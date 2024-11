ATOM, MEW, POPCAT leiden dagelijkse winsten, Bitcoin-rally stokt ondanks optimistisch sentiment

Bitcoin had maandag last van een dipje, aangezien de prijs van de cryptomunt met ruim 2,2% daalde nadat eerder op de dag nog een maandelijks hoogtepunt van $69.408 was bereikt.

De altcoinmarkt bleef redelijk kalm, waarbij de top 99 altcoins gedurende de dag bescheiden winsten boekten, waarbij ATOM, MEW en POPCAT bovenaan de lijst stonden.

De totale marktkapitalisatie van cryptovaluta daalde met ongeveer 3% na een gestage stijging sinds 14 oktober, terwijl de dominantie van Bitcoin daalde van de maandelijkse piek van 55,75% op 10 oktober naar 51,33%.

De vertraging in de rally van BTC suggereert dat handelaren wat winst verzilveren of mogelijk hun geld in altcoins investeren. Dit wordt ondersteund door de voortdurend dalende dominantiecijfers voor de indicator.

Normaal gesproken geeft zo’n scenario aan dat het langverwachte altseason binnenkort zal plaatsvinden.

Altseason ontstaat doorgaans wanneer Bitcoin zich binnen een nauw bereik consolideert en gedurende langere tijd zijwaarts beweegt.

Toch is de rally van Bitcoin mogelijk nog niet voorbij, als we naar bepaalde statistieken kijken.

Ten eerste is er een enorme vraag naar Bitcoin-ETF’s (exchange-traded products), met een duizelingwekkende omzet van 2,1 miljard dollar alleen al vorige week.

Daarmee komt de totale instroom sinds de lancering op ruim 20 miljard dollar, een mijlpaal waar goud bijna vijf jaar over deed.

Bloomberg-analist Eric Balchunas merkte eerder vandaag op dat een groot deel van deze instroom afkomstig is van Europese markten, aangezien inwoners meer dan 105 miljard dollar hebben geïnvesteerd in BTC ETF-producten. Dit is een record.

Een andere factor die een aanhoudende stijging van de BTC-prijs zou kunnen bevorderen, is het optimisme rond de aanstaande verkiezingen in de Verenigde Staten.

De Republikeinse kandidaat Donald Trump staat in de peilingen bovenaan als potentiële winnaar en de markt ziet dit als positief, niet alleen voor Bitcoin, maar voor de gehele cryptosector.



Ondertussen heeft ook Kamala Harris, kandidaat voor de Democratische Partij, haar standpunt ten opzichte van de sector versoepeld en beloofd innovatie en investeringen in de sector te ondersteunen.

Veel marktvolgers geloven dat de overwinning van Trump de Bitcoin-prijs naar een niveau van zes cijfers kan stuwen, terwijl anderen voorspellen dat er ongeacht wie wint, een hausse zal ontstaan.

De hoop op Trumps overwinning heeft ook geleid tot een algemene instroom in de cryptomarkt, zo meldde Coinshares op 21 oktober in zijn Digital Asset Fund Flows Weekly Report.

Het bedrijf meldde dat er vorige week meer dan 2 miljard dollar aan investeringen in cryptoproducten werd geregistreerd.

Er zijn ook enkele macro-economische factoren die de rally van Bitcoin kunnen ondersteunen.

De lage inflatie in Japan, met een totale inflatie die is gedaald tot 2,5%, suggereert dat het onwaarschijnlijk is dat de Bank of Japan binnenkort de rente zal verhogen, wat een rally in USD/JPY zou aanwakkeren.

Bovendien hebben de recente renteverlagingen in China en de inspanningen om de economische groei nieuw leven in te blazen, gezorgd voor meer wereldwijde liquiditeit, wat mogelijk gunstig is voor risicovolle activa zoals Bitcoin.

Gecombineerd creëren deze factoren een gunstig klimaat voor een Bitcoin-rally, wat het feit onderstreept dat de BTC-rally mogelijk nog niet voorbij is en dat kortetermijnhandelaren mogelijk nog wat winst nemen.

