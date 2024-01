De goudprijs (XAU/USD) is deze week gedaald, omdat traders een risico-off-sentiment omarmden. Vrijdag werd de koers op $2.040 verhandeld, terwijl het op weg was naar zijn eerste wekelijkse daling sinds half december. Deze prijs is veel lager dan $2.147,30, het hoogste punt ooit.

Risico-off sentiment

Traders hebben deze week een risicogevoel omarmd, nu de hoop op snelle renteverlagingen door de Federal Reserve vervaagde. Deze visie geldt voor alle financiële activa. Op de aandelenmarkt zijn belangrijke indices zoals de Dow Jones en Nasdaq 100 de afgelopen drie dagen op rij gedaald.

Op dezelfde manier hebben populaire munten zoals Bitcoin, Solana en Avalanche zich op de cryptocurrency-markt allemaal teruggetrokken. De prijs van Bitcoin trok zich terug van het hoogtepunt van dinsdag van $45.000 naar $42.000, zelfs nadat Jim Cramer zich positief uitsprak over de crypto.

Ondertussen heeft de Fear & Greed-ndex zich teruggetrokken van de extreme hebzuchtzone van 80 naar het groene gebied van 74. De VIX-index en de Amerikaanse dollarindex (DXY) veerden de afgelopen dagen terug.

Deze prijsactie is vooral het gevolg van de aanhoudende angst dat de Federal Reserve niet snel genoeg in actie zal komen om de rente te verlagen. Tom Barkin van de Richmond Fed waarschuwde deze week in een verklaring dat de Fed de rente zou kunnen verhogen.

De andere belangrijke katalysator voor de goudprijs is de aanhoudende crisis in het Midden-Oosten, waar Houthi-aanvallen de doorvoer door de regio hebben vertraagd. Als gevolg hiervan zijn bedrijven als Maersk, Evergreen en MSC gestopt met het gebruik van de Rode Zee.

Deze trend heeft wereldwijd geleid tot hogere zeevervoerkosten. De Drewry Shipping Index is gestegen naar $1.661, het hoogste punt in een paar maanden. Verder is de prijs van ruwe olie redelijk stabiel gebleven, waarbij Brent en West Texas Intermediate (WTI) respectievelijk naar $78 en $73 zijn gestegen.

De goudprijs reageert op deze gebeurtenissen vanwege de impact op de Federal Reserve. In tegenstelling tot metalen als koper en lood heeft goud geen industrieel gebruik. In plaats daarvan wordt het vaak gezien als een alternatief voor de Amerikaanse dollar.

Het volgende belangrijke goudnieuws zullen de komende Amerikaanse non-farm payrolls (NFP)-gegevens zijn. Economen geraadpleegd door Reuters verwachten dat uit de gegevens zal blijken dat de economie in december 170.000 banen heeft toegevoegd, terwijl het werkloosheidspercentage steeg naar 3,8%.

Goudprijs voorspelling

Uit de daggrafiek blijkt dat de goudprijs de afgelopen dagen onder druk is komen te staan. In deze periode is goud gedaald tot onder het belangrijkste ondersteuningsniveau van $2.080, het hoogste punt op 4 mei vorig jaar. Aan de positieve kant is goud boven de 50- en 100-daagse Exponential Moving Averages (EMA) gebleven.

Goud heeft ook een dubbel toppatroon gevormd, wat een bearish teken is. In prijsactieanalyse is dit patroon vaak een bearish teken. Daarom zijn de vooruitzichten voor goud nu neutraal. Het belangrijkste niveau om in de gaten te houden ligt op $2.081. Een beweging boven deze prijs zal blijven stijgen, waarbij het volgende belangrijke niveau $2.146 zal zijn.