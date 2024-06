Van Eck verlaagt belang in Lemonade-aandelen: zou jij dat ook moeten doen?

Van Eck Associates Corp heeft zojuist aangekondigd zijn belang in Lemonade Inc (NYSE: LMND) te hebben teruggebracht. De aandelen van de verzekeringsmaatschappij zijn op het moment van schrijven nog steeds ruim 15% gestegen.

Van Eck verkocht $ 244.000 aan $ LMND

De beleggingsbeheermaatschappij verlaagde haar blootstelling aan $LMND in het vierde kwartaal met ruim 28%.

Het verkocht in totaal 6.053 aandelen Lemonade voor ongeveer $ 244.000, maar bezit nog steeds zo’n 15.000 aandelen van het in New York gevestigde bedrijf.

Het nieuws komt een paar weken nadat Lemonade de financiële resultaten voor het eerste kwartaal rapporteerde die hoger waren dan de schattingen van Street. $LMND zei ook dat het tegen eind 2024 break-even zal draaien op cashflowbasis.

De aandelen Lemonade zijn op het moment van schrijven dit jaar met meer dan 10% gedaald.

Moet u vandaag limonade-aandelen kopen?

De kracht in het eerste kwartaal van Lemonade hield vooral verband met de gunstige PYD (ontwikkeling vorig jaar), volgens analisten van Jefferies.

Ze blijven $LMND beoordelen als ‘underperform’, omdat het onwaarschijnlijk is dat dit voordeel zich zal herhalen. Hun prijsdoelstelling van $ 16 suggereert vanaf hier een nadeel van ongeveer 10%.

Jefferies blijft bearish ten aanzien van de aandelen Lemonade, aangezien zijn experts voorspellen dat er in de toekomst weersgerelateerde verliezen zullen optreden. Ze aarzelen om hun standpunt over de verzekeringsmaatschappij te veranderen totdat er meer bewijs is dat de verzekeringsmaatschappij op weg is naar duurzame winstgevendheid.

Merk op dat het in New York genoteerde bedrijf op het moment van schrijven geen dividend uitkeert. Het is dus ook niet aantrekkelijk om te bezitten als middel voor passief inkomen.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.

