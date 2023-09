EUR/USD: Tegendraadse technische traders wedden op dubbele combinatie voorafgaand aan besluit van Fed

Vandaag is een belangrijke week voor de valutamarkt begonnen. Woensdag zal de Federal Reserve van de Verenigde Staten (Fed) haar monetairbeleidsbesluit bekendmaken, en de marktdeelnemers zijn benieuwd wat de Fed zal doen en zeggen.

Dit artikel gaat echter niet over fundamentele zaken. Daar zal ik het in een ander artikel over hebben, vóór het besluit van de Fed. In plaats daarvan gaat het over technische analyse en hoe de technische handelaren in het paar EUR/USD “schreeuwen” om een herstel van de huidige dieptepunten.

Het komt allemaal neer op de daling ten opzichte van de hoogtepunten van 2023.

In juli bereikte de wisselkoers van het paar EUR/USD 1,1270. Het niveau was indrukwekkend omdat de koers slechts enkele maanden eerder zo laag was als 0,9590. Daarom hadden de bulls alle redenen om aan te nemen dat de rally zou aanhouden, gezien de kracht van de markt.

Alleen dat gebeurde niet.

In feite deed de markt het tegenovergestelde: de koers kelderde en daalde in een paar maanden tijd met zes grote cijfers (dwz zeshonderd pips).

Maar hoewel de keuze om de EUR ten opzichte van de USD te kopen hier riskant lijkt, kunnen tegendraadse handelaren dit vanuit een risico-rendementsperspectief aantrekkelijk vinden. Om precies te zijn: de prijsactie vanaf de jaarlijkse hoogtepunten naar de huidige niveaus lijkt corrigerend. Volgens Elliott Waves zou een dubbel combinatiepatroon zich net vóór het besluit van de Fed kunnen hebben voltrokken.

EUR/USD terug naar 1,10

Volgens de Elliott Waves-theorie moet een impulsieve golf ten minste één verlengd segment hebben. Uitbreiding verwijst naar de golf die 161,8% langer is dan de volgende langste.

De daling vanaf de hoogtepunten van 2023 kent een dergelijke uitbreiding echter niet. Door een impulsieve structuur uit te sluiten, houdt de technische handelaar dus een corrigerende structuur over.

Dubbele combinaties zijn de meest voorkomende correctiepatronen. Het gaat om twee eenvoudige correcties die verbonden zijn door een tussenliggende golf – de x-golf.

Bovendien eindigen ze bijna altijd met een driehoek.

In dit geval ziet de driehoek eruit als een vallend wigpatroon – nog een bullish teken.

Dus wat moet de tegendraadse handelaar hier doen?

De veiligste manier om in dit patroon te handelen is door te wachten tot de markt boven de d-golf komt. Een dergelijke kracht ontkracht de reactie van de markt op het rentebesluit van de ECB van vorige week.

Bovendien betekent dit het einde van de driehoek (dalende wig) en zou een beweging naar 1,10 moeten volgen, op voorwaarde dat de markt niet nog een lager dieptepunt bereikt.