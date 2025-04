Bank of Canada houdt rente op 2,75% te midden van wereldwijde handelsonzekerheid

De Bank of Canada hield woensdag haar belangrijkste beleidsrente ongewijzigd op 2,75%, waarmee een einde kwam aan zeven opeenvolgende verlagingen.

Volgens een verklaring van de bank op woensdag werd dit besluit genomen te midden van de toegenomen economische onzekerheid als gevolg van grote verschuivingen in het Amerikaanse handelsbeleid en zorgen over inflatie.

De centrale bank verklaarde ook dat de onzekerheid rond de Amerikaanse tarieven het op dit moment onmogelijk maakt om standaard economische voorspellingen te geven.

Twee scenario’s voor economische groei

Het MPR (Monetair Beleidsrapport) bevat ook twee scenario’s die twee verschillende paden van het Amerikaanse handelsbeleid en de impact daarvan op de Canadese economische gezondheid weergeven.

Dit eerste scenario introduceert grote onzekerheid, maar beperkt de omvang van de tarieven.

In dit scenario vertraagt de Canadese groei op korte termijn, maar blijft de inflatie in de buurt van het streefcijfer van 2% van de Bank.

In dit geval zouden lage tarieven Canada kunnen behoeden voor ernstigere economische problemen.

Het andere scenario daarentegen voorziet een langdurige handelsoorlog die Canada in een recessie stort.

Dat zou de inflatie volgend jaar boven de 3% doen uitkomen.

Deze tweedeling is symptomatisch voor een breder feit: de onzekerheid rond de vooruitzichten voor het handelsbeleid, in combinatie met de opmerkelijke snelheid van beleidsveranderingen in de VS, maakt economische voorspellingen bijzonder lastig.

Globale economische context

De wereldwijde economische situatie is complex, waarbij de tekenen van sterke groei eind 2024 plaatsmaken voor nieuwe risico’s.

Nu de Amerikaanse economie vertraagt en de beleidsonzekerheid toeneemt, is de stemming aanzienlijk verslechterd.

De groei van de eurozone is begin 2025 gematigd, voornamelijk als gevolg van aanhoudende tegenslagen in de maakindustrie.

China presteerde goed aan het einde van 2024, maar recente indicatoren wijzen op een lichte daling.

De onzekerheid die is ontstaan door uitspraken over het handelsbeleid heeft geleid tot enorme volatiliteit op de financiële markten, waardoor investeringsbeslissingen worden bemoeilijkt en traditionelere bronnen van economische ontwikkeling, zoals consumptie en bedrijfsinvesteringen, worden beperkt.

De economische vertraging in Canada

In Canada wijzen economische indicatoren op een aanzienlijke teruggang. Het consumenten- en ondernemersvertrouwen lijkt te zijn aangetast nu de gevolgen van tarieven en handelszorgen duidelijker worden.

Belangrijke sectoren zoals consumptie, woninginvesteringen en bedrijfsuitgaven vertoonden in het eerste kwartaal van het jaar allemaal tekenen van verzwakking.

Bovendien hebben de handelsspanningen een negatieve invloed gehad op de arbeidsmarkt, met een daling van het aantal banen in maart en bedrijven die plannen aankondigden om de aanwervingsactiviteiten te verminderen.

De loongroei, een belangrijke indicator van economische vitaliteit, is de laatste tijd ook vertraagd, wat het economische beeld compliceert.

De druk blijft aanhouden; de inflatie bereikte in maart 2,3%, iets lager dan in februari, maar nog steeds hoger dan de 1,8% ten tijde van het MPR van januari.

Omgaan met inflatiedynamiek

De Bank of Canada zal zich in de toekomst richten op de inflatiedynamiek. In april wordt de consumenten-CO2-belasting afgeschaft, wat de CPI-inflatie waarschijnlijk enigszins zal verlagen.

De impasse van de Bank of Canada over de rentevoeten, samen met onzekerheden op het gebied van handel, uiteenlopende inflatieverwachtingen en verslechterende economische indicatoren, creëert een gefragmenteerde beleidsomgeving.

Nu bedrijven en consumenten worstelen om zich aan te passen aan de instabiele macro-economie, zijn de langetermijngevolgen voor de economische ontwikkeling onduidelijk.

Marktdeelnemers verwachten de komende maanden volatiliteit, aangezien verbeteringen snel zullen optreden.

Over het geheel genomen zullen de komende maanden essentieel zijn voor de wereldeconomie en het nieuwe handelsbeleid.