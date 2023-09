Schaduw over Chinese economische cijfers, ook al overtreffen de detailhandelsverkopen de verwachtingen

Het in China onderzochte werkloosheidscijfer in de steden voor de maand augustus 2023 daalde naar 5,2% op jaarbasis, vergeleken met de 5,3% op jaarbasis van de voorgaande maand, en daalde naar het laagste punt in 16 maanden.

Een marktvoorspelling van TradingEconomics.com had gesuggereerd dat de rente zou stijgen naar 5,4% op jaarbasis.

De publicatie komt een dag nadat beleidsmakers een verrassende renteverlaging van een kwart procent op de reserveverplichtingen hadden aangekondigd, een maatregel die vandaag operationeel wordt.

Bron: TradingEconomics.com

De Chinese gegevens zijn echter onlangs onder de scanner gekomen, omdat het Nationale Bureau voor de Statistiek (NBS) ervoor heeft gekozen om vanaf vorige maand het werkloosheidspercentage in de leeftijdsgroep van 16 tot 24 jaar niet te rapporteren.

Het bureau heeft geen duidelijkheid gegeven over wanneer de gegevens voor dit segment beschikbaar zullen zijn.

De verbetering van de werkloosheid kwam tot stand ondanks een scherpe daling van de vastgoedinvesteringen en een bredere vertraging van de infrastructuurinvesteringen, terwijl de overheden probeerden een hele reeks ondersteunende maatregelen uit te rollen.

Industriële productie

De industriële productiecijfers stegen met 4,5% op jaarbasis, tegen een consensusvoorspelling van 3,9% op jaarbasis zoals gerapporteerd door TradingEconomics.com.

Bovendien was dit een robuuste verbetering ten opzichte van de gerapporteerde groei van vorige maand van 3,7% op jaarbasis.

Dit markeerde ook het snelste groeitempo van de industriële productie-index sinds april 2023 en bereikte een hoogste punt in vier maanden, na sterke prestaties in de productie (5,4% op jaarbasis vergeleken met de 3,9% op jaarbasis van vorige maand) en mijnbouwactiviteiten (die stegen tot 2,3% op jaarbasis). % op jaarbasis van 1,3% op jaarbasis).

Bron: TradingEconomics.com

De chemiesector en de winning van aardolie en aardgas kenden de sterkste stijgingen van respectievelijk 14,8% op jaarbasis en 7,2% op jaarbasis.

De productie van de activiteiten die verband houden met de verwerking van ferrometalen daalde echter scherp met 14,5% op jaarbasis, hoewel dit een verbetering was ten opzichte van de daling van 15,6% op jaarbasis in de voorgaande maand.

Van januari tot augustus 2023 is de industriële productie met cumulatief 3,9% op jaarbasis verbeterd.

Detailhandel

De detailhandelsverkopen stegen verder naar 4,6% op jaarbasis in de publicatie van vandaag, vergeleken met 2,5% op jaarbasis in de voorgaande maand, en presteerden daarmee beter dan de consensusvoorspelling van 3% op jaarbasis, zoals gerapporteerd door TradingEconomics.com.

Dit was de achtste verbetering op rij sinds het in januari 2023 met 3,5% op jaarbasis positief terrein bereikte, terwijl de best presterende maand die van mei 2023 bleef met 18,4% op jaarbasis.

Dit is ook de eerste stijging van de detailhandelsverkopen sinds mei 2023, waarbij de consumptiegroei positief blijft, maar de afgelopen drie maanden afzwakt.

Bron: TradingEconomics.com

Andere gegevenspublicaties

Uit andere economische gegevens uit het land blijkt dat de huizenprijzen in 70 grote steden op jaarbasis met 0,1% zijn gedaald, wat minder presteert dan de 0%-voorspellingen, terwijl ze in hetzelfde tempo daalden als het rapport van vorige maand.

Op maandbasis daalden de huizenprijzen in totaal met 0,3%.

Dit belooft niet veel goeds voor de vastgoedsector, die te kampen heeft met een ernstige neergang en bredere economische stagnatie.

Volgens de NBS daalden de huizenprijzen in Shenzen en Guangzhou met respectievelijk 3% op jaarbasis en 1,4% op jaarbasis.

Beide lieten een sterkere daling zien vergeleken met de voorgaande maand.

Anderzijds waren Peking en Shanghai getuige van hogere kosten, die respectievelijk met 2,8% op jaarbasis en 4,1% op jaarbasis stegen.

In augustus verbeterden de Chinese investeringen in vaste activa met 3,2% op jaarbasis, terwijl de marktvoorspellingen van 3,3% op jaarbasis een duidelijke vertraging inhielden ten opzichte van de 3,4% op jaarbasis die de afgelopen maand werd opgetekend.

De investeringen in onroerend goed daalden met 8,8% op jaarbasis, terwijl de investeringen in de primaire sector met 1,3% op jaarbasis daalden.

De secundaire sector verbeterde tot 8,8% op jaarbasis, vergeleken met de eerdere 8,5% op jaarbasis, vooral dankzij sterke resultaten van de verwerkende industrie.

Economische context

Als reactie op de uitdagende economische situatie na wijdverbreide en langdurige gezondheidsbeperkingen en op de moeilijke situatie waarin de vastgoedmarkt zich bevindt, hebben Chinese functionarissen een relatief soepel monetair beleid gehandhaafd, de reserveratio voor financiële instellingen versoepeld en de een- prime-rente voor jaarleningen.

Gisteren werd de situatie echter verergerd, toen Moody’s zijn vooruitzichten voor de vastgoedsector verlaagde naar negatief voor de komende twee tot vier kwartalen, waarbij opnieuw werd benadrukt dat vastgoed een groot probleem blijft.

Ondanks de piek in de detailhandelsverkopen blijft de gezondheid van de consument onzeker, en de markten zullen afwachten hoe duurzaam de overheidsmaatregelen zullen blijken te zijn.

