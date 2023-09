UAW breidt de staking tegen GM en Stellantis uit, maar niet tegen Ford

United Auto Workers heeft besloten de staking tegen twee van de drie bestaande autofabrikanten – General Motors Company en Stellantis NV – uit te breiden.

Waarom slaat de UAW Ford over?

De vakbond richt zich niet op dezelfde agressie tegen Ford Motor Co, omdat zij enorme interesse heeft getoond in het ‘bereiken van een deal’, aldus Shawn Fain – de president van UAW.

Ford heeft er bijvoorbeeld mee ingestemd de winstdeling te verbeteren en de aanpassingen aan de kosten van levensonderhoud te herstellen. Niettemin zijn er nog steeds een aantal “serieuze problemen die moeten worden opgelost”, voegde Fain eraan toe.

Maar het is een “ander verhaal” bij General Motors en Stellantis – en dus zullen de United Auto Workers nu tegen de twee toeslaan op nog eens 38 locaties in 20 staten.

De grotere staking zal ongeveer 5.600 autowerknemers toevoegen. Zowel GM als Stellantis staan nog steeds in de groene cijfers.

Motieven UAW worden in twijfel getrokken

UAW heeft besloten de lopende staking uit te breiden een dag nadat uitgelekte berichten over Jonah Furman waren uitgelekt – de communicatiedirecteur stelde vragen over de motieven achter de protesten.

De genoemde berichten die voor het eerst door The Detroit News werden gerapporteerd, bestempelen de staking als een middel om “terugkerende reputatieschade en operationele chaos” aan te richten bij de autofabrikanten.

Furman moet nog officieel reageren op de gelekte berichten waarin hij ook wordt geciteerd in een privégroepchat op X (voorheen bekend als Twitter):

Als we ze maandenlang gewond kunnen houden, weten ze niet wat ze moeten doen. Het mooie is dat we het allemaal openbaar hebben gemaakt en dat ze nog steeds niet in staat zijn het tegen te houden.

Dit is een verhaal in ontwikkeling. Vernieuw binnen een paar minuten voor verdere updates!