Als Bitcoin echter vanaf nu zijwaarts beweegt, is de kans groot dat handelaren hun aandacht verleggen naar altcoins, die inmiddels gelijk opgaan met Bitcoin.

Een mogelijke indicator voor een dergelijk scenario zou een verdere daling van de BTC-dominantie kunnen zijn.

Op het moment van ter perse gaan schommelde Bitcoin rond de $66.900. De belangrijkste altcoins voor de dag waren als volgt:

Kosmos Hub

Cosmos Hub (ATOM) steeg de afgelopen dag met 4,4% en handelde voor $4,85 met een marktkapitalisatie van $1,89 miljard op het moment van schrijven. De altcoin steeg ook met 18,8% vanaf zijn wekelijkse dieptepunt van $4,24 met een intraday hoogtepunt van $5,04 op 21 oktober.

Bron: CoinMarketCap

De ATOM-prijsstijging ging ook gepaard met een sprong in het dagelijkse handelsvolume, dat met 150% steeg en nu boven de $ 310 miljoen uitkomt.

De rally vond plaats nadat Grayscale, een vermogensbeheerder met meer dan $ 15 miljard AUM, bekendmaakte dat het overwoog om ATOM en andere Cosmos-activa, waaronder AKT, FET, INJ, OM, RUNE, SEI en TIA, toe te voegen aan zijn beleggingsproducten.

Als Grayscale besluit om ATOM te steunen, voegt dat een extra dimensie toe aan het project en wekt het de interesse van instellingen.

Kat in een hondenwereld

Cat in a dogs world (Mew) bereikte eerder op de dag een recordhoogte van $0,010, terwijl de marktkapitalisatie steeg tot boven de $900 miljoen.

De meme-munt steeg de afgelopen dag met 5%, terwijl de winst over de afgelopen 30 dagen boven de 78% lag.

Bron: CoinMarketCap

De laatste stijging van MEW kwam nadat Upbit, een grote Zuid-Koreaanse cryptobeurs, bekendmaakte dat het de Koreaanse won (KRW) als handelspaar voor MEW had toegevoegd.

Normaal gesproken zorgt een notering op een grote beurs zoals Upbit ervoor dat de prijs van de desbetreffende cryptocurrency aanzienlijk stijgt, omdat de token dan toegankelijk wordt voor meer investeerders.

Ondertussen steeg het handelsvolume van MEW ook met 440% in de afgelopen dag tot meer dan $453 miljoen, wat een sterke marktdeelname tijdens de snelle rally laat zien. Stijgend volume naast een stijging van de prijs van een munt suggereert een versterkende bullish trend die de aanhoudende rally verder kan aanwakkeren.

Popcat

Popcat (POPCAT) stond 3,6% boven de vorige dag en werd verhandeld voor $1,29 op het moment van schrijven, nadat eerder op de dag een intraday high van $1,42 was waargenomen. De meme coin was meer dan 160% gestegen ten opzichte van het laagste punt in september, met een marktkapitalisatie van $1,26 miljard toen dit werd geschreven.

Bron: CoinMarketCap

De recente koersontwikkeling van Popcat heeft de afgelopen maand meer houders aangetrokken. Het aantal houders staat nu op ruim 77.700, vergeleken met 68.329 op 22 september.

Op de 1D POPCAT/USDT-koersgrafiek lag de prijs van de meme-munt dicht bij de middelste Bollinger Band van $1,2701, terwijl de Relative Strength Index was gedaald van de overbought-niveaus van 6 oktober naar een neutrale waarde van 54, wat erop duidt dat de meme-munt aan kracht verliest.

Een verdere daling onder het ondersteuningsniveau van $1,27 bevestigt een trendomkering, waarna de meme-munt kan dalen tot het lagere ondersteuningsniveau van $1,0074, aangegeven door de onderste Bollinger Band.