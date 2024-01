Kan het Pullix (PLX)-token profiteren van de goedkeuring van Spot Bitcoin ETF?

Cathie Wood, de oprichter van Ark Invest, verwacht dat sommige investeerders “na het nieuws zullen verkopen” zodra de Securities & Exchange Commission haar goedkeuring geeft voor een Spot Bitcoin ETF.

Wood deelt haar visie op Bitcoin ETF

Wood is ervan overtuigd dat de “grote anticiperende stap” ervoor zou zorgen dat sommige investeerders ervoor zouden kiezen om op zijn minst enige winst te nemen na de goedkeuring door de regelgevende instanties voor een op de beurs verhandeld Bitcoin-fonds.

Degenen die er zijn komen wonen en een aantal mooie winsten hebben genoten, zullen waarschijnlijk verkopen na het nieuws.

Ze maakte deze opmerking toen ze op 26 december met Yahoo Finance sprak.

Interessant genoeg verwacht de invloedrijke investeerder echter dat de ‘sell on news’-emotie van korte duur zal zijn. Op de lange termijn zal de goedkeuring van een Spot Bitcoin ETF zeer positief blijken te zijn voor BTC, voegde ze eraan toe.

Dat komt vooral omdat het genoemde op de beurs verhandelde fonds institutionele beleggers toegang zal geven tot Bitcoin – waarvan de prijs aanzienlijk zou stijgen als ze slechts 0,1% van hun activa toewijzen aan ‘s werelds grootste cryptocurrency, volgens Cathie Wood.

En het bovengenoemde voordeel zal waarschijnlijk niet beperkt blijven tot Bitcoin, aangezien het een graadmeter is voor de hele crypto-ruimte. Nieuw gelanceerde projecten zoals Pullix kunnen dus ook profiteren van de goedkeuring.

Een korte introductie tot Pullix

Pullix is in feite een hybride crypto-uitwisseling die de sterke punten van zowel gecentraliseerde als gedecentraliseerde projecten samenbrengt.

Het gebruiksvriendelijke platform is gebouwd op de Ethereum-blockchain en heeft met name tot doel het liquiditeitsprobleem op te lossen dat doorgaans gepaard gaat met een DeFi- uitwisseling.

Een ander kenmerk dat Pullix onderscheidt van zijn concurrenten is de extra focus op beveiliging. Het project stelt gebruikers in staat de activa in bewaring te houden zonder dat ze de veiligheidsvoordelen van een gecentraliseerde uitwisseling verliezen.

Ten slotte is Pullix des te spannender omdat het ook het native PLX-token uitgeeft – wat ervoor zorgt dat deze handelsbeurs een investering op zichzelf wordt.

Klik hier om dieper in Pullix te duiken en wat het te bieden heeft.

Wat is er uniek aan het PLX-token?

Pullix definieert zijn native token als de eerste ‘trade-to-earn’-cryptocurrency. Wat dit betekent is dat je in wezen wordt beloond voor het handelen op het platform.

Het PLX-token is momenteel in de presale en heeft binnen enkele dagen al ruim $1,8 miljoen opgehaald. Dit wijst op een solide vraag omdat de missie goed aanslaat bij de cryptogemeenschap.

Het Pullix-token kost momenteel slechts $0,046, wat dit een geschikt moment maakt om exposure te verwerven. De volgende prijsverhoging staat over acht dagen gepland.

PLX is met name een interessante investering omdat je hiermee kunt profiteren van het inkomstendelingsprogramma van de handelsbeurs. Voor houders van het token is het een unieke manier om een extra bron van vast passief inkomen te creëren.

Bezoek de website voor meer informatie over hoe je het PLX-token in een paar eenvoudige stappen kunt kopen.

Wat kan Pullix (PLX-token) nog meer betekenen?

Handelen op Pullix brengt ook een heleboel andere voordelen met zich mee.

De uitwisseling maakt bijvoorbeeld toegang mogelijk tot kunstmatige- intelligentietools van OpenAI om het rendement te maximaliseren. Nulcommissies met krappe spreads zijn onder andere redenen waarom dit blockchain-project goed bij de handelaren past.

Houd er rekening mee dat er nog een aantal andere crypto-gerelateerde tegenwinden zijn die de komende maanden ook ten goede kunnen komen aan het PLX-token.

Eén daarvan staat gepland in april 2024, wanneer het totale aanbod van Bitcoin zal halveren. De halveringsgebeurtenis heeft doorgaans geresulteerd in een boost voor BTC, die de neiging heeft door te sijpelen naar de cryptocurrency-markt als geheel.

Daarnaast wordt verwacht dat de Amerikaanse Federal Reserve het komende jaar ook zal beginnen met het verlagen van de rente (lees meer). Dat heeft historisch gezien interesse gewekt voor risicovolle activa zoals cryptocurrencies die het PLX-token bevatten.

Meer weten over Pullix en het native token? Bezoek de website via deze link.