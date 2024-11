Correctie ‘gezond’, FII-uitstroom een ‘tactische heraanpassing’: marktveteranen over de daling van de Indiase markt

De Indiase aandelenmarkt heeft de laatste tijd te maken gehad met grote omwentelingen als gevolg van een combinatie van geopolitieke onzekerheden, zorgen over de waardering en uitstroom van buitenlandse investeerders. Dit heeft het marktsentiment gedrukt.

De Nifty50, de belangrijkste index van India, bereikte op 27 september 2024 een recordhoogte van 26.277, maar kon dit momentum niet vasthouden en sloot woensdag op 24.399, een daling van ruim 7%.

De wereldwijde investeringsbank Goldman Sachs heeft haar vooruitzichten voor Indiase aandelen verlaagd van een ‘overwogen’ naar een ‘neutraal’ standpunt.

De bank noemde de vertraging van de economische groei in India en de mogelijke impact daarvan op de bedrijfswinsten als belangrijkste redenen voor dit besluit.

Volgens Goldman Sachs is er vanwege de sterke binnenlandse kapitaalinstroom mogelijk geen sprake van een aanzienlijke prijscorrectie, maar de markt kan de komende drie tot zes maanden wel te maken krijgen met een periode van ‘tijdcorrectie’. Dit kan betekenen dat de aandelenkoersen stagneren in plaats van scherp dalen.

Een deel van de marktveteranen wil echter niet te veel waarde hechten aan de correctie. Zij noemen deze ‘gezond’ en zelfs ‘te laat’.

Gezonde correctie of reden tot zorg?

Ondanks de recente terugval zijn veel analisten van mening dat de correctie niet alleen gezond is, maar ook te laat.

Navneet Munhot, Managing Director en CEO van HDFC Asset Management Company, deelde zijn visie over de kwestie met CNBC TV-18.

“Dit was te verwachten. Dit is een gezonde correctie. Ik denk dat er een punt was waarop het momentum de overhand had genomen, waarop mensen geen onderscheid meer maakten tussen goed en slecht nieuws en de aandelen elke dag omhoog moesten. Dit kan niet doorgaan,” zei Munhot.

Hij voegde toe dat een ‘sanity check’ nodig was om de markt terug te brengen naar een duurzamer niveau, waarbij verwacht werd dat er zowel tijd- als prijscorrecties zouden plaatsvinden voordat de zaken er weer goed uit zouden zien.

Ramdeo Agarwal, voorzitter van Motilal Oswal Financial Services, was het eens met Munhots gevoelens. Hij noemde het de “gezondste mogelijke correctie” en benadrukte dat deze allang had moeten plaatsvinden.

Agarwal merkte op dat de verwachtingen voor de marktrendementen onrealistisch waren: sommige investeerders verwachtten een maandelijks rendement van 2-3%, wat volgens hem onhoudbaar is.

Hij herinnerde investeerders eraan dat het gemiddelde jaarlijkse rendement op de Indiase markt op de lange termijn rond de 14-15% ligt en waarschuwde nieuwe investeerders voor het stellen van onrealistisch hoge verwachtingen, die tot teleurstelling zouden kunnen leiden.

Hoe zit het met de steile correcties bij mid- en smallcaps?

Terwijl de bredere markt is gedaald, zijn de mid- en smallcap-aandelen bijzonder hard getroffen.

Sommige aandelen in deze categorieën zijn met 25-30% gedaald, waardoor er zorgen zijn dat de correctie te ernstig zal zijn.

Gautam Shah, oprichter van Goldilocks Premium Research, drong er echter bij investeerders op aan om het grotere geheel in gedachten te houden.

In een interview met ET Now gaf hij aan dat veel van deze aandelen het afgelopen jaar forse winsten hebben geboekt, waarbij sommige zelfs in waarde zijn verdubbeld of verdrievoudigd.

Volgens Shah is een correctie van 25-30% volkomen normaal na zulke grote rally’s.

Shah moedigde langetermijnbeleggers ook aan om deze correcties te zien als een kans om kwaliteitsaandelen tegen lagere prijzen te kopen.

Kies voor large caps en als u in midcaps en small caps investeert, richt u dan op bedrijven van topkwaliteit.

Hij benadrukte hoe belangrijk het is om tijdens periodes van marktvolatiliteit onderscheid te maken tussen kwaliteitsaandelen en speculatieve aandelen.

Zijn de hoge FII-uitstromen slechts een ‘aanpassing’?

Een van de grootste oorzaken van de recente marktvolatiliteit is de grote uitstroom van fondsen van buitenlandse institutionele beleggers (FII’s).

Volgens gegevens van Bloomberg hebben buitenlandse fondsen in oktober netto 7,8 miljard dollar uit Indiase aandelen teruggetrokken. Dit is de grootste maandelijkse uitstroom sinds maart 2020.

Deze sterke terugval komt doordat buitenlandse investeerders reageren op de verslechterende economische cijfers en de toenemende inflatiedruk uit India.

Manish Chokhani, directeur van Enam Holdings, gaf enige context over de recente uitstroom van buitenlandse financiële instellingen.

In een gesprek met CNBC TV-18 legde hij uit dat buitenlandse investeerders ongeveer 15-16% van de Indiase markt bezitten, met een totaalbedrag van ongeveer 800 miljard dollar.

Hij bagatelliseerde het belang van de kapitaaluitstroom en merkte op dat buitenlandse investeerders weliswaar 10 miljard dollar mee naar huis hebben genomen, maar dat ze niet volledig uit de markt verdwijnen.

“Ze zijn hun tactiek aan het herzien”, aldus Chokhani.

Ramdeo Agarwal deelde een soortgelijke mening en stelde dat een groot deel van de verkoop het gevolg was van tactische aanpassingen, nu beleggers hun portefeuilles herverdelen tussen China en India.

Ze verkopen voornamelijk voor aanpassing. De jongens die onderwogen zijn in China en overwogen in India, proberen dat in evenwicht te brengen, en gaan terug naar China voor een neutrale manier en komen ook terug naar India voor een neutrale manier.

Hij voegde eraan toe dat het grootste deel van deze kapitaaluitstroom al heeft plaatsgevonden en dat er nog maar 2 tot 3 miljard dollar te gaan is.

Agarwal voorziet geen crisis tenzij de kapitaalvlucht uit China de grens van 25-30 miljard dollar bereikt, een scenario dat hij op dit moment onwaarschijnlijk acht.

Analisten zijn bovendien van mening dat het enthousiasme voor de Chinese markt van korte duur zal zijn vanwege de structurele problemen in de economie.

“De FPI-verkoop kan nog wel even doorgaan. Het is echter onwaarschijnlijk dat dit lang zal aanhouden. Dit enthousiasme voor het Chinese herstel zal waarschijnlijk niet lang duren, omdat China een aantal structurele problemen heeft. Zelfs hun fiscale stimulans zal waarschijnlijk niet langer duren dan een bepaald punt, omdat de schuld-bbp-ratio hoog is en de overheid geen geld heeft om de economie verder te stimuleren dan dat punt”, aldus VK Vijayakumar, Chief Investment Strategist, Geojit Financial Services.