Duitse aandelen doen het niet goed omdat de economie met aanzienlijke uitdagingen kampt. Uit de meest recente gegevens blijkt dat het ondernemersvertrouwen is gekelderd, terwijl de PMI’s voor de industrie en de dienstensector onder de 50 zijn gebleven.

Uit aanvullende gegevens bleek dat de economie van het land in het derde kwartaal kromp, waardoor het land in een recessie belandde. Dit maakt het een van de slechtst presterende van alle grote economieën ter wereld.

De cruciale autosector wordt ook geconfronteerd met talloze tegenwind nu Chinese bedrijven de macht blijven overnemen. Als gevolg hiervan is de DAX- ndex teruggetrokken van het hoogste punt van vorig jaar van €16.524 naar de huidige €15.100. Dit zijn enkele van de meest teleurstellende componenten van de DAX-index.

Bayer

Bayer (ETR: BAYN) is een van de slechtst presterende bedrijven in de DAX-index. De aandelen daalden woensdag naar een dieptepunt van €40,37, 36% onder het hoogste punt van dit jaar en 58% ten opzichte van het hoogste niveau in juni 2017.

De uitdagingen van Bayer kwamen voort uit de overname van Monsanto ter waarde van 68 miljard dollar, wat tot grote schulden leidde. Sindsdien zijn de financiële resultaten vrij zwak geweest. Woensdag zei het bedrijf dat de omzet daalde tot €10,8 miljard, terwijl de EBITDA met 31% daalde tot €1,8 miljard.

Nu overweegt het bedrijf zijn activiteiten op het gebied van de consumentengezondheid af te stoten. Dit is in lijn met wat andere bedrijven zoals Johsnon & Johnson en AstraZeneca hebben gedaan. Activisten willen dat het helemaal afstapt van de gewaswetenschap. In een verklaring zei de CEO:

“We zijn niet tevreden met de prestaties van dit jaar. Bijna 50 miljard euro aan inkomsten, maar nul cashflow is simpelweg niet acceptabel. Onze missie heeft niet altijd centraal gestaan in onze activiteiten. Dat zal veranderen. We zijn Bayer opnieuw aan het ontwerpen, zodat we ons alleen kunnen concentreren op wat essentieel is voor onze missie – en al het andere weglaten.”

Siemens Energy

Siemens Energy is een ander worstelend onderdeel van de DAX-index. Zoals we onlangs schreven, vroeg het bedrijf ruim 16 miljard euro aan garanties bij de overheid. Het had onlangs gewaarschuwd dat het dit jaar miljarden dollars zou verliezen.

De activiteiten van Siemens Energy hebben het moeilijk nu de vraag naar windprojecten afneemt. Het is ook gedwongen reparaties uit te voeren voor de verkoop van defecte windturbines. Recentelijk zijn verschillende bedrijven zoals Orsted gedwongen hun windprojecten stop te zetten.

Als gevolg hiervan is de aandelenkoers van Siemens Energy dit jaar met bijna 50% ingestort, waardoor het de slechtst presterende bedrijven in de DAX-index zijn.

Sartorius

Ook Sartorius, een van de grootste farmaceutische bedrijven in Duitsland, doet het niet goed. Het aandeel presteert slechter dan de andere mondiale farmaceutische bedrijven. Deze is deze maand met 20% gedaald en in 2023 met ruim 38%.

Het bedrijf schrijft deze prestaties toe aan de zwakke vraag van klanten in al zijn segmenten. De totale omzet daalde in de eerste negen maanden van het jaar met 16,4% naar 2,5 miljard euro. De onderliggende EBITDA daalde met 30% tot 733 miljoen euro, terwijl de marge daalde tot 28,8%.

Sartorius wijt de prestaties ook aan de divisie Bioprocess Solution, waar de omzet met 17,7% daalde tot 1,99 miljard euro.

Daimler en Mercedes

De andere topbedrijven in de DAX-index die het niet goed doen, bevinden zich in de auto-industrie. De aandelenkoersen van Daimler en Mercedes Benz zijn de afgelopen maand met ruim 10% gedaald. Ook Volkswagen en BMW hebben de afgelopen maanden ondermaats gepresteerd ten opzichte van de markt.

Duitse autofabrikanten worden geconfronteerd met grote tegenwind omdat hoge rentetarieven tot lagere verkopen leiden. En het allerbelangrijkste: deze bedrijven worden geconfronteerd met uitdagingen als concurrentie van Chinese merken als Nio, XPeng en Li Auto. Als gevolg hiervan is de Europese Commissie een onderzoek gestart naar de Chinese subsidies.