De aandelenkoers van Luckin Coffee (LKNCY) liep uiteen van die van Starbucks nadat de twee koffieketengiganten gemengde winsten publiceerden. De aandelen van Luckin daalden tijdens de pre-market-sessie met ruim 8%, terwijl Starbucks met ruim 7,55% steeg.

Luckin Coffee inkomsten

De koffie-industrie groeit nog steeds, ook al worden consumenten met talloze uitdagingen geconfronteerd vanwege de hoge rentetarieven. In de Verenigde Staten liet de Federal Reserve de rente ongewijzigd op het hoogste punt in 22 jaar, tussen 5,25% en 5,50%.

China, een belangrijke markt voor Starbucks en Luckin Coffee, maakt een sterke vertraging door nu het herstel van de pandemie stagneert. Uit gegevens die deze week zijn gepubliceerd blijkt dat de PMI’s voor de verwerkende industrie in oktober zijn gedaald.

Tegelijkertijd is de jeugdwerkloosheid gestegen, terwijl de investeringen in industriële en vaste activa zijn afgenomen. Ook de belangrijke vastgoedsector is aan het instorten, waarbij bedrijven als Country Garden en Evergrande aan de beademing liggen.

Dit alles is belangrijk voor bedrijven als Luckin Coffee en Starbucks, die duizenden winkels in China bezitten. In de meeste perioden hebben de consumptieve bestedingen de neiging te verzwakken als het met de economie niet goed gaat.

Ondanks dit alles deed Luckin Coffee het goed in het derde kwartaal. De totale netto-omzet steeg met 84,9% tot RMB 7,2 miljard. Deze omzetgroei kwam van een laag niveau sinds de economie vorig jaar in dezelfde situatie zat. De bedrijfsmarge steeg tot 13,4%, terwijl de omzet in dezelfde winkels steeg tot 23,1%.

Het bedrijf opende 2.437 nieuwe winkels, wat het totaal op 13.273 brengt. Dit is een opmerkelijke groei voor een bedrijf dat een paar jaar geleden werd opgericht. Het bedrijf bediende ook meer dan 200 miljoen klanten.

Het heeft een sterke balans met meer dan RMB 7 miljard aan contanten en geen schulden. De operationele cashflow bedroeg in het kwartaal ruim RMB 1,3 miljard of $179,6 miljoen. Daarom trokken de aandelen Luckin Coffee zich terug toen er zorgen ontstonden over de groei van het bedrijf. Het daalde ook nadat de Chief Strategy Officer aankondigde dat hij zou vertrekken.

Starbucks maakte daarentegen bekend dat de omzet in dezelfde winkels in de VS met 12,5% op jaarbasis steeg. De Amerikaanse omzet steeg met 12,5% tot 6,9 miljard dollar, terwijl de internationale omzet met 11,4% steeg.

Voorspelling Luckin Coffee aandelenkoers

In mijn eerdere artikelen was ik behoorlijk optimistisch over de aandelenkoers van Luckin Coffee. De laatste tijd heeft het aandeel echter momentum verloren. Het is met meer dan 15% gedaald ten opzichte van het hoogste punt dit jaar.

Het aandeel blijft boven het 100-dagen exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA). Het blijft iets boven de belangrijke steun op $32,22, het hoogste punt op 2 maart. Daarom vermoed ik dat de aandelen waarschijnlijk zullen blijven stijgen nu kopers zich richten op het belangrijke weerstandspunt op $36,90, het hoogste punt op 7 september.