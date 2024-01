Op 3 januari publiceerde de Fed haar notulen voor de bijeenkomst in december 2023. Destijds besloot de Fed de rente ongewijzigd te houden, maar leek te duiden op renteverlagingen in de nabije toekomst.

Welnu, de notulen die nog maar een paar uur geleden zijn vrijgegeven, nu we januari zijn ingegaan (het volgende rentebesluit van de Fed staat gepland voor eind januari), zouden er wel eens op kunnen wijzen dat veel beleggers teleurgesteld zullen zijn.

Lees hier onze voorspelling: Renteverlagingen komen in 2024. Maar niet zo snel als je denkt.

Velen lijken te verwachten dat de renteverlagingen al deze maand zullen beginnen, waarmee een versoepelingsperiode begint die net zo intens is als de renteverhogingen in 2021 en 2022. De notulen van de Fed lijken echter iets heel anders te suggereren.

De bezuinigingen zullen waarschijnlijk pas later dit jaar plaatsvinden

Dit is wat er in de FOMC-notulen stond:

Bij het bespreken van de beleidsvooruitzichten beschouwden de deelnemers de beleidsrente als waarschijnlijk op of nabij zijn hoogtepunt voor deze verkrappingscyclus, hoewel zij opmerkten dat het feitelijke beleidstraject zal afhangen van hoe de economie zich ontwikkelt… De meeste deelnemers merkten op dat, zoals aangegeven in hun In hun bijdragen aan het SEP verwachtten zij dat de restrictieve beleidskoers van het Comité de uitgaven van huishoudens en bedrijven zou blijven verzachten, wat zou bijdragen aan een verdere daling van de inflatie in de komende jaren. In hun ingediende projecties gaven bijna alle deelnemers aan dat, als weerspiegeling van de verbeteringen in hun inflatievooruitzichten, hun basisprojecties impliceerden dat een lager streefbereik voor de Federal Funds Rate tegen eind 2024 passend zou zijn.

Met andere woorden: de renteverhogingen zullen waarschijnlijk in het vierde kwartaal beginnen, of zelfs in december 2024. Het is niet waarschijnlijk dat de renteverhogingen begin 2024 beginnen en in december 2024 eindigen.

De mening van een deskundige

Deze beslissing was geen verrassing voor marktexpert David Buckham, de auteur van Why Banks Fail en The End of Money – hoewel hij dacht dat het veel bullish en blind optimistische beleggers wel zou verrassen.

In een exclusief interview met Invezz zei Buckham het volgende:

Wat we nu hebben gezien zijn elf opeenvolgende renteverhogingen en daarna twee rentepauzes, en we hebben de inflatie sterk zien dalen. En de markt voorspelt dat er in 2024 tussen de vijf en zeven renteverlagingen zullen plaatsvinden… Dit is mijn mening: ik denk dat de markt te optimistisch is.

Buckham herinnert ons er allemaal aan dat de Fed verderziend is dan de gemiddelde individuele belegger, en dat het voor hen nog steeds belangrijk is om fouten van vijftig jaar geleden te vermijden.

De VS moeten op koers blijven. Het zou mij zeer verbazen als de VS achtereenvolgens de rente zeven keer verlaagt. De inflatie steeg in de jaren tachtig, daalde vervolgens en steeg vervolgens weer – dat willen we niet nog een keer.

Het oordeel van de notulen

Een andere passage in de notulen van de Fed die gisteren zijn vrijgegeven, lijkt dit te bevestigen:

De deelnemers merkten echter ook op dat hun vooruitzichten gepaard gingen met een ongewoon hoge mate van onzekerheid en dat het mogelijk was dat de economie zich zou kunnen ontwikkelen op een manier die verdere verhogingen van het streefbereik passend zou maken. Sommigen merkten ook op dat de omstandigheden het mogelijk zouden kunnen rechtvaardigen om het doelbereik langer op de huidige waarde te houden dan ze momenteel hadden verwacht.