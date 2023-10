SoFi Dividend ETF (WKLY): Koop dit wekelijks betalende fonds niet

Inkomensbeleggers zwemmen in rendement door de acties van de Federal Reserve. De rente op kortetermijnobligaties is gestegen naar ruim 5%, het hoogste niveau in tientallen jaren. Hetzelfde geldt voor geldmarktfondsen en certificaten voor deposito’s.

Tegelijkertijd hebben bedrijven als JPMorgan en YieldMax gedekte call-ETF’s gecreëerd met een rendement van meer dan 10%. De meest populaire van deze ETF’s zijnJPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI), JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) en YieldMax TSLA Option Income ETF (TSLY).

Naast hun hoge dividendrendement zijn beleggers dol op hun maandelijkse uitkeringen. SoFi heeft nu een nieuwe ETF gelanceerd die investeerders elke week wil uitbetalen. Het SoFi Weekly Dividend ETF (WKLY) fonds volgt de SoFi Sustainable Dividend Index.

Het belegt in honderden mondiale bedrijven die een goede staat van dienst hebben op het gebied van het uitbetalen en laten groeien van hun dividenden. De topbedrijven zijn bedrijven als Exxon Mobil, JP Morgan, Johnson & Johnson, P&G en Broadcom. Het heeft meer dan $10 miljoen aan activa en een nettokostenratio van 0,49%.

Hoewel dit wekelijkse dividendbeleid leuk klinkt, ben ik van mening dat inkomensbeleggers dit moeten vermijden. Ten eerste is het een extreem klein fonds met slechts $10,2 miljoen aan activa. Als gevolg hiervan is het een zeer illiquide fonds, met een dagelijks volume van minder dan 2.500 aandelen. Het wordt altijd aanbevolen om te beleggen in fondsen die meer liquide zijn.

Ten tweede zijn er betere alternatieven op de markt. WKLY heeft een dividendrendement van 3,24%. Daarentegen leveren gedekte call-ET’s zoals JEPI en JEPQ meer dan 10% op. Als het uw doel is om regelmatig rendement te behalen, dan zijn dit betere alternatieven.

Ten derde heeft WKLY ETF weinig kennis van de dividendgroei, aangezien het sinds de oprichting een wekelijks dividend van $0,02 per aandeel heeft uitgekeerd. Als dividendgerichte belegger is het altijd belangrijk om naar groei te zoeken. Enkele van de beste alternatieven zijn MOAT en COWZ.

Ten slotte ben ik van mening dat er geen haalbare reden is om te beleggen in een ETF die wekelijks dividend uitkeert. In plaats daarvan zouden beleggers zich moeten concentreren op fondsen die een lange staat van dienst hebben in het genereren van regelmatige inkomsten gedurende een langere periode.