De totale inflatie in de eurozone steeg in december naar 2,9 procent maand-op-maand, maakte de Europese Centrale Bank (ECB) vanmiddag bekend.

Dit is een vrij aanzienlijke stijging ten opzichte van de 2,4 procent in november. Het werd echter grotendeels als lager beschouwd dan wat analisten vandaag hadden verwacht.

Nu grote economieën zoals Frankrijk hun brandstofsubsidies geleidelijk afschaffen, werd verwacht dat het CPI-tarief – inclusief de energieprijzen – zou stijgen.

Cruciaal is echter dat de Europese kerninflatie (waarbij de brandstofprijzen niet zijn meegerekend) met 0,2 procent op maandbasis daalde, van 3,6 in november naar 3,4 in december.

Dit kwam slechts enkele uren na de aankondigingen van gisteren over stijgende inflatie in Duitsland en Frankrijk, de twee grootste economieën van Europa.

Er ontstaat nieuwe hoop op renteverlagingen

Het beter dan verwachte nieuws heeft de hoop gewekt dat renteverlagingen op korte termijn in de eurozone zullen plaatsvinden.

Dit was tenslotte wat ECB-president Christine Lagarde in december over de kwestie zei:

Onze toekomstige beslissingen zorgen ervoor dat onze beleidstarieven zo lang als nodig op voldoende restrictieve niveaus worden vastgesteld. We zullen een gegevensafhankelijke aanpak blijven volgen om het juiste niveau en de juiste duur van de beperking te bepalen. In het bijzonder zullen onze rentebeslissingen gebaseerd zijn op onze beoordeling van de inflatievooruitzichten in het licht van de binnenkomende financiële gegevens.”

Europa blijft de lijn van een recessie volgen

Economen houden de eurozone nauwlettend in de gaten, sinds eind oktober werd gemeld dat het bbp van de EU was gedaald van 0,2 procent in het tweede kwartaal van 2023 naar 0,1 procent in het derde kwartaal van 2023.

Vooralsnog zijn de bbp-cijfers van de EU voor het vierde kwartaal van 2023 nog niet bekendgemaakt. Een voorlopige flashraming van de ECB wordt op 30 januari verwacht.