UBS Group AG (NYSE: UBS) heeft zojuist sterke resultaten voor het tweede kwartaal gerapporteerd – het eerste na de overname van Credit Suisse ter waarde van $3,2 miljard.

CEO Ermotti over de overname van Credit Suisse

Donderdag maakte de investeringsbank ook plannen bekend om de Zwitserse activiteiten van Credit Suisse te integreren en deze niet af te splitsen zoals eerder werd overwogen. CEO Sergio Ermotti liet weten:

Het is duidelijk dat we zeer goede vooruitgang boeken met onze integratieplannen. Klanten blijven trouw. Ze begrijpen de grondgedachte van de combinatie en vertrouwen ons een zeer goede instroom toe.

UBS rapporteerde in het tweede kwartaal een netto nieuwe instroom van $16 miljard. De aandelen zijn vanochtend met ruim 6,0% gestegen naar een recordhoogte.

UBS heeft plannen onthuld om banen te schrappen

UBS zei dat de fusie zal resulteren in een verlies van 1.000 banen. Er zullen ook nog eens 2.000 van andere Credit Suisse-bedrijven worden geschrapt. Over CNBC’s “Squawk Box Europe” voegde de Chief Executive toe:

We migreren mensen en posities naar het platform van UBS. Het is belangrijk omdat één manier om onze financiële doelstellingen te bereiken het verlagen van de kosten is, maar het afsluiten van de infrastructuur en opkomende juridische entiteiten.

De multinational verwacht nu tegen eind 2026 de kosten met maar liefst 10 miljard dollar te hebben teruggebracht en vanaf dat moment nog verder te gaan.

Vorige maand beëindigde UBS vrijwillig de overeenkomst die het had met de Zwitserse overheid en die gericht was op het dekken van potentiële verliezen in verband met de fusie met Credit Suisse, zoals Invezz in dit artikel meldde.

UBS rapporteert enorme winststijging

UBS boekte een kwartaalwinst van $28,9 miljard, waarvan een groot deel te danken was aan negatieve goodwill in verband met de overname van Credit Suisse. De winst in het voorgaande kwartaal bedroeg slechts $2,11 miljard. CEO Ermotti zei vandaag ook:

De negatieve goodwill is het eigen vermogen dat nodig is om 240 miljard aan risicogewogen activa in stand te houden, en de financiële middelen om een diepgaande herstructurering te doorstaan die bij Credit Suisse noodzakelijk is.

Maar de onderliggende winst vóór belastingen van $1,14 miljard lag nog steeds zo’n $400 miljoen lager dan de schattingen van Street, zo blijkt uit het persbericht over de winst.

De Zwitserse bank genereerde in totaal $9,54 miljard aan inkomsten, waarvan $497 afkomstig was van Credit Suisse. Wall Street heeft momenteel een consensus “overweight”-rating voor UBS.