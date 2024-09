Kunnen de Trumps crypto weer groot maken?

Donald Trump, de voormalige president van de Verenigde Staten, die momenteel een nieuwe termijn in het Witte Huis aast, heeft cryptovaluta omarmd als zijn troefkaart.

Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Het lijkt erop dat de cryptogekte in de familie zit en ook de gebroeders Trump hebben naam gemaakt.

Trump had aanvankelijk geen trek in cryptovaluta, wat bleek uit zijn eerdere uitspraken waarin hij Bitcoin een hulpmiddel voor criminelen noemde.

Zijn standpunt is echter milder geworden sinds hij in 2022 zijn intrede deed in de NFT-wereld, en wel om voor de hand liggende redenen.

Van NFT’s tot cryptodonaties

Copy link to section

Zijn eerste NFT-collectie, bestaande uit 45.000 NFT’s, werd verkocht voor $ 4,6 miljoen. Destijds beweerde NFT INT LLC, het bedrijf dat de tokens bezat, dat de op blockchain gebaseerde avatars van Donald Trump niet verbonden waren met zijn presidentiële campagne van 2024.

Die trend lijkt zich voort te zetten, want de miljardair durft zijn nieuwe liefde voor cryptovaluta, met name Bitcoin, niet langer te onthullen. Hij lanceerde een gelimiteerde oplage van sneakers met Bitcoin-thema, ter ere van zijn aanwezigheid op de grootste Bitcoin-conferentie ter wereld in Nashville.

Net als de vorige keer ontkende het platform dat de schoenen verkocht elke connectie met Trumps presidentiële campagne. Maar de Trump-campagne was geen onbekende in cryptovaluta en stond open voor het accepteren van politieke donaties in crypto.

De campagne haalde snel meer dan 4 miljoen dollar op in verschillende cryptovaluta’s, zoals Bitcoin, Ethereum, Ripple’s XRP en de aan de dollar gekoppelde USDC-stablecoin. Zijn pro-cryptostandpunt won de harten van kiezers in de cryptosector, die al jaren aandrongen op duidelijkheid over de regelgeving voor de sector, iets dat Trump belooft zodra hij aan de macht is.

Maak crypto weer geweldig

Copy link to section

Trump heeft publiekelijk de vijandigheid van de regering-Biden tegenover de digitale activa-ruimte aangekaart en heeft gezworen om het te “omarmen” in zijn bijeenkomsten. Op de Bitcoin 2024-conferentie zei hij dat hij SEC-chef Gary Gensler zou ontslaan, wiens termijn als hoofd van de effectenhandel gepaard ging met talloze repressies in de cryptosector.

Hij heeft zijn crypto-voorkeur verder benadrukt door cryptovaluta-voorstander JD Vance als zijn running mate te kiezen. Vance heeft ook de SEC afgeranseld vanwege hun ‘geen crypto’-houding.

Maar zijn troefkaart kwam in de vorm van plannen om een Bitcoin-reserve op te richten, die al aan de senaat zijn gepresenteerd door de Republikeinse senator Cynthia Lummis.

Trump wil dat de Amerikaanse overheid haar enorme BTC-reserves, die naar verluidt op 6 augustus meer dan 11 miljard dollar aan cryptovaluta bevatten, aan de kant zet. Historisch gezien werden deze fondsen, die tijdens verschillende repressies in beslag werden genomen, via veilingen verkocht, maar de presidentskandidaat pleit in plaats daarvan voor een HODL-strategie.

De presidentskandidaat hoopt dat Bitcoin goud en zilver zal overtreffen in marktkapitalisatie.

Of Trumps steun oprecht is of dat het een politieke tactiek is, is onderwerp van discussie. De gevolgen van zijn ommekeer in crypto zijn ingrijpend geweest, zowel voor hemzelf als voor de bredere cryptosector.

Na het vertrek van president Joe Biden heeft de Democratische kandidaat Kamala Harris een soortgelijke aanpak gekozen. Ze heeft stappen ondernomen om met de cryptovalutasector in gesprek te gaan om steun te verwerven van de gemeenschap die grotendeels tegen haar voorganger was.

Het zit in de familie

Copy link to section

Ook Trumps zonen Donald Trump Jr. en Eric Trump hebben hun steun betuigd aan de sector.

Trump Jr. junior heeft plannen aangekondigd om een cryptovaluta-aangedreven platform te lanceren dat de “bankwereld” zou aanpakken en het idee van decentralisatie zou helpen promoten. Dit zou het enige officiële Trump-project zijn.

Dit kwam als een verrassing voor velen die de lancering van een mogelijke meme-munt verwachtten, wat een nieuwe trend is geworden in de cryptosector.

Eric Trump beweert ook dat hij “verliefd” is geworden op cryptovaluta en de gedecentraliseerde ruimte, en heeft een soortgelijke aankondiging aangekondigd.

I have truly fallen in love with Crypto / DeFi. Stay tuned for a big announcement…@Trump @realDonaldTrump @DonaldJTrumpJr — Eric Trump (@EricTrump) August 6, 2024

Beide broers hebben echter benadrukt dat ze de vele meme-munten met Trump-thema niet met henzelf of hun vader in verband mogen brengen.

I love how much the crypto community is embracing Trump. It’s absolutely incredible, but beware of fake tokens claiming to be part of the Trump project. The only official project will be announced directly by us, and it will be fair for everyone. Don't be fooled—stay tuned for… — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) August 8, 2024

Trumps jongste zoon Barron Trump heeft ook het nieuws gehaald in de cryptowereld, maar niet op een positieve manier.

Hij wordt in verband gebracht met de TrumpCoin (DJT) meme-token, die onlangs met meer dan 90% daalde nadat een wallet die naar verluidt de tokens creëerde, er ongeveer 2 miljard van dumpte.

Positiever is dat de Trumps een belangrijke rol hebben gespeeld bij het tot een belangrijk gespreksonderwerp maken van cryptovaluta in 2024. Het is nog maar de vraag hoe dit uitpakt voor deze opkomende sector.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.