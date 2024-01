Chinese aandelen blijven achter bij hun mondiale concurrenten, wat leidt tot paniek en chaos in Peking en in het hele land. In Hong Kong is de Hang Seng-index gedaald naar $H 15.200, het laagste punt sinds oktober 2022. De index is met meer dan 50% gecrasht ten opzichte van het pandemische hoogtepunt, wat betekent dat beleggers meer dan de helft van hun beleggingen hebben verloren.

China A50 versus Hang Seng-index

Chinese aandelen kelderen

Dezelfde situatie doet zich voor op het vasteland van China, waar de nauwlettend in de gaten gehouden China A50 en Shanghai Composite indices ook in een vrije val zijn beland. De Chinese A50, die vijftig grote bedrijven volgt, is gedaald naar $11.000. In totaal hebben Chinese aandelen de afgelopen jaren ruim een biljoen aan waarde verloren.

De uitdaging voor Chinese burgers en investeerders is dat ze zich nergens kunnen verstoppen nu de aandelenmarkt implodeert. Ten eerste is de vastgoedsector, waarin de meeste mensen hun geld lange tijd hebben belegd, geïmplodeerd. Bedrijven als Country Garden en Evergrande staan op de rand van de afgrond.

Tegelijkertijd zijn de huizenprijzen in een vrije val terechtgekomen. Uit gegevens blijkt dat deze in China in 2023 met 10% zijn gedaald. De uitdaging is dat er in China ruim 60 miljoen leegstaande huizen staan, terwijl de aanhoudende economische vertraging de vraag beïnvloedt. Koppel dit aan het feit dat de Chinese bevolking is blijven dalen.

You've probably heard Chinese stocks are cheap. This chart takes that to a whole new level.



The Hang Seng Index's P/E is now below the Nasdaq's P/B. Those two valuation ratios should not even be anywhere close one another.



Pretty wild. pic.twitter.com/3jjYksSdOw — David Ingles (@DavidInglesTV) January 18, 2024

Chinese investeerders raken in paniek

De inzinking van de Shanghai Composite, Hang Seng en China A50 leidt tot paniek onder beleggers, die hun aandelen zijn blijven verkopen. Tegelijkertijd is het aantal sluitingen van hedgefondsen en beleggingsfondsen in het land enorm gestegen.

Volgens Bloomberg zijn in 2023 240 lokale beleggingsfondsen geliquideerd, de grootste stijging sinds 2018. Dit jaar zijn er al 15 fondsen geliquideerd en analisten verwachten dat deze trend zich zal voortzetten. Deze fondsen sluiten vanwege zwakke prestaties en strengere regelgeving in Peking.

De paniek heeft ook Peking getroffen. Deze week werd gemeld dat China sommige beleggers heeft gevraagd geen aandelen te verkopen. En vrijdag stopte Citic Securities, de grootste broker van China, met het aanbieden van shortingoplossingen. Door short te gaan, kunnen beleggers aandelen lenen en vervolgens terugkopen als de prijs daalt.

Een verbod op short selling werkt zelden, zoals we in 2015 zagen toen China de praktijk verbood. In de nasleep bleven de aandelen crashen. Meest recentelijk de KOSPI-index steeg nadat Zuid-Korea short selling verbood. Het heeft nu zijn daling hervat.

De belangrijkste uitdaging voor China is dat de betrekkingen met de westerse landen niet verbeteren en dat er tekenen zijn dat het land Taiwan de komende jaren zal binnenvallen. Als gevolg hiervan hebben veel buitenlandse investeerders Chinese aandelen gedumpt en naar andere landen zoals India en de VS verhuisd.