maar kunnen ook leiden tot aanzienlijk hogere verzekeringskosten, papierwerk, privacykwesties, wettelijke verplichtingen, blootstelling aan volatiele marktprijzen en de toch al ongelooflijk krappe marges van dealers verpletteren.

Save Bron: Sound Money Defense League; Money Metals Exchange

Zoals blijkt uit de bovenstaande kaart, hebben staten zeer verschillende benaderingen gekozen voor het verlagen van de transactiekosten voor edelmetaalhandelaren.

18 staten scoorden 10 van de 10 punten, waaronder de top-4 van Wyoming, South Dakota, Alaska en New Hampshire.

Interessant is dat deze lijst ook vijf van de onderste 10 staten bevat: New Mexico, Hawaii, Mississippi, Wisconsin en Kentucky.

Nebraska en Massachusetts scoorden elk 8 van de 10 punten; Missouri, Oregon, Connecticut, Maine en New Jersey scoorden 6 punten; Texas, Colorado, Virginia, Kansas, Rhode Island en Vermont kregen elk 4 punten; terwijl 18 staten slechts 2 punten kregen, waaronder Utah, Arizona, Nevada en Tennessee, staten die gerangschikt waren van de 6e naar de 9e plaats in de index.

Minnesota, dat op de 47e plaats staat, was de enige staat die 0 van de 10 punten scoorde.

Geen categorieën

Alle staten scoorden 0 punten in 4 van de 13 categorieën.

Deze omvatten goud- en zilvercontractclausules (4 mogelijke punten), staatsreservefondsen (8 mogelijke punten), staatsgoudobligaties (4 mogelijke punten) en staatsspecie-aanbestedingsmechanismen (10 punten).

De laatste categorie test om te zien of staten belastingen in goud en zilver accepteren of afdragen.

Volgende stappen

Copy link to section

Door de recente stijging van de inflatie, de catastrofale bankruns eerder dit jaar en de aanhoudende haviken van de Fed, wordt de gemiddelde consument zich acuut bewust van het belang van fysieke edelmetalen in zijn persoonlijke portefeuilles.

Tegelijkertijd vrezen de deelstaatregeringen verdere verliezen in de dollar en toenemende fiscale lasten, met name met betrekking tot de naderende stortvloed aan AOW-uitkeringen.

Gezien de onzekerheden rond verhoogde inflatie, wordt elke economische planning, persoonlijk of publiekelijk, nu bedreigd, vooral op de lange termijn.

Voor regeringen en belangengroepen stippelt de Sound Money Index niet alleen een potentieel pad uit voor hun eigen wetgeving, maar benadrukt het ook de rol van staatsconcurrentie bij het waarborgen van financiële veerkracht en het ondersteunen van edelmetaalbedrijven en een breder gezond geldecosysteem.

We kunnen dus meer druk verwachten op wetgevers om de afschaffing van belastingen op zich te nemen en over te gaan op gezond geld als een metgezel, zo niet een alternatief voor de dollar.

Met name Texas, Utah, Arizona, Nevada en Tennessee, die gerangschikt waren van de 5e tot de 9e plaats van de index, zouden mogelijk kunnen strijden om top-5 plaatsen door de hindernissen voor handelaren in edelmetalen te verminderen.

In termen van staatsconcurrentie bij het bevorderen van een gezond geldbeleid, kunnen vier nulcategorieën zich lenen voor een first-mover-voordeel.

Volgens Cortez heeft Arkansas onlangs een wet aangenomen die betrekking heeft op het afdwingen van contracten die betaling in goud of zilver mogelijk maken.

In een dergelijk geval zou de betaling van goud of zilver, indien overeengekomen, in de metalen zelf moeten worden gedaan, en niet in de equivalente valutabedragen.

Dit is een mechanisme dat specifiek beschermt tegen de mogelijkheid van hoge inflatie van de dollar, met name met betrekking tot langetermijnplannen die twee tot drie decennia kunnen duren.

Deze wijziging is niet opgenomen in het rapport van dit jaar, maar zou naar mijn huidige inzicht in het volgende rapport moeten worden opgenomen.

Er zijn ook enkele wetsvoorstellen op federaal niveau die proberen in het hele land in één klap een degelijke geldwetgeving in te voeren, die we in de toekomst zullen blijven volgen.

Ten slotte zal de Sound Money Index van het volgende jaar ook de impact onderzoeken van belastingen op commerciële activiteiten op handelaren in edele metalen en zal worden opgenomen als een veertiende categorie.

Bijlage

Copy link to section

Save Bron: Sound Money Defense League; Money Metals Exchange