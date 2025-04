De Zwitserse chocoladeproducent Barry Callebaut verlaagde donderdag zijn jaarlijkse omzetprognose vanwege de “ongekende volatiliteit” van de cacaobonenprijzen.

Deze ontwikkeling leidde tot een aanzienlijke daling van de aandelen van het bedrijf, die bijna 20% daalden en op weg waren naar hun grootste eendaagse daling ooit, meldde Reuters donderdag.

De grootste chocoladeproducent ter wereld, een belangrijke leverancier van grote voedingsmiddelenproducenten zoals Nestlé, de maker van KitKat, heeft een prognose gepubliceerd waarin een daling van het cacaoverkoopvolume wordt voorspeld.

Volumes zullen dalen.

Het bedrijf verwacht dat het volume van de cacaoverkoop voor het boekjaar dat eindigt op 31 augustus met een percentage in de midden-enkelcijferige range zal dalen.

Deze prognose benadrukte een mogelijke verschuiving in de cacaomarkt en zou gevolgen kunnen hebben voor zowel de chocoladefabrikant als de bredere voedingsmiddelenindustrie.

Het bedrijf had aanvankelijk een geringe daling van het verkoopvolume voorspeld, naar verwachting in de lage enkelcijferige procenten.

Deze prognose werd beïnvloed door de heersende marktomstandigheden, met name de uitzonderlijk hoge grondstofprijzen.

De hoge prijzen zouden naar verwachting de koopkracht van de consument en daarmee de totale verkoopcijfers beïnvloeden.

“De kortetermijnpijn van de ongekende stijging en volatiliteit van de cacaoprijzen is erger dan we voor het bedrijf hadden verwacht,” werd Kepler Cheuvreux-analist Jon Cox geciteerd in het Reuters-bericht.

Cox voegde eraan toe dat de daling van de cacaoprijzen de vraag naar chocolade zou moeten stimuleren en de druk op de balans en de financiën van Barry Callebaut zou moeten verlichten.

Cacaoprijzen

De cacaofutures, verhandeld in Londen, kosten momenteel ongeveer 6.096 pond (7.839,5 dollar) per ton.

Dit is een aanzienlijke daling ten opzichte van het jaarlijkse hoogtepunt van 9.290 pond, bereikt in januari.

Deze prijsdaling is toe te schrijven aan een ‘perfecte storm’ van factoren die cacaoboeren in West-Afrika treffen, een regio die verantwoordelijk is voor ongeveer 70% van de wereldwijde cacaoproductie.

Deze factoren zijn voornamelijk het gevolg van klimaatverandering en langdurige problemen met onvoldoende planning en toewijzing van middelen binnen de cacaosector.

Klimaatverandering heeft een diepgaande impact gehad op de cacaoproductie in West-Afrika. Veranderingen in temperatuur- en neerslagpatronen hebben geleid tot lagere opbrengsten, een toename van plagen en ziekten en bodemdegradatie.

Milieuproblemen hebben het voor boeren steeds moeilijker gemaakt om een consistente en winstgevende cacaoproductie te handhaven.

Bovendien hebben jarenlange onvoldoende planning en investeringen in duurzame landbouwpraktijken de sector kwetsbaar gemaakt voor deze klimaatveranderingen.

Boeren hebben onvoldoende toegang gehad tot de middelen en ondersteuning die nodig zijn om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en de gevolgen van klimaatverandering te beperken.

Omzetdaling

Barry Callebaut zag in de eerste zes maanden van het jaar eindigend in augustus 2025 een daling van het verkoopvolume met 4,7% tot 1,08 miljoen ton.

Dit cijfer ligt iets onder de 1,11 miljoen ton die analisten voorspelden in een door het bedrijf verstrekte consensus.

De ingrediënten van het bedrijf zijn te vinden in 25% van de wereldwijd geconsumeerde chocolade- en cacaoproducten.

Het bedrijf bevestigde zijn prognose van een dubbelcijferige procentuele stijging van de terugkerende kernwinst (EBIT) in constante valuta voor het jaar. Dit volgt op een daling van 2,9% tot 329,6 miljoen Zwitserse frank (386,0 miljoen dollar) in de eerste helft van het jaar.

Het bedrijf bevestigde dat het nog steeds streeft naar een jaarlijkse besparing van 250 miljoen frank onder het transformatieplan.

Door de “verstorende omgeving” zullen de besparingen van “BC Next Level” echter 12 maanden later dan verwacht in de resultaten terug te zien zijn.