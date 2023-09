De aandelen van Enbridge Inc (NYSE: ENB) staan woensdag in de belangstelling nadat het aardgasbedrijf een deal van $14 miljard met Dominion Energy Inc (NYSE: D) heeft aangekondigd.

Details van de Enbridge-Dominion-deal

Enbridge heeft besloten drie in de VS gevestigde nutsbedrijven – Public Service Company of North Carolina, East Ohio Gas Company en Questar Gas – over te nemen van Dominion Energy.

Royal Bank of Canada en Morgan Stanley hebben voor de genoemde overeenkomst 9,4 miljard dollar aan schuldfinanciering toegezegd. Volgens Greg Ebel – de CEO van Enbridge Inc:

Iedereen heeft aardgas nodig. Zonder dit is er geen positieve energietoekomst vanuit het perspectief van duurzaamheid of betaalbaarheid. Hierdoor is het grootste platform voor aardgasbedrijven ontstaan in Noord-Amerika.

Enbridge heeft ook een buy-dealaanbod gedaan ter waarde van $2,93 miljard om deze deal te financieren, zo blijkt uit het persbericht van vandaag.

Wat is het voordeel voor Enbridge Inc?

Enbridge verwacht een impuls voor de uitkeerbare cashflow en de winst per aandeel (aangepast) in het eerste jaar na het afronden van deze transactie. Over de “Squawk Box” van CNBC zei de Chief Executive vandaag ook:

Dit is echt gewoon een geweldige kans voor ons en onze aandeelhouders en we zullen in staat blijven om de dividendgroei op een toekomstige basis te laten groeien. Het past eigenlijk in ons portfolio.

Het beursnieuws komt ongeveer een maand nadat het Canadese bedrijf zei dat zijn omzet in het tweede kwartaal met 25% op jaarbasis daalde. De aandelen worden momenteel ruim 20% onder hun hoogste punt in het afgelopen jaar verhandeld.

Dominion Energy Inc is nu van plan zijn vooruitzichten in het laatste kwartaal van dit jaar bij te werken.