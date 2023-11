Het record van ondermaatse prestaties van de Hang Seng-index hield deze week aan, omdat de zorgen over de Chinese economie aanhielden. De index is vier dagen op rij gedaald en nadert nu het laagste niveau van 2023. De index is met ruim 24% gedaald ten opzichte van het hoogste punt dit jaar.

Er blijven risico’s bestaan voor China

Copy link to section

De Hang Seng-index was dit jaar een van de slechtst presterende mondiale indices. Terwijl Amerikaanse sectorgenoten als de Dow Jones, Nasdaq 100 en S&P 500 met dubbele cijfers zijn gestegen, is de koers ten opzichte van het YTD-hoogtepunt met ruim 24% gedaald.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Deze onderprestatie is niet nieuw. Na een piek van $31.167 in februari 2021 daalde de index met ruim 53% naar een dieptepunt van $14.655 in december 2022. Deze prijsactie vond plaats toen de Chinese en Hongkongse economieën een periode van onrust doormaakten.

Er zijn twee belangrijke uitdagingen waarmee beleggers te maken hebben. Ten eerste stort de vastgoedsector in China in. Bedrijven als Evergrande en Country Garden, die samen meer dan 500 miljard dollar aan schulden hebben, zijn aan levensonderhoud onderworpen.

Het andere grote risico zijn de aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en China. Deze spanningen hebben geleid tot een groot wantrouwen onder politici, bedrijfsleiders en investeerders. Als gevolg hiervan blijkt uit de meest recente gegevens dat de totale buitenlandse directe investeringen (FDI) van de VS naar China bijna zijn opgedroogd.

Er zijn nog andere risico’s. Woensdag bleek uit economische gegevens uit China dat de economie in oktober in deflatie belandde, nadat de consumentenprijsindex (CPI) in oktober daalde. Deflatie is meestal een teken dat het goed gaat met de economie.

De Federal Reserve is nog steeds agressief

Copy link to section

Ondertussen sluit de Federal Reserve verdere verkrapping voor de komende maanden niet uit. Jerome Powell merkte donderdag in een verklaring op dat de bank nog steeds de rente zou kunnen verhogen als de rente boven de 2% zou blijven. Dit verklaart waarom de Hang Seng-index zich vrijdag terugtrok.

De meeste bedrijven in de Hang Seng-index zijn dit jaar hard gecrasht. De aandelenkoers van Country Garden is dit jaar met ruim 63% gedaald. Andere ondermaatse presteerders zijn onder meer bedrijven als Li Ning, JD, Zhongsheng Group, Longfor Properties, JD Health en Xinyi Solar. Al deze aandelen zijn dit jaar met meer dan 50% gedaald.

Anderzijds zijn er enkele van de topbedrijven in de Hang Seng-index geweest. NetEase, een toonaangevend gamingbedrijf, is dit jaar met ruim 53% gestegen. De aandelenkoersen van Xiaomi en Lenovo zijn dit jaar met meer dan 48% en 40% gestegen. Andere bedrijven zoals PetroChina, SMIC, CNOOK en Byd zijn dit jaar met meer dan 30% gestegen.

Als de Chinese economie het moeilijk blijft hebben, staat Hongkong de komende maanden voor tal van uitdagingen. Enkele van de meest opvallende kiezers in Hang Seng om in de gaten te houden zijn Alibaba, dat wordt opgesplitst, en HSBC en Baidu. Baidu is ook een leidende speler geworden op het gebied van AI.

Voorspelling Hang Seng-index

Copy link to section

HSI-grafiek van TradingView

Uit de daggrafiek blijkt dat de HSI-index de afgelopen maanden een sterke neerwaartse trend heeft doorgemaakt. Gaandeweg heeft de index een dalend kanaal gevormd dat in rood wordt weergegeven. Het is nu onder het neutrale punt van dit kanaal gekomen.

Gaandeweg is de Hang Seng-index onder de 50- en 100-daagse Exponential Moving Averages (EMA) gedaald. De Relative Strength Index (RSI) daalde tot onder het neutrale punt. Bovendien is de Average Directional Index (ADX) naar het laagste punt sinds augustus van dit jaar gedaald.

Daarom zijn de vooruitzichten voor de index bearish, waarbij de volgende belangrijke steun op H$16.000 ligt. Deze prijs ligt ongeveer 7,10% ten opzichte van het huidige niveau.