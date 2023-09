De zilverprijs veerde vrijdagochtend terug toen beleggers de indrukwekkende Chinese economische cijfers en het nieuwe stimuleringspakket toejuichten. Het steeg naar een hoogtepunt van $23,05, een paar punten hoger dan het dieptepunt van deze week op $22,26. Deze prijs ligt zo’n 11,47% onder het hoogste niveau van dit jaar, wat betekent dat hij zich in een correctiezone bevindt.

Economisch herstel van China

Copy link to section

De zilver- en andere metaalprijzen herstelden zich na de indrukwekkende Chinese economische cijfers. Volgens het statistiekbureau daalde het werkloosheidscijfer in augustus naar 5,25, terwijl de detailhandelsverkopen met 4,2% stegen.

Uit aanvullende gegevens bleek dat de industriële productie in China met 4,5% steeg ten opzichte van een jaar eerder. Het was de grootste stijging in jaren. De beleggingen in vaste activa stegen met 3,2% op jaarbasis.

Deze cijfers betekenen dat de Chinese economie zich begint te herstellen nu Peking talloze stimuleringsmaatregelen doorvoert. Het meest recente stimuleringspakket kwam vrijdag toen de PBOC besloot om voor de tweede keer de hoeveelheid reserves die kredietverstrekkers aanhouden te verlagen.

Save

De nieuwe maatregel betekent dat banken nu ruim 68,8 miljard dollar aan nieuwe leningen op de markt kunnen vrijgeven. Ook besloot de bank Rmb 591 miljard aan beleidsleningen op middellange termijn door te rollen.

De zilverprijs is behoorlijk gevoelig voor activiteiten in China, vanwege de enorme vraag. Het land is de grootste zilververbruiker ter wereld. Daarom betekenen deze robuuste cijfers dat de vraag naar zilver waarschijnlijk is gestegen.

Ook deze stijgt na de relatief sterke cijfers uit de Verenigde Staten donderdag. De totale detailhandelsverkopen en de kernomzet stegen in augustus, terwijl de inflatie voor de tweede maand op rij steeg. De inflatie steeg in augustus naar 3,7%, terwijl de kern-CPI daalde naar 4,3%. (Lees in dit artikel meer).

Voorspelling zilverprijs

Copy link to section

Save

Uit de dagelijkse grafiek blijkt dat de zilverprijs deze week een dieptepunt bereikte op $22,26. Dit was een belangrijk niveau, aangezien het het laagste punt sinds juni van dit jaar was. De prijs blijft onder de voortschrijdende gemiddelden over 50 en 200 dagen en de cruciale weerstand op $24,60 (hoogste punt van februari).

Zilver heeft ook een morningstar-candle stick patroon gevormd. Daarom zijn de vooruitzichten voor het metaal enigszins bullish, met een volgende niveau van $24. De bullish visie zal ongeldig worden als de prijs onder de cruciale steun van $22,26 zakt.